Kılıçdaroğlu'nun adaylığına iki partiden daha destek

Altılı muhalefet masasının, Kılıçdaroğlu’nun olası adaylığıyla ilgili tavrının belli olduğu belirtildi. Kulis bilgilere göre, SP ve DP, İYİ Parti ile hemfikir... 11.02.2022, Sputnik Türkiye

Kılıçdaroğlu’nun, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin Cumhurbaşkanlığı seçimleri için “üç dönem” çıkışı sonrası söylediği, “Erdoğan karşıma çıksın, onu sandıkta göndereyim” sözleri, siyaset kulislerini hareketlendirmiş, İYİ Parti’nin de “Kılıçdaroğlu’nun ya da CHP’nin gösterdiği bir ismin aday olması önünde engel olmayacağı” belirtilmişti.Cumhuriyet'ten Selda Güneysu'nun aktardığına göre, Saadet Partisi (SP) ve Demokrat Parti (DP) kanadı da bu konuda “İYİ Parti gibi düşünüyor”.DP’li yetkililer, “DP, Millet İttifakı’nı destekliyor. Güçlendirilmiş parlamenter sistem çalışmasında olduğu gibi cumhurbaşkanı adaylığı noktasında da bizim ittifak kanadına güvenimiz tamdır. Ana muhalefet partisi CHP’dir. CHP’nin belirleyeceği bir isim ya da Sayın Kılıçdaroğlu’nun olası adaylığına DP de destek verecektir. Millet İttifakı’nın belirleyeceği aday her kim olursa olsun DP, Türk siyasetinin önünü açmak için elinden geleni yapacaktır” vurgusunda bulunuyor.SP: Uzlaşı olmalıSP kanadı da bu konuda Millet İttifakı bileşenleriyle “hemfikir olduğunu” belirtiyor. SP’nin en önemli önceliğinin Türkiye’nin normalleşmesi olduğunun altı çizilirken şu görüşler dillendiriliyor: “Türk siyasetinde kutuplaşmalar mevcut ve son bulması gerekiyor. Bu nedenle de SP, daha önce güçlendirilmiş parlamenter sistem çalışmasında olduğu gibi Millet İttifakı ile Cumhurbaşkanlığı adaylığı konusunda da ‘uzlaşı’ içinde hareket edecektir. Dolayısıyla CHP’nin belirleyeceği bir ismin ya da Kemal Kılıçdaroğlu’nun aday olmak istemesi normaldir. Her partinin tabii ki programı, hedefi vardır. Asgari ölçüde bazı isteklerden vazgeçmek, birlikteliklerin, uzlaşının gereğidir.”Koalisyon talebini paylaşacaklarDEVA ve Gelecek partili yetkililer ise bu konuda “SP ve DP’den farklı düşünüyor”. 12 Şubat’ta altı muhalefet partisi liderinin bir araya geleceği anımsatılırken, her iki partinin de o masada “Altı parti arasında koalisyon kurulmasından yana görüşlerini hem CHP lideri Kemal Kılıçdoğlu’na hem de İYİ Parti lideri Meral Akşener’e açıklayacağı” ileri sürülüyor. DEVA ve Gelecek Partisi’nin “Millet İttifakı bileşenleri içinde olmak istemedikleri, 2023 seçimlerinde kendi parti adları ve amblemleriyle yer almayı amaçladıkları” iddia ediliyor.

