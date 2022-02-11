https://tr.sputniknews.com/20220211/kremlin-putin-ile-biden-arasinda-12-subatta-telefon-gorusmesi-planlaniyor-1053765311.html

Kremlin: Putin ile Biden arasında 12 Şubat'ta telefon görüşmesi planlanıyor

Kremlin: Putin ile Biden arasında 12 Şubat'ta telefon görüşmesi planlanıyor

Kremlin Sözcüsü Peskov, Rusya lideri Putin ile ABD'li mevkidaşı Biden arasında, Washington'un talebi üzerinde 12 Şubat'ta telefon görüşmesi gerçekleşeceğini... 11.02.2022, Sputnik Türkiye

2022-02-11T23:52+0300

2022-02-11T23:52+0300

2022-02-11T23:58+0300

kremlin

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Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, ABD tarafının talebi üzerine Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile ABD Başkanı Joe Biden arasında 12 Şubat Cumartesi günü telefon görüşmesi yapılmasının planlandığını belirtti.Peskov, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, "ABD tarafı Devlet Başkanı Putin ile görüşme talebinde bulundu ve yarın akşam, Moskova saati ile iki devlet başkanının görüşmesi planlanıyor" ifadelerini kullandı.Sözcü, talebin öncesinde ABD'den yazılı bir müracaatın geldiğini de sözlerine ekledi.

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