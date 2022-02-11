https://tr.sputniknews.com/20220211/mugla-aciklarinda-41-buyuklugunde-deprem-meydana-geldi-1053759033.html

Muğla açıklarında 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi

Muğla açıklarında 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi

Muğla'nın Bodrum ilçesi açıklarında 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi 11.02.2022, Sputnik Türkiye

2022-02-11T19:37+0300

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türkiye

deprem

afad

muğla

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AFAD'dan yapılan açıklamaya göre; Akdeniz'de, Muğla'nın Bodrum ilçesi açıklarında 4.1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

türkiye

muğla

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deprem, afad, muğla