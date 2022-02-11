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Kremlin: Putin ile Biden arasında 12 Şubat'ta telefon görüşmesi planlanıyor
Kremlin: Putin ile Biden arasında 12 Şubat'ta telefon görüşmesi planlanıyor
Kremlin Sözcüsü Peskov, Rusya lideri Putin ile ABD'li mevkidaşı Biden arasında, Washington'un talebi üzerinde 12 Şubat'ta telefon görüşmesi gerçekleşeceğini... 11.02.2022, Sputnik Türkiye
2022-02-11T23:52+0300
2022-02-11T23:58+0300
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Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, ABD tarafının talebi üzerine Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile ABD Başkanı Joe Biden arasında 12 Şubat Cumartesi günü telefon görüşmesi yapılmasının planlandığını belirtti.Peskov, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, "ABD tarafı Devlet Başkanı Putin ile görüşme talebinde bulundu ve yarın akşam, Moskova saati ile iki devlet başkanının görüşmesi planlanıyor" ifadelerini kullandı.Sözcü, talebin öncesinde ABD'den yazılı bir müracaatın geldiğini de sözlerine ekledi.
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Kremlin: Putin ile Biden arasında 12 Şubat'ta telefon görüşmesi planlanıyor

23:52 11.02.2022 (güncellendi: 23:58 11.02.2022)
© Sputnik / Fotoğraf bankasına girVladimir Putin, Joe Biden
Vladimir Putin, Joe Biden - Sputnik Türkiye, 1920, 11.02.2022
© Sputnik
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Ayrıntılar geliyor
Kremlin Sözcüsü Peskov, Rusya lideri Putin ile ABD'li mevkidaşı Biden arasında, Washington'un talebi üzerinde 12 Şubat'ta telefon görüşmesi gerçekleşeceğini duyurdu.
Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, ABD tarafının talebi üzerine Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile ABD Başkanı Joe Biden arasında 12 Şubat Cumartesi günü telefon görüşmesi yapılmasının planlandığını belirtti.
Peskov, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, "ABD tarafı Devlet Başkanı Putin ile görüşme talebinde bulundu ve yarın akşam, Moskova saati ile iki devlet başkanının görüşmesi planlanıyor" ifadelerini kullandı.
Sözcü, talebin öncesinde ABD'den yazılı bir müracaatın geldiğini de sözlerine ekledi.
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