https://tr.sputniknews.com/20220211/istanbul-merkezli-4-ilde-dolandiricilik-operasyonu-15-gozalti--1053732106.html

İstanbul merkezli 4 ilde 'dolandırıcılık' operasyonu: 15 gözaltı

İstanbul merkezli 4 ilde 'dolandırıcılık' operasyonu: 15 gözaltı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca 'dolandırıcılık' ve 'resmi belgede sahtecilik' suçlarından yürütülen soruşturma kapsamında İstanbul merkezli 4 ilde... 11.02.2022, Sputnik Türkiye

2022-02-11T09:49+0300

2022-02-11T09:49+0300

2022-02-11T09:49+0300

türkiye

istanbul

gözaltı

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/02/02/1053406274_0:0:2000:1125_1920x0_80_0_0_cfb8b86cc278b935419e5df6b2383192.jpg

İstanbul'da sahte vekaletnameyle dolandırıcılık yapılmasına ilişkin soruşturma kapsamında, aralarında emniyet müdür yardımcısı, tapu müdür yardımcısı ve noter çalışanları da olan 15 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. İstanbul merkezli 4 ilde yapılan operasyonda, tüm şüpheliler yakalandı.Suç üstü yakalandılarİstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu tarafından "Nitelikli Dolandırıcılık" ve "Resmi Belgede Sahtecilik" suçlarından yürütülen soruşturma kapsamında, emniyet ekiplerince yapılan takip sonucunda sahte vekaletname ile tapuda dolandırıcılık yapmaya kalkan 15 şüpheli suç üstü yakalandı.Şüphelilerin ifadelerinden ve dijital materyallerde yapılan inceleme sonucunda 15 kişinin daha olayla bağlantılı olduğu tespit edildi. Savcılığın talimatıyla aralarında emniyet müdür yardımcısı, tapu müdür yardımcısı ve noter çalışanları da olan 15 şüphelinin gözaltına alınmalarına karar verildi. İstanbul merkezli 4 ilde gerçekleştirilen operasyonda tüm şüpheliler gözaltına alındı. Soruşturma devam ediyor.

türkiye

istanbul

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

istanbul, gözaltı