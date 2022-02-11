https://tr.sputniknews.com/20220211/istanbul-gungorende-yangin-sonrasi-patlama-1053745492.html

Güngören'de boya imalathanesinde yangın

Güngören'de boya imalathanesinde yangın

İstanbul Güngören'de bir boya imalathanesinde yangın çıktı. Zaman zaman patlamaların da olduğu yangına itfaiye ekipleri müdahale ediyor. Yaralanan 4 kişi ise... 11.02.2022, Sputnik Türkiye

2022-02-11T14:30+0300

2022-02-11T14:30+0300

2022-02-11T14:48+0300

türkiye

patlama

yangın

istanbul

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/02/0b/1053745409_0:0:800:450_1920x0_80_0_0_a7c6c214fc3618b31174b32eaa7afd85.jpg

İstanbul Güngören'de çıkan yangına itfaiye ekipleri müdahale ediyor.Sanayi Mahallesi'nde dört katlı binada bulunan boya imalathanesinde yangın çıktı.Yangın sırasında patlamalar meydana geldi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye sevk edildi.Olayda ilk belirlemelere göre 4 kişi yaralandı. Ambulansa alınan yaralılar tedavi için hastaneye kaldırıldı.İtfaiye ekiplerinin yangına müdahalesi sürüyor.

https://tr.sputniknews.com/20220211/izmirde-bakkalda-patlama-1i-agir-4-yarali-1053738367.html

türkiye

istanbul

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

patlama, yangın, istanbul