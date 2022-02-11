https://tr.sputniknews.com/20220211/halil-falyali-cinayeti-girneden-bir-ekip-ankaraya-geliyor-1053751788.html

Halil Falyalı cinayeti: Girne'den bir ekip Ankara'ya geliyor

Halil Falyalı cinayeti: Girne'den bir ekip Ankara'ya geliyor

Halil Falyalı cinayetine ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında Girne'den bir ekip Türkiye'ye gelecek. Soruşturma ile ilgili ikili koordinasyon sağlanacağı... 11.02.2022, Sputnik Türkiye

2022-02-11T16:44+0300

2022-02-11T16:44+0300

2022-02-11T16:45+0300

türkiye

halil falyalı

cinayet

ekip

ankara

soruşturma

girne

kıbrıs

kuzey kıbrıs

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Halil Falyalı, Girne'de 8 Şubat'ta uğradığı silahlı saldırıda hayatını kaybetti.Olayın ardından İstanbul'da 3 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınan kişilerin 'Söylemez Kardeşler' olarak bilinen suç örgütünün lideri Mustafa Söylemez ile 2 adamı olduğu belirtildi. Şüphelilerin cinayetin ardından Kuzey Kıbrıs'tan tekne ile Türkiye'ye geçtiği kaydedildi.Soruşturma kapsamında Girne'den bir ekibin Ankara'ya geleceği öğrenildi. Soruşturma ile ilgili ikili koordinasyon sağlanacağı belirtildi. Emniyet Genel Müdürlüğü Kriminal Daire Başkanlığı'nda ortak değerlendirmede bulunacak olan ekibin, soruşturmayla ilgili bazı belge ve delilleri de Türkiye'ye getireceği öğrenildi.

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