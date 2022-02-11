https://tr.sputniknews.com/20220211/kadinlarda-issiz-sayisi-1-yilda-yuzde-127-artti-1053732579.html

Kadınlarda işsiz sayısı 1 yılda yüzde 12.7 arttı

Kadınlarda işsiz sayısı 1 yılda yüzde 12.7 arttı

Kadınlarda işsiz sayısı 2021 yılında yüzde 12.7 arttı. Kriz ve salgından daha fazla etkilenen kadınlarda işsiz sayısı da erkeklere göre çok daha yüksek. 11.02.2022, Sputnik Türkiye

2022-02-11T10:01+0300

2022-02-11T10:01+0300

2022-02-11T10:02+0300

ekonomi

işsizlik

kadın

işsiz

maaş

pandemi

türkiye’de kovid-19 salgını

artış

2021

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Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre Türkiye genelinde işsiz sayısı 2021 yılı Aralık ayında bir önceki aya göre 2 bin kişi artarak 3 milyon 794 bin kişi olurken işsizlik oranı ise 0.1 puanlık azalış ile yüzde 11.2 seviyesinde gerçekleşti.164 bin kadın işini kaybettiSözcü'nün haberine göre, eylül ayından bu yana işsizlik oranı neredeyse küçük oynamalar ile aynı seviyede kalırken, verilere göre işsizlik, geçen bir yılda kadınları erkeklerden daha çok vurdu. Aylık iyileşmeye rağmen bir önceki yılın aynı ayına göre erkeklerde işsiz sayısı 322 bin azalırken, 164 bin kadın ise işini kaybetti. İŞKUR verilerine göre ise Aralık 2020'de 1 milyon 402 bin olan kayıtlı işsiz kadın sayısı Aralık 2021'e gelindiğinde ise yüzde 12.7 artarak 1 milyon 579 bine yükseldi. Erkeklerde ise aynı dönemde oran yüzde 2.2 oldu.İş gücü arttıAralık itibarıyla istihdam edilenler ile işgücüne katılım oranları da artış gösterdi. TÜİK verilerine göre, istihdam edilenlerin sayısı 2021 yılı Aralık ayında bir önceki aya göre 236 bin kişi artarak 30 milyon 141 bin kişiye çıkarken, istihdam oranı ise 0.3 puanlık artış ile yüzde 47'ye yükseldi. İşgücü ise aynı dönemde, bir önceki aya göre 238 bin kişi artarak 33 milyon 935 bin kişiye çıktı. İşgücüne katılma oranı ise 0.3 puanlık artış ile yüzde 52.9 oldu.Genç nüfusta işsizlik oranı bir önceki aya göre 1.6 puanlık azalışla yüzde 20.8, istihdam oranı 0.6 puanlık artışla yüzde 34.1 oldu. Tarımda istihdam yüzde 10 düşüşle birlikte aralıkta erirken, 10 bin tarım çalışanı işini kaybetti. İstihdam sanayi sektöründe 108 bin kişi, inşaat sektöründe 5 bin kişi, hizmet sektöründe 134 bin kişi arttı.Pandemi öncesine göre yüksekDİSK-AR yaptığı açıklamada, Aralık 2021'de geniş tanımlı işsiz sayısı 8 milyon 365 bine çıktığını belirtilirken, geniş tanımlı işsizlik oranı yüzde 22.6 oldu. Kasım 2021'de 8 milyon 51 bin olan geniş tanımlı işsiz sayısı bir ayda 314 bin kişi artmış oldu. Araştırmada, “Geniş tanımlı işsizlik oranı pandemi öncesinde yüzde 18.7 iken, Aralık 2021'de yüzde 22.6'ya yükseldi. Pandemi kısıtlamaları sona ermesine rağmen geniş tanımlı işsizlik pandemi öncesine göre oldukça yüksek” tespitlerine yer verildi.

https://tr.sputniknews.com/20220210/aralik-ayi-issizlik-rakamlari-aciklandi-1053689887.html

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işsizlik, kadın, işsiz, maaş, pandemi, türkiye’de kovid-19 salgını, artış, 2021