https://tr.sputniknews.com/20220211/istanbulda-cakarli-arac-denetiminde-suruculere-ceza-yagdi-1053760265.html

İstanbul'da çakarlı araç denetiminde sürücülere ceza yağdı

İstanbul'da çakarlı araç denetiminde sürücülere ceza yağdı

İstanbul trafiğinde her geçen gün artan ve vatandaşların tepkilerine yol açan usülsüz çakarlı araç kullanımı trafik birimlerini harekete geçirdi. Yapılan... 11.02.2022, Sputnik Türkiye

2022-02-11T20:28+0300

2022-02-11T20:28+0300

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türkiye

istanbul

trafik

çakar lamba

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İstanbul’da usulsüz çakar ve siren bulundurarak emniyet şeridini kullanan araçlara yönelik denetim yapıldı. İSTOÇ TEM Otoyolu mevkiinde yapılan denetimlerde çakar-siren tertibatı bulunan ve trafik kurallarına uymayan sürücülere ceza yağdı.İstanbul Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri İSTOÇ TEM Kuzey yol Mahmut Bey Gişeleri istikametinde çakar kullanan araçları durdurarak denetledi. 1 Kasım 2019 tarihinden itibaren sivil sürücülerin araçlarına çakar lamba takması ve kullanmasının yasaklanması nedeniyle yasağa uyulup uyulmadığı kontrol edildi.Uygulamada emniyet şeridini ihlal eden, telefonla konuşarak trafiği tehlikeye sokan ve emniyet kemerini takmayan sürücülere ceza yağdı. Ekipler tüm otoyolunu dolaşarak, yoğun trafikte sürücüleri denetledi.Emniyet şeridini ihlal eden, kemer takmayan ve telefon kullanan birçok sürücüye yaklaşık 15 bin TL ceza kesildi.

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istanbul, trafik, çakar lamba