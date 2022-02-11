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Güngören'de boya imalathanesinde yangın
Güngören'de boya imalathanesinde yangın
İstanbul Güngören'de bir boya imalathanesinde yangın çıktı. Zaman zaman patlamaların da olduğu yangına itfaiye ekipleri müdahale ediyor. Yaralanan 4 kişi ise... 11.02.2022, Sputnik Türkiye
2022-02-11T14:30+0300
2022-02-11T14:30+0300
2022-02-11T14:48+0300
türkiye
patlama
yangın
istanbul
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İstanbul Güngören'de çıkan yangına itfaiye ekipleri müdahale ediyor.Sanayi Mahallesi'nde dört katlı binada bulunan boya imalathanesinde yangın çıktı.Yangın sırasında patlamalar meydana geldi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye sevk edildi.Olayda ilk belirlemelere göre 4 kişi yaralandı. Ambulansa alınan yaralılar tedavi için hastaneye kaldırıldı.İtfaiye ekiplerinin yangına müdahalesi sürüyor.
https://tr.sputniknews.com/20220211/izmirde-bakkalda-patlama-1i-agir-4-yarali-1053738367.html
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patlama, yangın, istanbul
Güngören'de boya imalathanesinde yangın 14:30 11.02.2022 (güncellendi: 14:48 11.02.2022) Abone ol
İstanbul Güngören'de bir boya imalathanesinde yangın çıktı. Zaman zaman patlamaların da olduğu yangına itfaiye ekipleri müdahale ediyor. Yaralanan 4 kişi ise hastaneye kaldırıldı.
İstanbul
Güngören'de çıkan yangına itfaiye ekipleri müdahale ediyor.
Sanayi Mahallesi'nde dört katlı binada bulunan
boya imalathanesinde yangın çıktı.
Yangın sırasında patlamalar meydana geldi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye sevk edildi.
Olayda ilk belirlemelere göre 4 kişi yaralandı.
Ambulansa alınan yaralılar tedavi için hastaneye kaldırıldı.
İtfaiye ekiplerinin yangına müdahalesi sürüyor.