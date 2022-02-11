https://tr.sputniknews.com/20220211/hindistanda-ortunen-kiz-ogrencilere-yasak-gerilimi-dini-giyinmeme-sartiyla-okullar-tekrar-acilacak-1053743422.html

Hindistan'da örtünen kız öğrencilere yasak gerilimi: Dini giyinmeme şartıyla okullar tekrar açılacak

Hindistan'da örtünen kız öğrencilere yasak gerilimi: Dini giyinmeme şartıyla okullar tekrar açılacak

Karnataka Yüksek Mahkemesi Müslüman hicabı, Hindu safran şalı dahil öğrencilerin hiçbir dini simge takmaması şartıyla okulların yeniden açılmasına karar verdi. 11.02.2022, Sputnik Türkiye

2022-02-11T14:00+0300

2022-02-11T14:00+0300

2022-02-11T14:19+0300

dünya

hindistan

karnataka

hicab

başörtüsü

çarşaf

burka

paul pogba

malala yusufzay

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Hindistan'ın güney eyaleti Karnataka'nın okullarda İslamcı örtünme yasağı gerekçesiyle karışmasının ardından eyalet yüksek mahkemesinden ara karar geldi. Bazı yüksek okulların İslamcı örtünme uygulayan Müslüman kız öğrencileri eyalet eğitim bakanlığının talimatlarına atıfla derslere almamaya başlaması, bunu örtünen Müslümanların protesto etmesi, safran şallı Hinduların karşı protesto düzenlemesi, polisin gazla müdahale etmesi üzerine eyalet başbakanı okulları kapatma yoluna gitmişti. Derse alınmayan 6 öğrencinin başvurduğu Karnataka Yüksek Mahkemesi, bazı yüksek okulların hicabı kısıtlayan kıyafet yönetmeliği uygulamasına itiraz başvurusuyla ilgili ara kararını açıkladı. Sadece üniforma ya da kıyafet zorunluluğu uygulayan okullara yönelik ara kararda 'ikinci bir emre kadar, tüm öğrencilerin sınıfta hicap, safran şal veya herhangi bir dini kıyafet giymekten kaçınmak zorunda oldukları' dile getirildi. Başyargıç Ritu Raj Awasthi başkanlığındaki yargı heyeti, "Eyalet hükümetinden ve diğer tüm paydaşlardan eğitim kurumlarını yeniden açmalarını ve öğrencilerin bir an önce derslere dönmelerine izin vermelerini rica ediyoruz" diyerek şöyle devam etti:Tüm bu dilekçelerin değerlendirilmesini beklerken, din veya inançları ne olursa olsun tüm öğrencilerin, bir sonraki emre kadar sınıfta safran şal (Bhagwa), başörtüsü, hicap, dini bayrak veya benzeri şeyleri giyip kuşanmalarını yasaklıyoruz."'Son birkaç gündür devam eden ajitasyon ve eğitim kurumlarının kapatılmasından acı duyduğunu' ifade eden Yüksek Mahkeme, anayasal öneme sahip önemli konuların ve kişisel hukuk konularının ciddi şekilde tartıştıklarını belirtti. "Ülkemizin çoğul kültürlerin, dinlerin ve dillerin ülkesi olduğunu söylemeye gerek yok. Laik bir devlet olduğu için hiçbir dini kendisine ait tanımlamaz. Her yurttaşın dilediği inancı benimseme ve uygulama hakkı olduğu doğrudur. Ancak bu hak mutlak olmayıp Hindistan Anayasası'nın getirdiği makul kısıtlamalara açıktır" vurgusunu yaparak ekledi:"Anayasal güvenceler ışığında sınıfta hicap giymenin İslam'ın temel dini uygulamasının bir parçası olup olmadığı daha derin bir inceleme gerektiriyor.""Bizimki gibi uygar bir toplumda, hiç kimsenin din, kültür ve benzeri adlar altında toplum barışını ve huzurunu bozacak herhangi bir eylemde bulunmasına izin verilemez.""Bitmek bilmeyen ajitasyonlar ve eğitim kurumlarının süresiz olarak kapatılması mutlu eden şeyler değildir.""Daha üst düzey çalışmalara kabul edilmelerine yönelik zaman çizelgesi göz önüne alındığında, akademik sürelerin uzatılması, öğrencilere zarar verir. Ajitasyonların devam etmesi ve bunun sonucunda kurumların kapatılmasındansa derslere dönmeleri, öğrencilerin çıkarlarına daha fazla hizmet eder. Tüm paydaşların ve genel olarak halkın barış ve sükuneti koruyacağını umuyor ve buna güveniyoruz."Bir öğrencinin Yüksek Mahkeme'nin kararının 'dini giyinmeyi şimdilik yasaklayarak anayasal haklarını ihlal ettiği' gerekçesiyle temyiz başvurusu yaptığı Eyalet En Üst Mahkemesi, bugün bu konuda acil duruşma düzenlemeyi reddederek, "Yalnızca uygun zamanda müdahale edeceğiz" dedi.Başyargıç NV Ramana, "Lütfen daha üst katmanlara yaymayın. Neler olduğunu biliyoruz. Bir düşünün, bunları Yeni Delhi'ye kadar götürmek uygun mu? Ulusal düzeyde ele alınmalı mı? Yanlış bir şey varsa, hakları koruyacağız..." diye konuştu.Hindistan'daki bu tartışmaya Pakistan'da kızların eğitimi için kampanya yürütürken 15 yaşındayken Taliban tarafından başından vurulan ve sonrasında Nobel Barış Ödülü'ne layık görülen Malala Yusufzay'ın ardından Fransa milli erkek futbol takımı kaptanı Paul Pogba da dahil oldu. Manchester United takımının yıldızı, Karnataka'da hicap kullanan kız öğrencilerle dayanışma açıkladı. Fransa milli takımıyla Dünya Kupası kaldıran Pogba, "Hindutva çeteleri, Hindistan'da üniversite öğrencisi başörtülü Müslüman kızları taciz etmeye devam ediyor" etiketli hikaye paylaştı.

https://tr.sputniknews.com/20220209/hindistanda-ortunen-musluman-kiz-ogrencilerin-derse-alinmamasi-gerilimi-eyalette-okullar-kapatildi-1053673358.html

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hindistan, karnataka, hicab, başörtüsü, çarşaf, burka, paul pogba, malala yusufzay