https://tr.sputniknews.com/20220211/gazeteci-sedef-kabasa-iki-ayri-suctan11-yil-8-aya-kadar-hapis-istemi-1053758612.html

Gazeteci Sedef Kabaş'a iki ayrı suçtan 11 yıl 8 aya kadar hapis istemi

Gazeteci Sedef Kabaş'a iki ayrı suçtan 11 yıl 8 aya kadar hapis istemi

Hazırlanan iddianamede Gazeteci Sedef Kabaş hakkında zincirleme şekilde "Cumhurbaşkanına hakaret" suçundan 7 yıla kadar hapis talep edilirken, bakanlar... 11.02.2022, Sputnik Türkiye

2022-02-11T19:25+0300

2022-02-11T19:25+0300

2022-02-11T20:23+0300

sedef kabaş

türkiye

gazeteci

dava

cumhurbaşkanına hakaret

süleyman soylu

adil karaismailoğlu

iddianame

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/01/19/1053087965_0:116:2001:1241_1920x0_80_0_0_eb44cd193b6ca43325dfec1416deae86.jpg

Katıldığı bir televizyon programındaki konuşmalara ilişkin "Cumhurbaşkanı'na hakaret" suçundan hakkında başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan gazeteci Sedef Kabaş'a iddianame hazırlandı.Kabaş'ın iki ayrı suçtan 11 yıla kadar hapsi isteniyor."Cumhurbaşkanına hakaret" suçundan İstanbul 10. Sulh Ceza Hakimliği'nce 22 Ocak'ta tutuklanan Sedef Kabaş hakkındaki soruşturma tamamlandı. İstanbul Cumhuriyet Savcılığı Basın Bürosu'nca hazırlanan iddianamede, Gazeteci Sedef Kabaş "şüpheli", Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan "müşteki", İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu "mağdur" sıfatıyla yer aldı.Farklı şikayetler birleştirildiİddianamede, televizyon programındaki konuşmasında "Cumhurbaşkanına hakaret " nitelikte söz ve beyanları üzerine Sedef Kabaş hakkında savcılıkça re'sen soruşturma başlatıldığı kaydedildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın avukatları tarafından da şikayet dilekçesi verildiği belirtilen iddianamede, CİMER aracılığıyla ve savcılığa dilekçe sunularak da pek çok şikayette bulunulduğu, bu şikayetlerin aynı mahiyette olması nedeniyle birleştirildiği anlatıldı.Sedef Kabaş'ın televizyondaki Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik tahkir içeren ifadelerini, Twitter hesabı üzerinden de yinelediği belirtilip, şüphelinin alenen müştekinin kişilik haklarına saldırmayı alışkanlık haline getirdiği, müştekinin şeref, onur ve haysiyetine yönelik ağır ifadeleri tekrar tekrar kullanarak suç işleme yönündeki iradesini yinelediği belirtilerek, yapılan suç duyurusuna karşılık açılan soruşturmanın da suçun aynı olması nedeniyle birleştirildiği belirtildi.Savunmasına yer verildiSedef Kabaş'ın programda yaptığı konuşmasının dökümüne yer verilen iddianamede, polis ifadesinde "hakaret kastının olmadığını, canlı yayında sarf etmiş olduğu bir atasözü olduğunu, bir durumu anlatmak için kullandığını, anlamı güçlendirmek için kullandığı bir metafor olduğunu, Cumhurbaşkanı dahil kimseyi kastetmediğini" diyerek suçlamayı reddettiği vurgulandı.‘Eleştiri sınırlarını aştığı’Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararlarına, Yargıtay kararlarına yer verilen iddianamede, Sedef Kabaş'ın "ithafının Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik olduğu ve yazılı basına göre çok daha hızlı ve güçlü bir etkiye sahip olan görsel yayın aracılığıyla söylemlerini etkili biçimde umuma yaydığı, beyanlarının eleştiri sınırlarını aştığı, Cumhurbaşkanının şeref ve saygınlığını alenen saldırı mahiyetinde olduğu, açıklamasında kamu yararının olmadığı" kaydedildi. İddianamede, "Hakarete varmadan eleştirel düşüncesini açıklama imkanı olmasına rağmen hakaret içerikli söz ve beyanların Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı damgalama amacı taşıyan, nefrete kışkırtma ihtimali olan ve hoş görülebilir bir seviyenin üstünde eleştiri sınırını aşan nitelikte olduğu, bu haliyle de basın ve ifade özgürlüğünden yararlanılamayacağı" belirtildi.Cumhurbaşkanına hakaret suçundan 7 yıla kadar hapis cezası istendiSedef Kabaş'ın Cumhurbaşkanı'na yönelik hakaret içeren sözü birden fazla kez sarf etmesi gerekçesiyle zincirleme olarak "Cumhurbaşkanına hakaret " suçundan 1 yıl 5 aydan 7 yıla kadar hapis cezası talep edildi.İki bakana yönelik de ceza istendiAyrıca 14 Ocak'taki programda da Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu'na ve İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya yönelik sözlerinin de "kamusal tartışmaya katkı sağlamayan, kişilerin şeref, haysiyet ve namusu, toplum içindeki itibarı, saygınlığını küçük düşürmeye yönelik, hoş görülebilir seviyenin üstünde eleştiri sınırlarını aşan nitelikte olduğu" belirtilerek, "Kamu görevlisine görevinden dolayı alenen hakaret" suçundan iki kez olmak üzere toplam 2 yıl 4 aydan 4 yıl 8 aya kadar hapis istemiyle iddianame düzenlendi. İstanbul Asliye Ceza Mahkemesi'ne gönderilen iddianame kabul edilirse Sedef Kabaş önümüzdeki günlerde hakim karşısına çıkacak.

türkiye

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

sedef kabaş, gazeteci, dava, cumhurbaşkanına hakaret, süleyman soylu, adil karaismailoğlu, iddianame