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Güvenlik görevlisine içi taş dolu poşetle saldırdı
Güvenlik görevlisine içi taş dolu poşetle saldırdı
Silivri'de bir banka şubesinde görevli güvenlik görevlisine saldırıldığı anlar kameralara yansıdı. Görüntülerde şubeye içerisinde taş bulunan bir poşetle gelen... 11.02.2022, Sputnik Türkiye
2022-02-11T15:36+0300
2022-02-11T15:37+0300
türkiye
silivri
poşet
saldırı
banka
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İstanbul'un Silivri ilçesinde geçtiğimiz Salı günü yaşanan olayda, bir banka şubesine gelen B.Ö. isimli şahıs, güvenlik görevlisine taş dolu poşetle saldırmıştı. Olayda güvenlik görevlisi yaralanırken, zanlı diğer görevlilerce etkisiz hale getirilerek polise teslim edilmişti.Banka şubesinde yaşanan olayın güvenlik kamera görüntüleri de ortaya çıktı. Görüntülerde şubeye gelen B.Ö. elinde tuttuğu taş dolu poşeti güvenlik görevlisinin kafasına vuruyor. Olaya müdahale eden diğer banka görevlileri, saldırının ardından kaçmaya çalışan zanlıyı yakalayarak, teslim etmek üzere polisi bekliyor.
https://tr.sputniknews.com/20220210/istanbulda-5-kisilik-gruba-silahli-saldiri-olu-ve-yaralilar-var-1053723589.html
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silivri, poşet, saldırı, banka

Güvenlik görevlisine içi taş dolu poşetle saldırdı

15:36 11.02.2022 (güncellendi: 15:37 11.02.2022)
© İHAGüvenlik görevlisine içi taş dolu poşetle saldırdı
Güvenlik görevlisine içi taş dolu poşetle saldırdı - Sputnik Türkiye, 1920, 11.02.2022
© İHA
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Silivri'de bir banka şubesinde görevli güvenlik görevlisine saldırıldığı anlar kameralara yansıdı. Görüntülerde şubeye içerisinde taş bulunan bir poşetle gelen zanlı, güvenlik görevlisinin kafasına vuruyor.
İstanbul'un Silivri ilçesinde geçtiğimiz Salı günü yaşanan olayda, bir banka şubesine gelen B.Ö. isimli şahıs, güvenlik görevlisine taş dolu poşetle saldırmıştı. Olayda güvenlik görevlisi yaralanırken, zanlı diğer görevlilerce etkisiz hale getirilerek polise teslim edilmişti.
Banka şubesinde yaşanan olayın güvenlik kamera görüntüleri de ortaya çıktı. Görüntülerde şubeye gelen B.Ö. elinde tuttuğu taş dolu poşeti güvenlik görevlisinin kafasına vuruyor.
Olaya müdahale eden diğer banka görevlileri, saldırının ardından kaçmaya çalışan zanlıyı yakalayarak, teslim etmek üzere polisi bekliyor.
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