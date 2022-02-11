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İzmir'de bakkalda patlama: 1'i ağır 4 yaralı
İzmir'de bakkalda patlama: 1'i ağır 4 yaralı
İzmir Konak'ta bir bakkalda önce yangın çıktı. Yangının ardından iş yeri büyük bir gürültüyle patladı. Patlamada 4 kişi yaralandı. Yaralılardan birinin durumu... 11.02.2022, Sputnik Türkiye
2022-02-11T11:59+0300
2022-02-11T11:59+0300
türkiye
izmir
patlama
bakkal
yangın
polis
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Konak ilçesi Ballıkuyu Mahallesi'nde, Cemil Raşo'ya ait bakkalda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Bu sırada, iş yerinde patlama meydana geldi.Patlamanın etkisiyle iş yerindeki kapı, pencere ve malzemeler dışarı fırladı, o esnada yakında bulunan Abdülkerim Civanmahmut ile çevredeki 3 kişi yaralandı.Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı.Sağlık Bilimleri Üniversitesi İzmir Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi altına alınan Civanmahmut'un sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.Patlama ve yangının çıkış nedeni araştırılıyor.
https://tr.sputniknews.com/20220208/uskudardaki-binada-yasanan-patlama-ani-kamerada-1053600234.html
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izmir, patlama, bakkal, yangın, polis

İzmir'de bakkalda patlama: 1'i ağır 4 yaralı

11:59 11.02.2022
© İHAİzmir'de bakkalda patlama: 1'i ağır 4 yaralı
İzmir'de bakkalda patlama: 1'i ağır 4 yaralı - Sputnik Türkiye, 1920, 11.02.2022
© İHA
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İzmir Konak'ta bir bakkalda önce yangın çıktı. Yangının ardından iş yeri büyük bir gürültüyle patladı. Patlamada 4 kişi yaralandı. Yaralılardan birinin durumu ciddiyetini koruyor.
Konak ilçesi Ballıkuyu Mahallesi'nde, Cemil Raşo'ya ait bakkalda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Bu sırada, iş yerinde patlama meydana geldi.
Patlamanın etkisiyle iş yerindeki kapı, pencere ve malzemeler dışarı fırladı, o esnada yakında bulunan Abdülkerim Civanmahmut ile çevredeki 3 kişi yaralandı.
Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı.
Sağlık Bilimleri Üniversitesi İzmir Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi altına alınan Civanmahmut'un sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.
Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.
Patlama ve yangının çıkış nedeni araştırılıyor.
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