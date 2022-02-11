Kayıt işlemi başarıyla tamamlanmıştır!
Lütfen 'a gönderilen e-postadaki bağlantıya tıklayın Tekrar gönder
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar
https://tr.sputniknews.com/20220211/haydar-dumen-hayatini-kaybetti-1053741453.html
Haydar Dümen, koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti
Haydar Dümen, koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti
Yazar ve Nöropsikiyatri uzmanı Dr. Haydar Dümen, Kovid-19 nedeniyle yaşamını yitirdi. 11.02.2022, Sputnik Türkiye
2022-02-11T13:08+0300
2022-02-11T13:08+0300
2022-02-11T13:18+0300
haydar dümen
türkiye
koronavirüs
vefat
posta gazetesi
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/104113/08/1041130844_60:0:1386:746_1920x0_80_0_0_8049acc43de147032cbf746d21dcf827.jpg
Psikiyatrist ve Posta gazetesi yazarı Haydar Dümen, dün akşam koronavirüse bağlı kalp durması nedeniyle 90 yaşında hayatını kaybetti. Dümen, bugün koronavirüs önlemleri çerçevesinde toprağa verildi. Dümen, 31 Ocak'tan beri Beykent Üniversitesi Hastanesi'nde Kovid-19 tedavisi görüyordu.Dr. Haydar Dümen Posta gazetesinde cinsellik ile ilgili yazılar yazıyordu.
türkiye
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/104113/08/1041130844_225:0:1220:746_1920x0_80_0_0_96b94ff8a28469b4027c5c3be14fb2b0.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
haydar dümen, koronavirüs, vefat, posta gazetesi
Haydar Dümen, koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti 13:08 11.02.2022 (güncellendi: 13:18 11.02.2022) Abone ol
Yazar ve Nöropsikiyatri uzmanı Dr. Haydar Dümen, Kovid-19 nedeniyle yaşamını yitirdi.
Psikiyatrist ve Posta gazetesi yazarı Haydar Dümen, dün akşam koronavirüse bağlı kalp durması nedeniyle 90 yaşında hayatını kaybetti. Dümen, bugün koronavirüs önlemleri çerçevesinde toprağa verildi.
Dümen, 31 Ocak'tan beri Beykent Üniversitesi Hastanesi'nde Kovid-19 tedavisi görüyordu.
Dr. Haydar Dümen Posta gazetesinde cinsellik ile ilgili yazılar yazıyordu.