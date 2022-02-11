https://tr.sputniknews.com/20220211/haydar-dumen-hayatini-kaybetti-1053741453.html

Haydar Dümen, koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti

Haydar Dümen, koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti

Yazar ve Nöropsikiyatri uzmanı Dr. Haydar Dümen, Kovid-19 nedeniyle yaşamını yitirdi. 11.02.2022, Sputnik Türkiye

2022-02-11T13:08+0300

2022-02-11T13:08+0300

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haydar dümen

türkiye

koronavirüs

vefat

posta gazetesi

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Psikiyatrist ve Posta gazetesi yazarı Haydar Dümen, dün akşam koronavirüse bağlı kalp durması nedeniyle 90 yaşında hayatını kaybetti. Dümen, bugün koronavirüs önlemleri çerçevesinde toprağa verildi. Dümen, 31 Ocak'tan beri Beykent Üniversitesi Hastanesi'nde Kovid-19 tedavisi görüyordu.Dr. Haydar Dümen Posta gazetesinde cinsellik ile ilgili yazılar yazıyordu.

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haydar dümen, koronavirüs, vefat, posta gazetesi