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HIV’i keşfeden Fransız virolog Montagnier hayatını kaybetti
HIV’i keşfeden Fransız virolog Montagnier hayatını kaybetti
AIDS hastalığına yol açan HIV’i keşfettiği için 2008’de Nobel Tıp Ödülü verilen Fransız virolog Luc Montagnier 89 yaşında yaşamını yitirdi. 11.02.2022, Sputnik Türkiye
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hiv/aids
koronavirüs
fransa
nobel tıp ödüllü
luc montagnier
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8 Şubat’ta Paris’e yakın Neuilly-Sur-Seine kentindeki Amerikan Hastanesinde hayatını kaybeden Montagnier’nin ölüm nedenine ilişkin bir açıklama henüz yapılmadı. Montagnier son dönemde Kovid-19 virüsü ve aşısı karşıtı söylemleri nedeniyle eleştirilerin hedefi oldu. Montagnier, Françoise Barre-Sinoussi ile birlikte 1983’te AIDS’e neden olan virüs HIV’i keşfettikleri araştırma sayesinde 2008’de beraber Nobel Tıp ödülüne layık görülmüştü. Fransa’da 1972'den 2000'e kadar Pasteur Enstitüsü Viral Onkoloji Birimi'ni yöneten Montagnier, ülkedeki Ulusal Bilimsel Araştırma Merkezi’nden (CNRS) Fahri Araştırma Direktörlüğü yapmıştı.
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hiv/aids, koronavirüs, fransa, nobel tıp ödüllü, luc montagnier

HIV’i keşfeden Fransız virolog Montagnier hayatını kaybetti

10:12 11.02.2022
© AP Photo / JACQUES BRINONLuc Montagnier
Luc Montagnier - Sputnik Türkiye, 1920, 11.02.2022
© AP Photo / JACQUES BRINON
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AIDS hastalığına yol açan HIV’i keşfettiği için 2008’de Nobel Tıp Ödülü verilen Fransız virolog Luc Montagnier 89 yaşında yaşamını yitirdi.
8 Şubat’ta Paris’e yakın Neuilly-Sur-Seine kentindeki Amerikan Hastanesinde hayatını kaybeden Montagnier’nin ölüm nedenine ilişkin bir açıklama henüz yapılmadı. Montagnier son dönemde Kovid-19 virüsü ve aşısı karşıtı söylemleri nedeniyle eleştirilerin hedefi oldu.
Montagnier, Françoise Barre-Sinoussi ile birlikte 1983’te AIDS’e neden olan virüs HIV’i keşfettikleri araştırma sayesinde 2008’de beraber Nobel Tıp ödülüne layık görülmüştü.
Fransa’da 1972'den 2000'e kadar Pasteur Enstitüsü Viral Onkoloji Birimi'ni yöneten Montagnier, ülkedeki Ulusal Bilimsel Araştırma Merkezi’nden (CNRS) Fahri Araştırma Direktörlüğü yapmıştı.
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