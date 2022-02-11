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İstanbul merkezli 4 ilde 'dolandırıcılık' operasyonu: 15 gözaltı
İstanbul merkezli 4 ilde 'dolandırıcılık' operasyonu: 15 gözaltı
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca 'dolandırıcılık' ve 'resmi belgede sahtecilik' suçlarından yürütülen soruşturma kapsamında İstanbul merkezli 4 ilde... 11.02.2022, Sputnik Türkiye
2022-02-11T09:49+0300
2022-02-11T09:49+0300
türkiye
istanbul
gözaltı
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İstanbul'da sahte vekaletnameyle dolandırıcılık yapılmasına ilişkin soruşturma kapsamında, aralarında emniyet müdür yardımcısı, tapu müdür yardımcısı ve noter çalışanları da olan 15 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. İstanbul merkezli 4 ilde yapılan operasyonda, tüm şüpheliler yakalandı.Suç üstü yakalandılarİstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu tarafından "Nitelikli Dolandırıcılık" ve "Resmi Belgede Sahtecilik" suçlarından yürütülen soruşturma kapsamında, emniyet ekiplerince yapılan takip sonucunda sahte vekaletname ile tapuda dolandırıcılık yapmaya kalkan 15 şüpheli suç üstü yakalandı.Şüphelilerin ifadelerinden ve dijital materyallerde yapılan inceleme sonucunda 15 kişinin daha olayla bağlantılı olduğu tespit edildi. Savcılığın talimatıyla aralarında emniyet müdür yardımcısı, tapu müdür yardımcısı ve noter çalışanları da olan 15 şüphelinin gözaltına alınmalarına karar verildi. İstanbul merkezli 4 ilde gerçekleştirilen operasyonda tüm şüpheliler gözaltına alındı. Soruşturma devam ediyor.
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istanbul, gözaltı

İstanbul merkezli 4 ilde 'dolandırıcılık' operasyonu: 15 gözaltı

09:49 11.02.2022
© AAGözaltı – tutuklama - yakalama
Gözaltı – tutuklama - yakalama - Sputnik Türkiye, 1920, 11.02.2022
© AA
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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca 'dolandırıcılık' ve 'resmi belgede sahtecilik' suçlarından yürütülen soruşturma kapsamında İstanbul merkezli 4 ilde, aralarında emniyet müdür yardımcısı, tapu müdür yardımcısı ve noter çalışanlarının da bulunduğu 15 kişi gözaltına alındı.
İstanbul'da sahte vekaletnameyle dolandırıcılık yapılmasına ilişkin soruşturma kapsamında, aralarında emniyet müdür yardımcısı, tapu müdür yardımcısı ve noter çalışanları da olan 15 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. İstanbul merkezli 4 ilde yapılan operasyonda, tüm şüpheliler yakalandı.

Suç üstü yakalandılar

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu tarafından "Nitelikli Dolandırıcılık" ve "Resmi Belgede Sahtecilik" suçlarından yürütülen soruşturma kapsamında, emniyet ekiplerince yapılan takip sonucunda sahte vekaletname ile tapuda dolandırıcılık yapmaya kalkan 15 şüpheli suç üstü yakalandı.

Şüphelilerin ifadelerinden ve dijital materyallerde yapılan inceleme sonucunda 15 kişinin daha olayla bağlantılı olduğu tespit edildi. Savcılığın talimatıyla aralarında emniyet müdür yardımcısı, tapu müdür yardımcısı ve noter çalışanları da olan 15 şüphelinin gözaltına alınmalarına karar verildi. İstanbul merkezli 4 ilde gerçekleştirilen operasyonda tüm şüpheliler gözaltına alındı. Soruşturma devam ediyor.
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