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https://tr.sputniknews.com/20220211/isidin-askeri-grup-sorumlusu-istanbulda-yakalandi-1053755596.html
IŞİD'in 'askeri grup sorumlusu' İstanbul'da yakalandı
IŞİD'in 'askeri grup sorumlusu' İstanbul'da yakalandı
IŞİD'in 'askeri grup sorumluları'ndan Tunus uyruklu Abu K. İstanbul'da gözaltına alındı. 11.02.2022, Sputnik Türkiye
2022-02-11T18:06+0300
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Milli İstihbarat Teşkilatı ve İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, IŞİD'in Suriye ve Irak'taki çatışma bölgelerinde birçok askeri gruba liderlik yapan Ali Altaweel kod adlı Tunus uyruklu Abu K'nın İstanbul’da olduğunu tespit etti.Polis ekipleri, 22 Ocak'ta düzenledikleri operasyonda şüpheliyi saklandığı adreste yakaladı.Zanlı, emniyetteki işlemlerinin ardından sınır dışı edilmek üzere İl Göç İdaresi Geri Gönderme Merkezine teslim edildi.
https://tr.sputniknews.com/20220209/adanada-isid-operasyonu-1053639008.html
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işid, istanbul, suriye, irak

IŞİD'in 'askeri grup sorumlusu' İstanbul'da yakalandı

18:06 11.02.2022
© AAGözaltı – tutuklama - yakalama
Gözaltı – tutuklama - yakalama - Sputnik Türkiye, 1920, 11.02.2022
© AA
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IŞİD'in 'askeri grup sorumluları'ndan Tunus uyruklu Abu K. İstanbul'da gözaltına alındı.
Milli İstihbarat Teşkilatı ve İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, IŞİD'in Suriye ve Irak'taki çatışma bölgelerinde birçok askeri gruba liderlik yapan Ali Altaweel kod adlı Tunus uyruklu Abu K'nın İstanbul’da olduğunu tespit etti.
Polis ekipleri, 22 Ocak'ta düzenledikleri operasyonda şüpheliyi saklandığı adreste yakaladı.
Zanlı, emniyetteki işlemlerinin ardından sınır dışı edilmek üzere İl Göç İdaresi Geri Gönderme Merkezine teslim edildi.
ADANA'DA ŞAFAK VAKTİ TERÖR ÖRGÜTÜ DEAŞ YÖNELİK OPERASYON DÜZENLENDİ. OPERASYONDA ÇOK SAYIDA ŞÜPHELİ YAKALANARAK GÖZALTINA ALINDI. (SÜLEYMAN CENK İDAYE/ADANA-İHA) - Sputnik Türkiye, 1920, 09.02.2022
TÜRKİYE
Adana'da IŞİD operasyonu
9 Şubat, 08:51
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