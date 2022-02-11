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https://tr.sputniknews.com/20220211/guney-kibrista-din-adamlari-silah-egitimi-aldi-kilise-yetkilileri-tepki-gosterdi-1053749691.html
Güney Kıbrıs'ta din adamları silah eğitimi aldı: Kilise yetkilileri tepki gösterdi
Güney Kıbrıs'ta din adamları silah eğitimi aldı: Kilise yetkilileri tepki gösterdi
Güney Kıbrıs'ta papazların Rum Milli Muhafız Ordusu'na (RMMO) ait silahlarla atış talimi yapması tepki topladı. 11.02.2022, Sputnik Türkiye
2022-02-11T15:57+0300
2022-02-11T16:09+0300
dünya
kıbrıs
güney kıbrıs
din adamı
askeri eğitim
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Rum basınında yer alan habere göre, Constantia Metropolitliği'nden Rum papazlar, Protaras beldesinde yer alan ve yenilenen atış poligonunda, RMMO'dan bazı askerlerin gözetimi altında atış eğitimi aldı.Din adamlarının silahlarla görüntülerinin basına ve sosyal medyaya sızması üzerine bu durum, tepkilere yol açtı.Bazı sosyal medya kullanıcıları, bu görüntüleri eleştirirken bazıları ise din adamlarının hazır olması gerektiğini savundu.Görüntülerin yayınlanmasının ardından açıklama yapan Başpapaz Yardımcısı Avgustinos Karras, tepkileri doğru bulmadığını belirterek "Kilise'nin savaşı uygun görmediğini" söyledi.Rum Savunma Bakanlığı Sözcüsü ise bunun spontane gelişen bir durum olduğunu, Metropolitliğin o bölgedeki atış poligonunun yenilenmesine maddi olarak yardımda bulunduğunu ve o gün alana yapılan ziyarette verdikleri maddi desteğin nereye gittiğini görmeleri için kendilerine atış yapmaları şansı verildiğini iddia etti.Sözcü, bu durumun yanlış olmadığını düşündüğünü ancak tekrarının olmayacağını belirtti.Kuzey Kıbrıs'tan tepkiÖte yandan Kuzey Kıbrıs makamları, Güney Kıbrıs'ın 'silahlanmayı artırmaya devam etmesini' ve başlattığı silahlanma programını 'kışkırtıcı' olarak nitelendirerek buna tepki gösteriyor.Kuzey Kıbrıs Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, 26 Ocak'ta yaptığı açıklamada, Güney Kıbrıs'ın, RMMO'nun sahip olduğu füze savunma sistemlerini güçlendirmesi girişimlerinin, barışa hizmet etmediği ve Doğu Akdeniz'de gerginliğin artmasına sebep olacağı uyarısında bulunmuştu.
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kıbrıs, güney kıbrıs, din adamı, askeri eğitim

Güney Kıbrıs'ta din adamları silah eğitimi aldı: Kilise yetkilileri tepki gösterdi

15:57 11.02.2022 (güncellendi: 16:09 11.02.2022)
© AFP 2022 / BEHROUZ MEHRIGüney Kıbrıs askerleri
Güney Kıbrıs askerleri - Sputnik Türkiye, 1920, 11.02.2022
© AFP 2022 / BEHROUZ MEHRI
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Güney Kıbrıs'ta papazların Rum Milli Muhafız Ordusu'na (RMMO) ait silahlarla atış talimi yapması tepki topladı.
Rum basınında yer alan habere göre, Constantia Metropolitliği'nden Rum papazlar, Protaras beldesinde yer alan ve yenilenen atış poligonunda, RMMO'dan bazı askerlerin gözetimi altında atış eğitimi aldı.
Din adamlarının silahlarla görüntülerinin basına ve sosyal medyaya sızması üzerine bu durum, tepkilere yol açtı.
Bazı sosyal medya kullanıcıları, bu görüntüleri eleştirirken bazıları ise din adamlarının hazır olması gerektiğini savundu.
Görüntülerin yayınlanmasının ardından açıklama yapan Başpapaz Yardımcısı Avgustinos Karras, tepkileri doğru bulmadığını belirterek "Kilise'nin savaşı uygun görmediğini" söyledi.
Rum Savunma Bakanlığı Sözcüsü ise bunun spontane gelişen bir durum olduğunu, Metropolitliğin o bölgedeki atış poligonunun yenilenmesine maddi olarak yardımda bulunduğunu ve o gün alana yapılan ziyarette verdikleri maddi desteğin nereye gittiğini görmeleri için kendilerine atış yapmaları şansı verildiğini iddia etti.
Sözcü, bu durumun yanlış olmadığını düşündüğünü ancak tekrarının olmayacağını belirtti.
© FamagustaGüney Kıbrıs'ta papazların Rum Milli Muhafız Ordusuna (RMMO) ait silahlarla atış talimi yapması tepki topladı.
Güney Kıbrıs'ta papazların Rum Milli Muhafız Ordusuna (RMMO) ait silahlarla atış talimi yapması tepki topladı. - Sputnik Türkiye, 1920, 11.02.2022
Güney Kıbrıs'ta papazların Rum Milli Muhafız Ordusuna (RMMO) ait silahlarla atış talimi yapması tepki topladı.
© Famagusta

Kuzey Kıbrıs'tan tepki

Öte yandan Kuzey Kıbrıs makamları, Güney Kıbrıs'ın 'silahlanmayı artırmaya devam etmesini' ve başlattığı silahlanma programını 'kışkırtıcı' olarak nitelendirerek buna tepki gösteriyor.
Kuzey Kıbrıs Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, 26 Ocak'ta yaptığı açıklamada, Güney Kıbrıs'ın, RMMO'nun sahip olduğu füze savunma sistemlerini güçlendirmesi girişimlerinin, barışa hizmet etmediği ve Doğu Akdeniz'de gerginliğin artmasına sebep olacağı uyarısında bulunmuştu.
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