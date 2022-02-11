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İletişim Başkanı Altun: 2023, Türkiye'nin küresel bir güç olarak şahlanışa geçişinin miladı olacak
İletişim Başkanı Altun: 2023, Türkiye'nin küresel bir güç olarak şahlanışa geçişinin miladı olacak
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın mesaisine kaldığı yerden devam ettiğini belirterek, "2023, Türkiye’nin... 11.02.2022, Sputnik Türkiye
2022-02-11T16:31+0300
2022-02-11T16:31+0300
politika
fahrettin altun
recep tayyip erdoğan
açıklama
2023
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Fahrettin Altun, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, koronavirüsü atlatan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bugün Büyük Çamlıca Camisi'nde cuma namazı kıldıktan sonra gazetecilere açıklama yaptığı sırada çekilen fotoğrafa yer verdi.Altun, paylaşımında şunları kaydetti:
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fahrettin altun, recep tayyip erdoğan, açıklama, 2023

İletişim Başkanı Altun: 2023, Türkiye'nin küresel bir güç olarak şahlanışa geçişinin miladı olacak

16:31 11.02.2022
© AAFahrettin Altun
Fahrettin Altun - Sputnik Türkiye, 1920, 11.02.2022
© AA
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Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın mesaisine kaldığı yerden devam ettiğini belirterek, "2023, Türkiye’nin küresel bir güç olarak şahlanışa geçişinin miladı olacak" ifadesini kullandı.
Fahrettin Altun, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, koronavirüsü atlatan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bugün Büyük Çamlıca Camisi'nde cuma namazı kıldıktan sonra gazetecilere açıklama yaptığı sırada çekilen fotoğrafa yer verdi.
Altun, paylaşımında şunları kaydetti:
"Cumhurbaşkanımız mesaisine kaldığı yerden devam ediyor. Odağımız 2023. 2023, Cumhuriyetimizin 100. yılı. 2023, Türkiye'nin küresel bir güç olarak şahlanışa geçişinin miladı olacak. Yeni Türkiye yüzyılı başlayacak. Yeter ki Cumhurbaşkanımız bu ülkenin başında olsun."
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