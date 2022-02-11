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https://tr.sputniknews.com/20220211/iski-zam-gundemiyle-olaganustu-toplaniyor-1053740711.html
İSKİ zam gündemiyle olağanüstü toplanıyor
İSKİ zam gündemiyle olağanüstü toplanıyor
İstanbul Büyükşehir Belediyesine (İBB) bağlı İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresinin (İSKİ) 1. Olağanüstü Genel Kurulu, 16 Şubat'ta zam gündemiyle toplanacak. 11.02.2022, Sputnik Türkiye
2022-02-11T12:47+0300
2022-02-11T12:47+0300
ekonomi
iski
su
istanbul su ve kanalizasyon idaresi (iski)
istanbul
ekrem imamoğlu
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Kurul, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun çağrısıyla 16 Şubat Çarşamba günü saat 14.00'te Yenikapı'daki Dr. Mimar Kadir Topbaş Gösteri ve Sanat Merkezi'nde bir araya gelecek. Kurulda, 2022 yılı su satış ve kullanılmış suların uzaklaştırılması bedeli tarife teklifleri, 2022 yılı kırsal mahalle ve su satış tarife teklifleri, ek ödenek teklifi ve 2022 yılı yatırım programı revizesi teklifi maddeleri görüşülecek.Kurulda görüşülecek gündem maddeleri için meclis üyelerine davetiye gönderildiği öğrenildi.Öte yandan kentte su fiyatlarına 15 Aralık 2021 tarihinde yüzde 17.80 oranında zam gelmişti.
https://tr.sputniknews.com/20191127/imamoglu-idari-sistem-devrimi-yapiyoruz--1040712485.html
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iski, su, istanbul su ve kanalizasyon idaresi (iski), istanbul, ekrem imamoğlu

İSKİ zam gündemiyle olağanüstü toplanıyor

12:47 11.02.2022
© AASu, musluk
Su, musluk - Sputnik Türkiye, 1920, 11.02.2022
© AA
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İstanbul Büyükşehir Belediyesine (İBB) bağlı İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresinin (İSKİ) 1. Olağanüstü Genel Kurulu, 16 Şubat'ta zam gündemiyle toplanacak.
Kurul, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun çağrısıyla 16 Şubat Çarşamba günü saat 14.00'te Yenikapı'daki Dr. Mimar Kadir Topbaş Gösteri ve Sanat Merkezi'nde bir araya gelecek. Kurulda, 2022 yılı su satış ve kullanılmış suların uzaklaştırılması bedeli tarife teklifleri, 2022 yılı kırsal mahalle ve su satış tarife teklifleri, ek ödenek teklifi ve 2022 yılı yatırım programı revizesi teklifi maddeleri görüşülecek.
Kurulda görüşülecek gündem maddeleri için meclis üyelerine davetiye gönderildiği öğrenildi.
Öte yandan kentte su fiyatlarına 15 Aralık 2021 tarihinde yüzde 17.80 oranında zam gelmişti.
Ekrem İmamoğlu - Sputnik Türkiye, 1920, 27.11.2019
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