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Halil Falyalı cinayeti: Girne'den bir ekip Ankara'ya geliyor
Halil Falyalı cinayeti: Girne'den bir ekip Ankara'ya geliyor
Halil Falyalı cinayetine ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında Girne'den bir ekip Türkiye'ye gelecek. Soruşturma ile ilgili ikili koordinasyon sağlanacağı... 11.02.2022, Sputnik Türkiye
2022-02-11T16:44+0300
2022-02-11T16:45+0300
türkiye
halil falyalı
cinayet
ekip
ankara
soruşturma
girne
kıbrıs
kuzey kıbrıs
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Halil Falyalı, Girne'de 8 Şubat'ta uğradığı silahlı saldırıda hayatını kaybetti.Olayın ardından İstanbul'da 3 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınan kişilerin 'Söylemez Kardeşler' olarak bilinen suç örgütünün lideri Mustafa Söylemez ile 2 adamı olduğu belirtildi. Şüphelilerin cinayetin ardından Kuzey Kıbrıs'tan tekne ile Türkiye'ye geçtiği kaydedildi.Soruşturma kapsamında Girne'den bir ekibin Ankara'ya geleceği öğrenildi. Soruşturma ile ilgili ikili koordinasyon sağlanacağı belirtildi. Emniyet Genel Müdürlüğü Kriminal Daire Başkanlığı'nda ortak değerlendirmede bulunacak olan ekibin, soruşturmayla ilgili bazı belge ve delilleri de Türkiye'ye getireceği öğrenildi.
https://tr.sputniknews.com/20220211/bir-polis-muduruyle-konustum-diyen-saygi-ozturk-halil-falyali-bu-yuzden-olduruldu-1053730564.html
türkiye
ankara
girne
kıbrıs
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halil falyalı, cinayet, ekip, ankara, soruşturma, girne, kıbrıs, kuzey kıbrıs

Halil Falyalı cinayeti: Girne'den bir ekip Ankara'ya geliyor

16:44 11.02.2022 (güncellendi: 16:45 11.02.2022)
© DHAHalil Falyalı cinayeti: Girne'den bir ekip Ankara'ya geliyor
Halil Falyalı cinayeti: Girne'den bir ekip Ankara'ya geliyor - Sputnik Türkiye, 1920, 11.02.2022
© DHA
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Halil Falyalı cinayetine ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında Girne'den bir ekip Türkiye'ye gelecek. Soruşturma ile ilgili ikili koordinasyon sağlanacağı belirtildi.
Halil Falyalı, Girne'de 8 Şubat'ta uğradığı silahlı saldırıda hayatını kaybetti.
Olayın ardından İstanbul'da 3 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınan kişilerin 'Söylemez Kardeşler' olarak bilinen suç örgütünün lideri Mustafa Söylemez ile 2 adamı olduğu belirtildi. Şüphelilerin cinayetin ardından Kuzey Kıbrıs'tan tekne ile Türkiye'ye geçtiği kaydedildi.
Soruşturma kapsamında Girne'den bir ekibin Ankara'ya geleceği öğrenildi. Soruşturma ile ilgili ikili koordinasyon sağlanacağı belirtildi. Emniyet Genel Müdürlüğü Kriminal Daire Başkanlığı'nda ortak değerlendirmede bulunacak olan ekibin, soruşturmayla ilgili bazı belge ve delilleri de Türkiye'ye getireceği öğrenildi.
Halil Falyalı - Sputnik Türkiye, 1920, 11.02.2022
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