İngiltere Savunma Bakanlığı: Rusya halkına saygıdan başka hiçbir şey duymuyoruz

İngiltere Savunma Bakanlığı’nın Twitter hesabından yapılan açıklamada, “Savunma Bakanı Ben Wallace, bugün Moskova’da Meçhul Asker Anıtına çelenk bıraktı. Milyonlarca Rusyalı, İkinci Dünya Savaşı sırasında Müttefikler tarafında savaşırken hayatını kaybetti. İngiltere, Rusya halkına saygıdan başka bir şey beslemiyor” ifadesine yer verildi.İngiltere Savunma Bakanı Wallace, bugün Moskova’da Rus mevkidaşı Sergey Şoygu ile görüştü.
İngiltere Savunma Bakanlığı, Bakan Ben Wallace’ın Moskova ziyareti bağlamında, Rusya halkına saygıdan başka hiçbir şey duymadıklarını belirtti.
İngiltere Savunma Bakanlığı’nın Twitter hesabından yapılan açıklamada, “Savunma Bakanı Ben Wallace, bugün Moskova’da Meçhul Asker Anıtına çelenk bıraktı. Milyonlarca Rusyalı, İkinci Dünya Savaşı sırasında Müttefikler tarafında savaşırken hayatını kaybetti. İngiltere, Rusya halkına saygıdan başka bir şey beslemiyor” ifadesine yer verildi.
İngiltere Savunma Bakanı Wallace, bugün Moskova’da Rus mevkidaşı Sergey Şoygu ile görüştü.