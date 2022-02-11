https://tr.sputniknews.com/20220211/kadikoyde-denize-dusen-2-kadin-sahilde-yuruyen-vatandaslar-tarafindan-kurtarildi-1053759742.html

Kadıköy’de denize düşen 2 kadın, sahilde yürüyen vatandaşlar tarafından kurtarıldı

Kadıköy’de denize düşen 2 kadın, sahilde yürüyen vatandaşlar tarafından kurtarıldı

Kadıköy’de Rıhtım sahilinde, deniz kıyısında oturan iki Türkmen uyruklu kadın dengesini kaybederek denize düştü. Bir vatandaş denize atlayarak, genç kızları... 11.02.2022, Sputnik Türkiye

2022-02-11T19:58+0300

2022-02-11T19:58+0300

2022-02-11T19:58+0300

türkiye

kadıköy

deniz

halat

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Olay, saat 17.00 sıralarında Kadıköy Rıhtım iskelesinde meydana geldi. İddiaya göre, deniz kıyısında oturan iki Türkmen uyruklu kadın, dengesini kaybederek denize düştü. O anlarda bir vatandaş denize atlayarak, genç kızları kurtarmaya çalışırken, birkaç kişi de denize halat ve can simidi atarak kadınları kurtarmaya çalıştı. Vatandaşların halatları çekerek genç kızları kıyıya yanaştırırak kurtardı. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Vatandaşların kurtarıldığı kadınlar, sağlık ekiplerine teslim edildi. Sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı ilk müdahalenin ardından kadınlar çevredeki hastanelere kaldırıldı. Görüntülerde, suda mahsur kalan genç kızları, vatandaşların denize attığı halatlar ile çektiği ve genç kızların, “Yardım edin” çığlıkları attığı görüldü. Kadınları kurtaran Halil Mustafa, “Genç yaşlarda 2 kişi kız çocuğu oturuyordu. Kendileri mi denize atladı, düştü mü tam olarak bilmiyorum. Baktım ki bir anda denizin içinde çırpınıyorlar. Denize atlayarak onları denizden çıkardık. Aracın içerisinde kıyafetlerini değiştirdiler. Polisler geldi, sağlık ekipleriyle Hastaneye kaldırıldılar” diye konuştu

türkiye

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kadıköy, deniz, halat