https://tr.sputniknews.com/20220211/guvenlik-gorevlisine-ici-tas-dolu-posetle-saldirdi-1053748678.html

Güvenlik görevlisine içi taş dolu poşetle saldırdı

Güvenlik görevlisine içi taş dolu poşetle saldırdı

Silivri'de bir banka şubesinde görevli güvenlik görevlisine saldırıldığı anlar kameralara yansıdı. Görüntülerde şubeye içerisinde taş bulunan bir poşetle gelen... 11.02.2022, Sputnik Türkiye

2022-02-11T15:36+0300

2022-02-11T15:36+0300

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türkiye

silivri

poşet

saldırı

banka

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İstanbul'un Silivri ilçesinde geçtiğimiz Salı günü yaşanan olayda, bir banka şubesine gelen B.Ö. isimli şahıs, güvenlik görevlisine taş dolu poşetle saldırmıştı. Olayda güvenlik görevlisi yaralanırken, zanlı diğer görevlilerce etkisiz hale getirilerek polise teslim edilmişti.Banka şubesinde yaşanan olayın güvenlik kamera görüntüleri de ortaya çıktı. Görüntülerde şubeye gelen B.Ö. elinde tuttuğu taş dolu poşeti güvenlik görevlisinin kafasına vuruyor. Olaya müdahale eden diğer banka görevlileri, saldırının ardından kaçmaya çalışan zanlıyı yakalayarak, teslim etmek üzere polisi bekliyor.

https://tr.sputniknews.com/20220210/istanbulda-5-kisilik-gruba-silahli-saldiri-olu-ve-yaralilar-var-1053723589.html

türkiye

silivri

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silivri, poşet, saldırı, banka