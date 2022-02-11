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Kabaktepe'den Kaftancıoğlu'na: Navigasyonu genelde ‘aradığı konumu bulamayanlar’ kullanır
Kabaktepe'den Kaftancıoğlu'na: Navigasyonu genelde ‘aradığı konumu bulamayanlar’ kullanır
AK Partili Kabaktepe, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a konum atarak, "Zenginlere giden yolları sevdiğin için Sultanbeyli’nin yollarını unutmuşsundur" diyen CHP'li... 11.02.2022, Sputnik Türkiye
2022-02-11T20:15+0300
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türkiye
osman nuri kabaktepe
canan kaftancıoğlu
recep tayyip erdoğan
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın cuma namazını kılmak için gittiği Çamlıca Camii çıkışında elektrik zamlarına ilişkin yaptığı “Muhalefetin anlattığı, yaygara kopardığı gibi durum söz konusu değil” açıklamasına CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, konum atarak yanıt verdi.Kaftancıoğlu, Twitter üzerinden Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı etiketleyerek, yaptığı paylaşımda, şu ifadeleri kullandı:Bunun üzerine AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe de Kaftancıoğlu'nun paylaşımına verdiği yanıtta, "Canan Hanım; Konuşmanın tamamını dinlememiş, sözü tam anlamamış ve hakikati sahte algıya kurban etmişsiniz. Herkesçe malumdur ki; navigasyonu, genelde ‘gidecekleri yere yabancı olanlar’ ve ‘aradığı konumu bulamayanlar’ kullanır…" dedi.
https://tr.sputniknews.com/20220211/erdogan-kovid-surecini-cok-rahat-atlattim-bunda-asinin-faydasi-muhakkak-oldu-1053747429.html
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osman nuri kabaktepe, canan kaftancıoğlu, recep tayyip erdoğan

Kabaktepe'den Kaftancıoğlu'na: Navigasyonu genelde ‘aradığı konumu bulamayanlar’ kullanır

20:15 11.02.2022 (güncellendi: 20:17 11.02.2022)
© İHAOsman Nuri Kabaktepe
Osman Nuri Kabaktepe - Sputnik Türkiye, 1920, 11.02.2022
© İHA
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AK Partili Kabaktepe, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a konum atarak, "Zenginlere giden yolları sevdiğin için Sultanbeyli’nin yollarını unutmuşsundur" diyen CHP'li Kaftancıoğlu'na yanıt verdi. Kabaktepe, "Herkesçe malumdur ki; navigasyonu, genelde ‘gidecekleri yere yabancı olanlar’ ve ‘aradığı konumu bulamayanlar’ kullanır…" ifadelerini kullandı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın cuma namazını kılmak için gittiği Çamlıca Camii çıkışında elektrik zamlarına ilişkin yaptığı “Muhalefetin anlattığı, yaygara kopardığı gibi durum söz konusu değil” açıklamasına CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, konum atarak yanıt verdi.
Kaftancıoğlu, Twitter üzerinden Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı etiketleyerek, yaptığı paylaşımda, şu ifadeleri kullandı:
"Açıklama yaptığın yere 20 km mesafede sadece.. Git kendin gör bakalım vatandaşın gerçekliği neymiş? Zenginlere giden yolları sevdiğin için Sultanbeyli’nin yollarını unutmuşsundur. Rota ekte.."
Bunun üzerine AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe de Kaftancıoğlu'nun paylaşımına verdiği yanıtta, "Canan Hanım; Konuşmanın tamamını dinlememiş, sözü tam anlamamış ve hakikati sahte algıya kurban etmişsiniz. Herkesçe malumdur ki; navigasyonu, genelde ‘gidecekleri yere yabancı olanlar’ ve ‘aradığı konumu bulamayanlar’ kullanır…" dedi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan - Sputnik Türkiye, 1920, 11.02.2022
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