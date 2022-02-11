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2022 Kış Olimpiyatları
Çin'in başkenti Pekin, 2008 yılındaki yaz olimpiyat oyunlarının ardından bu kez kış olimpiyat oyunlarını ağırlıyor. 20 Şubat'a dek sürecek ve bir dizi ülkenin diplomatik boykot kararı aldığı organizasyonda 91 ülkeden sporcu 15 dalda yarışacak. Rusya 217, Türkiye 7 sporcu ile temsil ediliyor.
https://tr.sputniknews.com/20220211/kayakla-atlamada-ipcioglu-birinci-turda-yarismaya-hak-kazandi-1053749238.html
Kayakla atlamada İpcioğlu birinci turda yarışmaya hak kazandı
Kayakla atlamada İpcioğlu birinci turda yarışmaya hak kazandı
2022 Pekin Kış Olimpiyatları'nda Türkiye'yi temsil eden sporculardan Fatih Arda İpcioğlu, erkekler bireysel büyük tepe elemelerini geçti. 11.02.2022, Sputnik Türkiye
2022-02-11T15:41+0300
2022-02-11T15:41+0300
2022-02-11T15:47+0300
pekin kış olimpiyatları
2022 kış olimpiyatları
fatih arda ipçioğlu
eleme
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Çin'in başkenti Pekin'de düzenlenen oyunlarda erkekler bireysel büyük tepe elemelerinde yarışan Fatih Arda İpcioğlu, 116 metrelik atlayışıyla 94.6 puan aldı.İlk 50 sporcu arasında yer alan 24 yaşındaki sporcu, 12 Şubat Cumartesi günü düzenlenecek birinci tur müsabakasında yarışmaya hak kazandı.Milli sporcu, 5 Şubat'ta yapılan normal tepe eleme turunu geçmiş fakat 6 Şubat'taki birinci tur müsabakasında ilk 30'a giremeyerek final turunda yarışmaya hak kazanamamıştı.
https://tr.sputniknews.com/20220206/2022-pekin-kis-olimpiyat-oyunlari-kayakla-atlamada-ipcioglu-final-turuna-kalamadi-1053529293.html
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pekin kış olimpiyatları, fatih arda ipçioğlu, eleme
Kayakla atlamada İpcioğlu birinci turda yarışmaya hak kazandı 15:41 11.02.2022 (güncellendi: 15:47 11.02.2022) Abone ol
2022 Pekin Kış Olimpiyatları'nda Türkiye'yi temsil eden sporculardan Fatih Arda İpcioğlu, erkekler bireysel büyük tepe elemelerini geçti.
Çin'in başkenti
Pekin'de düzenlenen oyunlarda erkekler bireysel büyük tepe elemelerinde yarışan Fatih Arda İpcioğlu, 116 metrelik atlayışıyla 94.6 puan aldı.
İlk 50 sporcu arasında yer alan 24 yaşındaki sporcu, 12 Şubat Cumartesi günü düzenlenecek birinci tur müsabakasında yarışmaya hak kazandı.
Milli sporcu, 5 Şubat'ta yapılan normal tepe
eleme turunu geçmiş fakat 6 Şubat'taki birinci tur müsabakasında ilk 30'a giremeyerek final turunda yarışmaya hak kazanamamıştı.