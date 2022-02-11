https://tr.sputniknews.com/20220211/kremlin-putinle-macron-fransiz-liderin-pcr-testi-yaptirmamasi-yuzunden-birbirinden-uzakta-oturdu-1053746619.html

Kremlin: Putin'le Macron, Fransız liderin PCR testi yaptırmaması yüzünden birbirinden uzakta oturdu

Kremlin: Putin'le Macron, Fransız liderin PCR testi yaptırmaması yüzünden birbirinden uzakta oturdu

Kremlin, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un bu hafta Moskova’da gerçekleştirdikleri Ukrayna konulu görüşmede... 11.02.2022, Sputnik Türkiye

2022-02-11T14:55+0300

2022-02-11T14:55+0300

2022-02-11T14:55+0300

dünya

rusya

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emmanuel macron

vladimir putin

pcr

görüşme

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Rusya Devlet Başkanı Putin’in, Kremlin’de bir araya geldiği ülke liderlerinden bazıları ile sosyal mesafe kurallarına göre, bazılarıyla da fiziksel mesafe sağlanmadan görüşmesinin nedeninin sorulduğu Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rusya’ya varışlarında PCR testi yaptırmak istemeyen ülke liderleri ile görüşmelerin fiziksel mesafe korunarak gerçekleştirildiğini, bu liderlerden birisinin de Fransız Cumhurbaşkanı Macron olduğunu söyledi.Rusya ile Batı ülkelerinin ilişkilerinde, Ukrayna yüzünden son yılların en gerilimli döneminden geçilirken Putin ile Macron’un 7 Şubat’ta gerçekleştirdikleri görüşmede Kremlin’deki uzun masanın iki ayrı ucunda oturmuş olması, görüşmenin kendisi kadar gündem olmuştu. Bu durum bazıları tarafından ilişkilerdeki kopukluk ve soğukluğun simgesi şeklinde yorumlandı.Fakat bu oturma düzeninin siyasi bir mesaj içermediğini belirten Kremlin Sözcüsü, Macron’un Rusya’da PCR testi yaptırmak istemeyişini anlayışla karşıladıklarını, ancak bu durumda Putin’in sağlığını korumak adına birtakım ek önlemler aldıklarını kaydetti.Bu durumda protokole göre görüşen iki lider arasında 6 metreye yakın bir mesafe bıraktıklarını belirten Peskov, Putin ile Macron’un 7 şubat’taki görüşmelerinde Kremlin’deki uzun masanın birbirinden en uzak noktalarında oturmuş olmalarının görüşmelerini de etkilemediğini kaydetti.Bu sırada Reuters haber ajansı, Rusya’ya Macron ile beraber seyahat eden iki kaynağına atıfla, Fransız liderin Rus doktorların uygulayacağı PCR testini yaptırmayı reddettiğini yazmıştı.Fransız tarafı, Rus PCR testi yaptırmamanın uzun masada görüşüleceği anlamına geldiğini biliyorduFransa Cumhurbaşkanı için uygulanan sağlık protokolü hakkında bilgisi olduğu belirtilen kaynaklar Reuters’a açıklamalarında, Kremlin’deki görüşme öncesinde Fransız tarafına iki seçenek sunulduğunu; bunlardan birincisinin Rus PCR testi yaptırıp fiziksel mesafe olmadan Rusya lideriyle görüşmek olduğunu, ikincisininse görüşmeyi ciddi bir fiziksel mesafe ile gerçekleştirmek olduğunu anlattılar.Reuters: Macron’un DNA’sının Rusya’nın eline geçmesini istemedilerKaynaklardan biri, Fransa Cumhurbaşkanı’na Rus doktorlar tarafından PCR testi uygulanmasıyla ilgili güvenlik kaygıları olduğunu söyledi ve ekledi: “(PCR testi yapılmamasının) tokalaşma olmayacağı ve uzun masada oturulacağı anlamına geldiğini gayet iyi biliyorduk. Fakat ellerine Cumhurbaşkanı’nın DNA’sının geçmesini kabul edemezdik.”Reuters’ın ikinci Fransız kaynağı da Macron’un Rus PCR testi yaptırmak istemediğini doğruladı ve bunun yerine Fransız liderin ülkesinden ayrılmadan önce PCR testi yaptırdığını, Rusya’ya varışındaysa kendi doktoru tarafından Macron’a antikor testi uygulandığını belirtti.

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rusya, fransa, emmanuel macron, vladimir putin, pcr, görüşme