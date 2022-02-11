https://tr.sputniknews.com/20220211/kocaelide-saglik-calisanlarina-saldiri-2-kisi-tutuklandi-1053758485.html

Kocaeli'de sağlık çalışanlarına saldırı: 2 kişi tutuklandı

Kocaeli'de sağlık çalışanlarına saldırı: 2 kişi tutuklandı

Gebze'de trafik kazası geçiren yakınlarıyla ilgilenilmediğini iddia eden hasta yakınları, 5 sağlık çalışanını darp etti. 5 şüpheliden K.K. ve B.K. tutuklanıp... 11.02.2022, Sputnik Türkiye

2022-02-11T19:23+0300

2022-02-11T19:23+0300

2022-02-11T19:22+0300

türkiye

kocaeli

sağlık çalışanı

saldırı

tutuklama

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Kocaeli'de sağlık çalışanları hasta yakınları tarafından darp edildi. Saldırıda bulunan beş şüphelinden ikisi tutuklandı.DHA'da yer alan habere göre olay, 8 Şubat gecesi Fatih Devlet Hastanesi'nde meydana geldi. İkisi kadın beş kişi, trafik kazasında yaralanan yakınını hastaneye getirdi. Kan testleri yapılan yaralı kadının sonuçları çıktığı sırada, hastaneye ağır durumda kırmızı kodlu başka bir hasta getirildi. Doktor kırmızı kodlu hastaya müdahale ederken, diğer yaralının yakınları, "Bizim hastamıza niye bakılmıyor?" diyerek sağlık personeline saldırdı. Saldırıda hemşireler İhsan Yeşil, Yusuf Ökcan ve Cansel Günay ile sekreter Efkan Çiftçi ve güvenlik görevlisi Atilla Özgür yaralandı. Efkan Çiftçi’nin boynunda küçük bir kırık tespit edildi. Sağlık çalışanlarının şikayetiyle saldırganlar gözaltına alındı. 5 şüpheliden K.K. ve B.K. tutuklanıp cezaevine gönderildi.'Kırmızı alana ağır hasta geldi̇'Hastanede dört yıldır hemşirelik yapan İhsan Yeşil, "Olay gecesi 23 yaşında trafik kazasından bir kadın hasta geldi. Prosedür gereği kan tahlillerine bakmamız gerekiyor. Bakıldıktan sonra kırmızı alana ağır hasta geldi. Uzman doktor ona müdahale için gidip o hastaya müdahaleden sonra geleceğini söyledi. Hasta yakınları, ‘Bizim hastamıza niye bakılmıyor?’ diyerek tepki gösterdi. Hastanın nişanlısı tedaviyi ret edince biz de birinci derecede yakınlarının ancak bu kararı verebileceğini söyledik. Cep telefonuyla çekmeye başladı. Kendisine yasak olduğunu söyleyince bize saldırmaya başladılar. Bizi darbettiler. Tomografi çektirdik, bir arkadaşımızda boyun kısmında ufak bir kırık tespit edildi. Şikayetçi olduk" dedi.‘Sağlıkçılar olarak sesimizi bir türlü duyuramadık'Yaklaşık üç yıldır hastanede çalıştığını söyleyen Yusuf Ökcan ise "Olay akşamı hasta yakınları bize saldırdı. Şahısları gözaltına aldılar. Sağlıkçılar olarak sesimizi bir türlü duyuramadık. Şiddet eğilimi olan insanlara bir türlü çözüm bulamadık. Hapse atılıyor ve tekrar serbest bırakılıyor. Böyle insanların gerekli cezaları almalarını istiyoruz. Bu böyle devam ederse de biz hastalara sağlıklı bir şekilde müdahale sağlayamıyoruz. Bu tür saldırılar sağlıkçılar üzerinde travma yaratıyor. Herhangi bir çözüm bulunması için yetkililerden ricada bulunuyoruz" diye konuştu.

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kocaeli, sağlık çalışanı, saldırı, tutuklama