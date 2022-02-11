https://tr.sputniknews.com/20220211/hivi-kesfeden-fransiz-virolog-montagnier-hayatini-kaybetti--1053732767.html

HIV’i keşfeden Fransız virolog Montagnier hayatını kaybetti

HIV’i keşfeden Fransız virolog Montagnier hayatını kaybetti

AIDS hastalığına yol açan HIV’i keşfettiği için 2008’de Nobel Tıp Ödülü verilen Fransız virolog Luc Montagnier 89 yaşında yaşamını yitirdi. 11.02.2022, Sputnik Türkiye

2022-02-11T10:12+0300

2022-02-11T10:12+0300

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hiv/aids

koronavirüs

fransa

nobel tıp ödüllü

luc montagnier

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8 Şubat’ta Paris’e yakın Neuilly-Sur-Seine kentindeki Amerikan Hastanesinde hayatını kaybeden Montagnier’nin ölüm nedenine ilişkin bir açıklama henüz yapılmadı. Montagnier son dönemde Kovid-19 virüsü ve aşısı karşıtı söylemleri nedeniyle eleştirilerin hedefi oldu. Montagnier, Françoise Barre-Sinoussi ile birlikte 1983’te AIDS’e neden olan virüs HIV’i keşfettikleri araştırma sayesinde 2008’de beraber Nobel Tıp ödülüne layık görülmüştü. Fransa’da 1972'den 2000'e kadar Pasteur Enstitüsü Viral Onkoloji Birimi'ni yöneten Montagnier, ülkedeki Ulusal Bilimsel Araştırma Merkezi’nden (CNRS) Fahri Araştırma Direktörlüğü yapmıştı.

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hiv/aids, koronavirüs, fransa, nobel tıp ödüllü, luc montagnier