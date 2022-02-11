Kayıt işlemi başarıyla tamamlanmıştır!
Lütfen 'a gönderilen e-postadaki bağlantıya tıklayın
Türkiye
Dünyanın en etkili savaş uçağı olarak kabul edilen Rus yapımı Su-34 - Sputnik Türkiye, 1920
SAVUNMA
Savunma sanayii, askeri teknoloji yatırımları ve güvenlik politikalarına dair her şey.
https://tr.sputniknews.com/20220211/nato-karadenize-yeni-muharebe-gruplari-konuslandirabiliriz-1053753024.html
NATO: Karadeniz'e yeni muharebe grupları konuşlandırabiliriz
NATO: Karadeniz'e yeni muharebe grupları konuşlandırabiliriz
NATO Genel Sekreteri Stoltenberg, NATO'nun Karadeniz'e kıyısı olan ülkelere takviye birlikler konuşlandırabileceğini söyledi. 11.02.2022, Sputnik Türkiye
2022-02-11T17:01+0300
2022-02-11T17:04+0300
nato
karadeniz
savunma
jens stoltenberg
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/102632/42/1026324249_0:254:4928:3026_1920x0_80_0_0_3353f4ff4a56b229c6a9dc484ab4df90.jpg
NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Romanya'yı ziyaretinde Romanya Cumhurbaşkanı Klaus Iohannis ile Mihail Kogalniceanu Askeri Üssü'nde basın toplantısı düzenledi.Ukrayna çevresindeki gerilimli sürece değinen Stoltenberg, NATO'nun bölgedeki varlığını artırdığını ancak Romanya ve Karadeniz'deki diğer ülkelere muharebe grupları konuşlandırılması da dahil daha fazla takviye olasılığını gözden geçirdiğini belirtti.Stoltenberg, Avrupa'nın doğu ve güneydoğusundaki NATO varlığının güçlendirilmesine ilişkin planların NATO savunma bakanlarının 16-17 Şubat'ta Brüksel'de yapacakları toplantıda ele alınacağını kaydederek nihai kararın ilkbaharda alınmasını beklediğini söyledi.İttifak güçlerinin sayısının artmasını 'Ukrayna yakınlarındaki ve topraklarındaki askeri varlığın güçlendirmeye devam etmesi' ile ilişkilendiren Stoltenberg, Avrupa'da yeni bir silahlı çatışma riski bulunduğunu savundu.
https://tr.sputniknews.com/20211223/rusya-natonun-karadenizdeki-provokasyonlarin-temelinde-abdnin-kuzey-akim-2-alerjisi-yatiyor-1052030817.html
karadeniz
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/102632/42/1026324249_278:0:4651:3280_1920x0_80_0_0_d166cea609476ad8d4524ca7c971e4a7.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
nato, karadeniz, jens stoltenberg

NATO: Karadeniz'e yeni muharebe grupları konuşlandırabiliriz

17:01 11.02.2022 (güncellendi: 17:04 11.02.2022)
© AFP 2022 / DANIEL MIHAILESCUNATO / Karadeniz
NATO / Karadeniz - Sputnik Türkiye, 1920, 11.02.2022
© AFP 2022 / DANIEL MIHAILESCU
Abone ol
NATO Genel Sekreteri Stoltenberg, NATO'nun Karadeniz'e kıyısı olan ülkelere takviye birlikler konuşlandırabileceğini söyledi.
NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Romanya'yı ziyaretinde Romanya Cumhurbaşkanı Klaus Iohannis ile Mihail Kogalniceanu Askeri Üssü'nde basın toplantısı düzenledi.
Ukrayna çevresindeki gerilimli sürece değinen Stoltenberg, NATO'nun bölgedeki varlığını artırdığını ancak Romanya ve Karadeniz'deki diğer ülkelere muharebe grupları konuşlandırılması da dahil daha fazla takviye olasılığını gözden geçirdiğini belirtti.
Stoltenberg, Avrupa'nın doğu ve güneydoğusundaki NATO varlığının güçlendirilmesine ilişkin planların NATO savunma bakanlarının 16-17 Şubat'ta Brüksel'de yapacakları toplantıda ele alınacağını kaydederek nihai kararın ilkbaharda alınmasını beklediğini söyledi.
İttifak güçlerinin sayısının artmasını 'Ukrayna yakınlarındaki ve topraklarındaki askeri varlığın güçlendirmeye devam etmesi' ile ilişkilendiren Stoltenberg, Avrupa'da yeni bir silahlı çatışma riski bulunduğunu savundu.
Kuzey Akım-2 - Sputnik Türkiye, 1920, 23.12.2021
DÜNYA
Rusya: NATO’nun Karadeniz’deki provokasyonların temelinde ABD’nin Kuzey Akım-2 alerjisi yatıyor
23 Aralık 2021, 00:03
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
© 2022 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Önce yenilerÖnce eskiler
loader
LIVE
Заголовок открываемого материала
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала