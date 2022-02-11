https://tr.sputniknews.com/20220211/kabaktepeden-kaftanciogluna-yanit-navigasyonu-genelde-aradigi-konumu-bulamayanlar-kullanir-1053759865.html

Kabaktepe'den Kaftancıoğlu'na: Navigasyonu genelde ‘aradığı konumu bulamayanlar’ kullanır

Kabaktepe'den Kaftancıoğlu'na: Navigasyonu genelde ‘aradığı konumu bulamayanlar’ kullanır

AK Partili Kabaktepe, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a konum atarak, "Zenginlere giden yolları sevdiğin için Sultanbeyli’nin yollarını unutmuşsundur" diyen CHP'li... 11.02.2022, Sputnik Türkiye

2022-02-11T20:15+0300

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türkiye

osman nuri kabaktepe

canan kaftancıoğlu

recep tayyip erdoğan

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın cuma namazını kılmak için gittiği Çamlıca Camii çıkışında elektrik zamlarına ilişkin yaptığı “Muhalefetin anlattığı, yaygara kopardığı gibi durum söz konusu değil” açıklamasına CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, konum atarak yanıt verdi.Kaftancıoğlu, Twitter üzerinden Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı etiketleyerek, yaptığı paylaşımda, şu ifadeleri kullandı:Bunun üzerine AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe de Kaftancıoğlu'nun paylaşımına verdiği yanıtta, "Canan Hanım; Konuşmanın tamamını dinlememiş, sözü tam anlamamış ve hakikati sahte algıya kurban etmişsiniz. Herkesçe malumdur ki; navigasyonu, genelde ‘gidecekleri yere yabancı olanlar’ ve ‘aradığı konumu bulamayanlar’ kullanır…" dedi.

https://tr.sputniknews.com/20220211/erdogan-kovid-surecini-cok-rahat-atlattim-bunda-asinin-faydasi-muhakkak-oldu-1053747429.html

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osman nuri kabaktepe, canan kaftancıoğlu, recep tayyip erdoğan