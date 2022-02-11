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https://tr.sputniknews.com/20220211/ocakta-antalyayi-en-cok-rus-turist-tercih-etti--1053735011.html
Ocakta Antalya’yı en çok Rus turist tercih etti
Ocakta Antalya’yı en çok Rus turist tercih etti
Rusya Tur Operatörleri Birliği (ATOR), Antalya Kültür ve Turizm Müdürlüğü verileri doğrultusunda ocak ayında Türkiye’ye 117 bin 818 yabancı turist geldiğini... 11.02.2022, Sputnik Türkiye
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ekonomi
ator
antalya
rusya
turist
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ATOR, ocak ayında Antalya’ya yurtdışından giden 117 bin 818 turistin yüzde 36.7’sini Rus turistlerin oluşturduğunu duyurdu. Buna göre, kenti ocakta 43 bin 219 Rus turist ziyaret etti. 36 bin 352 Rus turistin ağırlandığı Ocak 2021’e kıyasla kente giden Rus turist sayısı yüzde 18.9 arttı. Ancak o dönem Rus turistler kentteki yabancı turistlerin yüzde 77.3’ünü oluşturuyordu. Bu yıl ocak ayında Antalya’yı en çok tercih eden ülkeler arasında 22 bin 38 turistle Almanya ikinci, 5 bin 987 turistle de İngiltere üçüncü sırada yer aldı.
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ator, antalya, rusya, turist

Ocakta Antalya’yı en çok Rus turist tercih etti

11:01 11.02.2022
© Sputnik / Сергей Пивоваров / Fotoğraf bankasına girAntalya- Havalimanı
Antalya- Havalimanı - Sputnik Türkiye, 1920, 11.02.2022
© Sputnik / Сергей Пивоваров
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Rusya Tur Operatörleri Birliği (ATOR), Antalya Kültür ve Turizm Müdürlüğü verileri doğrultusunda ocak ayında Türkiye’ye 117 bin 818 yabancı turist geldiğini, bunların büyük kısmının Rusya’dan olduğu açıklamasını yaptı.
ATOR, ocak ayında Antalya’ya yurtdışından giden 117 bin 818 turistin yüzde 36.7’sini Rus turistlerin oluşturduğunu duyurdu.
Buna göre, kenti ocakta 43 bin 219 Rus turist ziyaret etti. 36 bin 352 Rus turistin ağırlandığı Ocak 2021’e kıyasla kente giden Rus turist sayısı yüzde 18.9 arttı. Ancak o dönem Rus turistler kentteki yabancı turistlerin yüzde 77.3’ünü oluşturuyordu. Bu yıl ocak ayında Antalya’yı en çok tercih eden ülkeler arasında 22 bin 38 turistle Almanya ikinci, 5 bin 987 turistle de İngiltere üçüncü sırada yer aldı.
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