https://tr.sputniknews.com/20220211/mahkeme-kararina-itirazi-reddedilen-porosenko-mevcut-iktidar-siyasi-faaliyetlerimi-engelliyor-1053762264.html

Mahkeme kararına itirazı reddedilen Poroşenko: Mevcut iktidar, siyasi faaliyetlerimi engelliyor

Mahkeme kararına itirazı reddedilen Poroşenko: Mevcut iktidar, siyasi faaliyetlerimi engelliyor

Eski Ukrayna Devlet Başkanı Pyotr Poroşenko, ülkesindeki mevcut iktidarın siyasetle uğraşmasını engellediğini savundu. Poroşenko, pasaportuna el koyulması... 11.02.2022, Sputnik Türkiye

2022-02-11T21:57+0300

2022-02-11T21:57+0300

2022-02-11T21:57+0300

dünya

ukrayna

pyotr poroşenko

dava

mahkeme

itiraz

temyiz

vladimir zelenskiy

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'Vatana ihanet' ve 'terörizme finansman sağlamakla' suçlandığı davada pasaportuna el koyulan Poroşenko, mahkemenin kararına itiraz etmişti. Poroşenko'nun itirazı bugün Kiev Temyiz Mahkemesinde görüşüldü. Mahkeme heyeti Ukraynalı siyasetçi hakkındaki hükmün değiştirilmesi yönündeki talebi reddetti.Daha önce hakkındaki davanın Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'in isteği üzerine açıldığını öne süren Poroşenko, duruşmada yaptığı savunmada, mevcut iktidarın siyasi faaliyetlerini engellediğini belirtti.Poroşenko, "İktidar, ülke içindeki çalışmalarım ve yurtdışına seyahat etmem açısından siyasi faaliyetlerimi kısıtlamaya devam ediyor. Münih, Washington ve Miami'de görüşmelerim vardı" dedi.'2014'te Kırım'dan altın ve nakit paranın çıkarılması için talimat verdim'Öte yandan Poroşenko, 2014 yılında Kırım'dan altınla birlikte 4 milyar grivna (yaklaşık 2 milyar TL) nakit paranın çıkarılması için talimat verdiğini ve hatta bunun için Rusya Devlet Başkanı Putin'i aradığını itiraf etti.O dönemde görevde bulunan Merkez Bankası Başkanı Valeriy Gontareva, İçişleri Bakanı Arsen Avakov ve Ukrayna Güvenlik Servisi Başkanı Vasiliy Gritsak'ı aradığını anlatan Poroşenko şöyle devam etti: "Dahası bu konuda Putin'i aradım ve bu 2014 yılında oldu. Dört milyar grivna artı altında, artı Merkez Bankası'nın varlıkları. Bunlar benim diplomatik çalışmam, Merkez Bankası çalışanlarının işe adanmışlıkları, polisin ve Güvenlik Konseyi çalışanlarının harika çalışması sonucunda işgal edilmiş Kırım topraklarından kurtarıldı. Eğer bir şey yapmasaydım, bu paralar Donetsk'e giderdi."Poroşenko, Ukrayna'nın güneydoğusundaki Donbass bölgesinde bulunan ve tek taraflı bağımsızlık ilan eden Donetsk ve Lugansk'tan kömür temin ettiği gerekçesiyle 'vatana ihanet' ve 'terörizme finansman sağlamakla' suçlanmış ve hakkında dava açılmıştı.Ukrayna mahkemesi, vatana ihanetle suçlanan Poroşenko'nun tutuklanması yönündeki talebi reddederek pasaportuna tedbiren el konulmasına karar vermişti.Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, salı akşamı Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'la Kremlin'de düzenlediği basın toplantısında, Rusya'nın halihazırda ülkesinde yargılanan Poroşenko'ya insani nedenlerle sığınma hakkı vermeye hazır olduğunu dile getirmişti. "Şaka yapmıyorum" vurgusunu yapan Putin, "Pyotr Alekseyeviç'in halihazırda Rusya'da gayrimenkulü ve birkaç küçük fabrikası var. Tek yapması gereken tek yönlü bilet almak" demişti.

https://tr.sputniknews.com/20220120/porosenkonun-tutuklanmasi-yonundeki-talebi-reddeden-mahkeme-pasaportuna-el-koydu-1052915459.html

https://tr.sputniknews.com/20220208/putin-natonun-eylem-planinda-rusya-dusman-olarak-degerlendiriliyor-1053582803.html

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ukrayna, pyotr poroşenko, dava, mahkeme, itiraz, temyiz, vladimir zelenskiy