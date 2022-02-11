https://tr.sputniknews.com/20220211/ispanyada-130-binden-fazla-tavuk-kus-gribi-nedeniyle-itlaf-edildi-1053755701.html

İspanya'da 130 binden fazla tavuk, kuş gribi nedeniyle itlaf edildi

İspanya'da 130 binden fazla tavuk, kuş gribi nedeniyle itlaf edildi

İspanya'nın kuzeyindeki bir tavuk çiftliğinde kuş gribi tespit edilmesinin ardından 130 binden fazla tavuğun itlaf edilmesine karar verildi. 11.02.2022, Sputnik Türkiye

2022-02-11T18:04+0300

2022-02-11T18:04+0300

2022-02-11T18:04+0300

dünya

ispanya

kuş gribi

çiftlik

salgın

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Greenpeace tarafından Cuma günü yayınlanan görüntülerde Valladolid şehrindeki bir tavuk çiftliğinde binlerce tavuk ölüsünün toplanıp üstü açık bir kamyona boşaltıldığı ve çiftlik dışındaki bir alana gömüldüğü görüldü.Yerel veterinerler derneği konuya ilişkin yaptığı açıklamada, "Karantina altına alınan çiftlikte tüm hayvan kalıntılarının imha edilmesi için gerekli önlemler alındı" ifadelerine yer verildi.Yerel yetkililer Valladolid şehrinin Iscar köyü yakınlarında bulunan çiftlik ve çevresindeki 10 kilometrelik alanı karantina bölgesi olarak ilan etti. Yerel bir hükümet sözcüsü, kuş gribinin insanlara bulaşma olasılığının oldukça düşük olduğunu belirterek bu nedenle çiftlikteki salgının endişe yaratmadığını kaydetti.Daha çok yabani göçmen kuşlar tarafından evcil hayvanlara bulaşan kuş gribi, Fransa, Almanya, İngiltere, Hollanda ve Sırbistan'da tespit edilmişti.İspanya Tarım Bakanlığı'na göre, ülkede bu yıl şimdiye dek çiftliklerde beş küçük kuş gribi salgını belirlendi. İspanyol veterinerler derneği sözcüsü, İber yarımadasının birçok göçmen kuşun göç rotasında bulunması nedeniyle kuş gribinin İspanya'da tespit edilmesinin şaşırtıcı olmadığının altını çizdi.Çiftlikteki salgına dair görüntüleri ilk yayınlayan Greenpeace ise, endüstriyel tarım uygulamalarının kuş gribinin yayılma riskini artırdığını ve bu durumun İspanya'da yoğun çiftçiliğin ekonomik ve sosyal maliyetleri hakkındaki tartışmaları körüklediğini söyledi.Greenpeace açıklamasında, "Gezegenimizin ve insanların sağlığını tehlikeye atan bu yıkıcı modele derhal son verilmelidir" ifadelerine yer verildi.

https://tr.sputniknews.com/20220210/abdde-kus-gribi-alarmi-29-bin-hindi-itlaf-edildi-1053702008.html

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ispanya, kuş gribi, çiftlik, salgın