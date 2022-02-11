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İngiltere Savunma Bakanlığı: Rusya halkına saygıdan başka hiçbir şey duymuyoruz
İngiltere Savunma Bakanlığı: Rusya halkına saygıdan başka hiçbir şey duymuyoruz
İngiltere Savunma Bakanlığı, Bakan Ben Wallace’ın Moskova ziyareti bağlamında, Rusya halkına saygıdan başka hiçbir şey duymadıklarını belirtti. 11.02.2022, Sputnik Türkiye
2022-02-11T23:07+0300
2022-02-11T23:07+0300
dünya
rusya
ingiltere
moskova
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İngiltere Savunma Bakanlığı’nın Twitter hesabından yapılan açıklamada, “Savunma Bakanı Ben Wallace, bugün Moskova’da Meçhul Asker Anıtına çelenk bıraktı. Milyonlarca Rusyalı, İkinci Dünya Savaşı sırasında Müttefikler tarafında savaşırken hayatını kaybetti. İngiltere, Rusya halkına saygıdan başka bir şey beslemiyor” ifadesine yer verildi.İngiltere Savunma Bakanı Wallace, bugün Moskova’da Rus mevkidaşı Sergey Şoygu ile görüştü.
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rusya, ingiltere, moskova

İngiltere Savunma Bakanlığı: Rusya halkına saygıdan başka hiçbir şey duymuyoruz

23:07 11.02.2022
© Sputnik / Министерство обороны Великобритании / Fotoğraf bankasına girВстреча министров обороны России и Великобритании С. Шойгу и Б. Уоллеса
Встреча министров обороны России и Великобритании С. Шойгу и Б. Уоллеса - Sputnik Türkiye, 1920, 11.02.2022
© Sputnik / Министерство обороны Великобритании
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İngiltere Savunma Bakanlığı, Bakan Ben Wallace’ın Moskova ziyareti bağlamında, Rusya halkına saygıdan başka hiçbir şey duymadıklarını belirtti.
İngiltere Savunma Bakanlığı’nın Twitter hesabından yapılan açıklamada,Savunma Bakanı Ben Wallace, bugün Moskova’da Meçhul Asker Anıtına çelenk bıraktı. Milyonlarca Rusyalı, İkinci Dünya Savaşı sırasında Müttefikler tarafında savaşırken hayatını kaybetti. İngiltere, Rusya halkına saygıdan başka bir şey beslemiyor” ifadesine yer verildi.
İngiltere Savunma Bakanı Wallace, bugün Moskova’da Rus mevkidaşı Sergey Şoygu ile görüştü.
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