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Haydar Dümen, koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti
Haydar Dümen, koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti
Yazar ve Nöropsikiyatri uzmanı Dr. Haydar Dümen, Kovid-19 nedeniyle yaşamını yitirdi. 11.02.2022, Sputnik Türkiye
2022-02-11T13:08+0300
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haydar dümen
türkiye
koronavirüs
vefat
posta gazetesi
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Psikiyatrist ve Posta gazetesi yazarı Haydar Dümen, dün akşam koronavirüse bağlı kalp durması nedeniyle 90 yaşında hayatını kaybetti. Dümen, bugün koronavirüs önlemleri çerçevesinde toprağa verildi. Dümen, 31 Ocak'tan beri Beykent Üniversitesi Hastanesi'nde Kovid-19 tedavisi görüyordu.Dr. Haydar Dümen Posta gazetesinde cinsellik ile ilgili yazılar yazıyordu.
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haydar dümen, koronavirüs, vefat, posta gazetesi

Haydar Dümen, koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti

13:08 11.02.2022 (güncellendi: 13:18 11.02.2022)
© DHAHaydar Dümen
Haydar Dümen - Sputnik Türkiye, 1920, 11.02.2022
© DHA
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Yazar ve Nöropsikiyatri uzmanı Dr. Haydar Dümen, Kovid-19 nedeniyle yaşamını yitirdi.
Psikiyatrist ve Posta gazetesi yazarı Haydar Dümen, dün akşam koronavirüse bağlı kalp durması nedeniyle 90 yaşında hayatını kaybetti. Dümen, bugün koronavirüs önlemleri çerçevesinde toprağa verildi.
Dümen, 31 Ocak'tan beri Beykent Üniversitesi Hastanesi'nde Kovid-19 tedavisi görüyordu.
Dr. Haydar Dümen Posta gazetesinde cinsellik ile ilgili yazılar yazıyordu.
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