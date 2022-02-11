https://tr.sputniknews.com/20220211/isidin-askeri-grup-sorumlusu-istanbulda-yakalandi-1053755596.html

IŞİD'in 'askeri grup sorumlusu' İstanbul'da yakalandı

IŞİD'in 'askeri grup sorumlusu' İstanbul'da yakalandı

IŞİD'in 'askeri grup sorumluları'ndan Tunus uyruklu Abu K. İstanbul'da gözaltına alındı. 11.02.2022, Sputnik Türkiye

2022-02-11T18:06+0300

2022-02-11T18:06+0300

2022-02-11T18:06+0300

türkiye

işid

istanbul

suriye

irak

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Milli İstihbarat Teşkilatı ve İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, IŞİD'in Suriye ve Irak'taki çatışma bölgelerinde birçok askeri gruba liderlik yapan Ali Altaweel kod adlı Tunus uyruklu Abu K'nın İstanbul’da olduğunu tespit etti.Polis ekipleri, 22 Ocak'ta düzenledikleri operasyonda şüpheliyi saklandığı adreste yakaladı.Zanlı, emniyetteki işlemlerinin ardından sınır dışı edilmek üzere İl Göç İdaresi Geri Gönderme Merkezine teslim edildi.

https://tr.sputniknews.com/20220209/adanada-isid-operasyonu-1053639008.html

türkiye

istanbul

suriye

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işid, istanbul, suriye, irak