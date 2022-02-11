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Muğla açıklarında 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi
Muğla açıklarında 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi
Muğla'nın Bodrum ilçesi açıklarında 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi 11.02.2022, Sputnik Türkiye
2022-02-11T19:37+0300
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türkiye
deprem
afad
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AFAD'dan yapılan açıklamaya göre; Akdeniz'de, Muğla'nın Bodrum ilçesi açıklarında 4.1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.
türkiye
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deprem, afad, muğla

Muğla açıklarında 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi

19:37 11.02.2022
© DHADeprem
Deprem - Sputnik Türkiye, 1920, 11.02.2022
© DHA
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Muğla'nın Bodrum ilçesi açıklarında 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi
AFAD'dan yapılan açıklamaya göre; Akdeniz'de, Muğla'nın Bodrum ilçesi açıklarında 4.1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

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