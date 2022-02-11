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https://tr.sputniknews.com/20220211/memur-maaslari-ne-kadar-oldu-1053732937.html
Memur maaşları ne kadar oldu?
Memur maaşları ne kadar oldu?
Ocak ayı itibarıyla aile yardımı ödeneği dahil en düşük memur maaşı 6429 liraya, en düşük memur emekli aylığı 4289 liraya çıktı. 11.02.2022, Sputnik Türkiye
2022-02-11T10:14+0300
2022-02-11T10:14+0300
ekonomi
memur
emekli maaşı
maaş
aylık
aylık gelir
zam
ücret
polis
asker
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Kamu görevlileri ve emeklilere yapılan zamlar belli oldu. 2022 yılında kamu görevlilerinin mali ve sosyal haklarında yapılan artışlar, Kamu Görevlilerinin Geneline ve Hizmet Kollarına Yönelik Mali ve Sosyal Haklara İlişkin 2022 ve 2023 Yıllarını Kapsayan 6. Dönem Toplu Sözleşme ile belirlenmişti.Ocak ayından geçerli olmak üzere kamu görevlileri ile memur emeklilerinin tamamının aylık ve ücretlerinde yüzde 5 artış öngörülmüştü. Ayrıca Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yüzde 2.5 ilave sağlanacağı bilgisini paylaştı.2021 yılı ikinci altı aylık döneminde enflasyon yüzde 25.47 gerçekleşirken, kamu görevlileri ile memur emeklilerinin aylık ve ücretlerinde enflasyondan kaynaklı artış ve ilave zam ile birlikte 2022 yılı ocak ayından geçerli olmak üzere toplamda yüzde 30.95 iyileştirme yapılacak.Aynı dönemde SSK ve Bağ-Kur emekli aylıklarında ise yüzde 25.47 artış sağlanacak.En düşük memur maaşı 6429 lira olduBu çerçevede aile yardımı ödeneği dahil en düşük memur maaşı 4881 liradan 6429 liraya, en düşük memur emekli aylığı 3276 liradan 4289 liraya yükseldi.Bu artışlar neticesinde 2022 yılı ocak dönemi itibarıyla bazı kamu görevlilerinin aile yardımı dahil net görev aylığı şöyle:
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memur, emekli maaşı, maaş, aylık, aylık gelir, zam, ücret, polis, asker, öğretmen, sağlık, hemşire, doktor

Memur maaşları ne kadar oldu?

10:14 11.02.2022
© AATürk Lirası, para
Türk Lirası, para - Sputnik Türkiye, 1920, 11.02.2022
© AA
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Ocak ayı itibarıyla aile yardımı ödeneği dahil en düşük memur maaşı 6429 liraya, en düşük memur emekli aylığı 4289 liraya çıktı.
Kamu görevlileri ve emeklilere yapılan zamlar belli oldu. 2022 yılında kamu görevlilerinin mali ve sosyal haklarında yapılan artışlar, Kamu Görevlilerinin Geneline ve Hizmet Kollarına Yönelik Mali ve Sosyal Haklara İlişkin 2022 ve 2023 Yıllarını Kapsayan 6. Dönem Toplu Sözleşme ile belirlenmişti.
Ocak ayından geçerli olmak üzere kamu görevlileri ile memur emeklilerinin tamamının aylık ve ücretlerinde yüzde 5 artış öngörülmüştü. Ayrıca Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yüzde 2.5 ilave sağlanacağı bilgisini paylaştı.
2021 yılı ikinci altı aylık döneminde enflasyon yüzde 25.47 gerçekleşirken, kamu görevlileri ile memur emeklilerinin aylık ve ücretlerinde enflasyondan kaynaklı artış ve ilave zam ile birlikte 2022 yılı ocak ayından geçerli olmak üzere toplamda yüzde 30.95 iyileştirme yapılacak.
Aynı dönemde SSK ve Bağ-Kur emekli aylıklarında ise yüzde 25.47 artış sağlanacak.

En düşük memur maaşı 6429 lira oldu

Bu çerçevede aile yardımı ödeneği dahil en düşük memur maaşı 4881 liradan 6429 liraya, en düşük memur emekli aylığı 3276 liradan 4289 liraya yükseldi.
Bu artışlar neticesinde 2022 yılı ocak dönemi itibarıyla bazı kamu görevlilerinin aile yardımı dahil net görev aylığı şöyle:
© AAEn düşük memur maaşı 6429 lira oldu. Bu çerçevede aile yardımı ödeneği dahil en düşük memur maaşı 4881 liradan 6429 liraya, en düşük memur emekli aylığı 3276 liradan 4289 liraya yükseldi.
En düşük memur maaşı 6429 lira oldu. Bu çerçevede aile yardımı ödeneği dahil en düşük memur maaşı 4881 liradan 6429 liraya, en düşük memur emekli aylığı 3276 liradan 4289 liraya yükseldi. - Sputnik Türkiye, 1920, 11.02.2022
En düşük memur maaşı 6429 lira oldu. Bu çerçevede aile yardımı ödeneği dahil en düşük memur maaşı 4881 liradan 6429 liraya, en düşük memur emekli aylığı 3276 liradan 4289 liraya yükseldi.
© AA
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