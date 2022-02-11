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Japonya'dan Pfizer üretimi Kovid-19 haplarına kullanım izni
Japonya'dan Pfizer üretimi Kovid-19 haplarına kullanım izni
Japonya'da Sağlık Bakanlığı, Pfizer üretimi Kovid-19 ilacı Paxlovid'e acil kullanım izni verdi. 11.02.2022, Sputnik Türkiye
2022-02-11T09:59+0300
2022-02-11T10:00+0300
koronavirüs
japonya
pfizer
kovid-19
pil
ilaç
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Japonya Sağlık Bakanlığı, bünyesindeki Kovid-19 Danışman Heyeti'nin tavsiye kararı sonrası, Pfizer'ın ağız yollu alınan Paxlovid haplarına onay verdi. Nirmatrelvir ve ritonavir ilaçlarının kombinasyonundan oluşan Paxlovid ilacı hafif semptom gösteren hastalarda kullanılacak. Kyodo ajansı Japon hükümetinin ilk aşamada 40 bin kişiye yetecek miktarda Paxlovid tedarik edeceğini aktardı. Sağlık Bakanı Goto Şigeyuki, sağlık kurumlarına ilk teslimatların hafta başında başlayacağını söyledi. Paxlovid, Japonya'da resmen kullanım izni alan ikinci ilaç olarak kayda geçti. Bakanlık, Aralık 2021'de Merck &amp; Co. üretimi ağız yollu tüketilen 'molnupiravir' ilacına resmi kullanım onayı vermişti.
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japonya, pfizer, kovid-19, pil, ilaç

Japonya'dan Pfizer üretimi Kovid-19 haplarına kullanım izni

09:59 11.02.2022 (güncellendi: 10:00 11.02.2022)
© REUTERS / JENNIFER LORENZINI Paxlovid
 Paxlovid - Sputnik Türkiye, 1920, 11.02.2022
© REUTERS / JENNIFER LORENZINI
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Japonya'da Sağlık Bakanlığı, Pfizer üretimi Kovid-19 ilacı Paxlovid'e acil kullanım izni verdi.
Japonya Sağlık Bakanlığı, bünyesindeki Kovid-19 Danışman Heyeti'nin tavsiye kararı sonrası, Pfizer'ın ağız yollu alınan Paxlovid haplarına onay verdi.
Nirmatrelvir ve ritonavir ilaçlarının kombinasyonundan oluşan Paxlovid ilacı hafif semptom gösteren hastalarda kullanılacak.
Kyodo ajansı Japon hükümetinin ilk aşamada 40 bin kişiye yetecek miktarda Paxlovid tedarik edeceğini aktardı.
Sağlık Bakanı Goto Şigeyuki, sağlık kurumlarına ilk teslimatların hafta başında başlayacağını söyledi.
Paxlovid, Japonya'da resmen kullanım izni alan ikinci ilaç olarak kayda geçti. Bakanlık, Aralık 2021'de Merck & Co. üretimi ağız yollu tüketilen 'molnupiravir' ilacına resmi kullanım onayı vermişti.
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