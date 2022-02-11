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Kılıçdaroğlu'nun adaylığına iki partiden daha destek
Kılıçdaroğlu'nun adaylığına iki partiden daha destek
Altılı muhalefet masasının, Kılıçdaroğlu’nun olası adaylığıyla ilgili tavrının belli olduğu belirtildi. Kulis bilgilere göre, SP ve DP, İYİ Parti ile hemfikir... 11.02.2022, Sputnik Türkiye
2022-02-11T07:05+0300
2022-02-11T07:06+0300
politika
kemal kılıçdaroğlu
saadet partisi
demokrat parti (dp)
iyi parti
seçim
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Kılıçdaroğlu’nun, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin Cumhurbaşkanlığı seçimleri için “üç dönem” çıkışı sonrası söylediği, “Erdoğan karşıma çıksın, onu sandıkta göndereyim” sözleri, siyaset kulislerini hareketlendirmiş, İYİ Parti’nin de “Kılıçdaroğlu’nun ya da CHP’nin gösterdiği bir ismin aday olması önünde engel olmayacağı” belirtilmişti.Cumhuriyet'ten Selda Güneysu'nun aktardığına göre, Saadet Partisi (SP) ve Demokrat Parti (DP) kanadı da bu konuda “İYİ Parti gibi düşünüyor”.DP’li yetkililer, “DP, Millet İttifakı’nı destekliyor. Güçlendirilmiş parlamenter sistem çalışmasında olduğu gibi cumhurbaşkanı adaylığı noktasında da bizim ittifak kanadına güvenimiz tamdır. Ana muhalefet partisi CHP’dir. CHP’nin belirleyeceği bir isim ya da Sayın Kılıçdaroğlu’nun olası adaylığına DP de destek verecektir. Millet İttifakı’nın belirleyeceği aday her kim olursa olsun DP, Türk siyasetinin önünü açmak için elinden geleni yapacaktır” vurgusunda bulunuyor.SP: Uzlaşı olmalıSP kanadı da bu konuda Millet İttifakı bileşenleriyle “hemfikir olduğunu” belirtiyor. SP’nin en önemli önceliğinin Türkiye’nin normalleşmesi olduğunun altı çizilirken şu görüşler dillendiriliyor: “Türk siyasetinde kutuplaşmalar mevcut ve son bulması gerekiyor. Bu nedenle de SP, daha önce güçlendirilmiş parlamenter sistem çalışmasında olduğu gibi Millet İttifakı ile Cumhurbaşkanlığı adaylığı konusunda da ‘uzlaşı’ içinde hareket edecektir. Dolayısıyla CHP’nin belirleyeceği bir ismin ya da Kemal Kılıçdaroğlu’nun aday olmak istemesi normaldir. Her partinin tabii ki programı, hedefi vardır. Asgari ölçüde bazı isteklerden vazgeçmek, birlikteliklerin, uzlaşının gereğidir.”Koalisyon talebini paylaşacaklarDEVA ve Gelecek partili yetkililer ise bu konuda “SP ve DP’den farklı düşünüyor”. 12 Şubat’ta altı muhalefet partisi liderinin bir araya geleceği anımsatılırken, her iki partinin de o masada “Altı parti arasında koalisyon kurulmasından yana görüşlerini hem CHP lideri Kemal Kılıçdoğlu’na hem de İYİ Parti lideri Meral Akşener’e açıklayacağı” ileri sürülüyor. DEVA ve Gelecek Partisi’nin “Millet İttifakı bileşenleri içinde olmak istemedikleri, 2023 seçimlerinde kendi parti adları ve amblemleriyle yer almayı amaçladıkları” iddia ediliyor.
https://tr.sputniknews.com/20220210/kulis-adayi-chp-belirleyecek-1053685298.html
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kemal kılıçdaroğlu, saadet partisi, demokrat parti (dp), iyi parti, seçim

Kılıçdaroğlu'nun adaylığına iki partiden daha destek

07:05 11.02.2022 (güncellendi: 07:06 11.02.2022)
© CHP/ ALP EREN KAYACHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Demokrasi ve Atılım Partisi Genel Başkanı Ali Babacan'ı ziyaret etti.
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Demokrasi ve Atılım Partisi Genel Başkanı Ali Babacan'ı ziyaret etti. - Sputnik Türkiye, 1920, 11.02.2022
© CHP/ ALP EREN KAYA
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Altılı muhalefet masasının, Kılıçdaroğlu’nun olası adaylığıyla ilgili tavrının belli olduğu belirtildi. Kulis bilgilere göre, SP ve DP, İYİ Parti ile hemfikir. DEVA ve Gelecek Partisi farklı düşünüyor.
Kılıçdaroğlu’nun, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin Cumhurbaşkanlığı seçimleri için “üç dönem” çıkışı sonrası söylediği, “Erdoğan karşıma çıksın, onu sandıkta göndereyim” sözleri, siyaset kulislerini hareketlendirmiş, İYİ Parti’nin de “Kılıçdaroğlu’nun ya da CHP’nin gösterdiği bir ismin aday olması önünde engel olmayacağı” belirtilmişti.
Cumhuriyet'ten Selda Güneysu'nun aktardığına göre, Saadet Partisi (SP) ve Demokrat Parti (DP) kanadı da bu konuda “İYİ Parti gibi düşünüyor”.
DP’li yetkililer, “DP, Millet İttifakı’nı destekliyor. Güçlendirilmiş parlamenter sistem çalışmasında olduğu gibi cumhurbaşkanı adaylığı noktasında da bizim ittifak kanadına güvenimiz tamdır. Ana muhalefet partisi CHP’dir. CHP’nin belirleyeceği bir isim ya da Sayın Kılıçdaroğlu’nun olası adaylığına DP de destek verecektir. Millet İttifakı’nın belirleyeceği aday her kim olursa olsun DP, Türk siyasetinin önünü açmak için elinden geleni yapacaktır” vurgusunda bulunuyor.

SP: Uzlaşı olmalı

SP kanadı da bu konuda Millet İttifakı bileşenleriyle “hemfikir olduğunu” belirtiyor. SP’nin en önemli önceliğinin Türkiye’nin normalleşmesi olduğunun altı çizilirken şu görüşler dillendiriliyor:
“Türk siyasetinde kutuplaşmalar mevcut ve son bulması gerekiyor. Bu nedenle de SP, daha önce güçlendirilmiş parlamenter sistem çalışmasında olduğu gibi Millet İttifakı ile Cumhurbaşkanlığı adaylığı konusunda da ‘uzlaşı’ içinde hareket edecektir. Dolayısıyla CHP’nin belirleyeceği bir ismin ya da Kemal Kılıçdaroğlu’nun aday olmak istemesi normaldir. Her partinin tabii ki programı, hedefi vardır. Asgari ölçüde bazı isteklerden vazgeçmek, birlikteliklerin, uzlaşının gereğidir.”

Koalisyon talebini paylaşacaklar

DEVA ve Gelecek partili yetkililer ise bu konuda “SP ve DP’den farklı düşünüyor”. 12 Şubat’ta altı muhalefet partisi liderinin bir araya geleceği anımsatılırken, her iki partinin de o masada “Altı parti arasında koalisyon kurulmasından yana görüşlerini hem CHP lideri Kemal Kılıçdoğlu’na hem de İYİ Parti lideri Meral Akşener’e açıklayacağı” ileri sürülüyor.
DEVA ve Gelecek Partisi’nin “Millet İttifakı bileşenleri içinde olmak istemedikleri, 2023 seçimlerinde kendi parti adları ve amblemleriyle yer almayı amaçladıkları” iddia ediliyor.
Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’i ziyaret etti. - Sputnik Türkiye, 1920, 10.02.2022
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Kulis: İYİ Parti yeşil ışık yaktı, adayı CHP belirleyecek
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