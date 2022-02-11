https://tr.sputniknews.com/20220211/otomobilin-carptigi-22-yasindaki-motokurye-hayatini-kaybetti-1053730970.html

Otomobilin çarptığı 22 yaşındaki motokurye hayatını kaybetti

Otomobilin çarptığı 22 yaşındaki motokurye hayatını kaybetti

Ankara'da, otomobilin çarptığı 22 yaşındaki motokurye Ahmet Rüştü Bayar, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. 11.02.2022, Sputnik Türkiye

2022-02-11T09:10+0300

2022-02-11T09:10+0300

2022-02-11T09:10+0300

türkiye

motokurye

kurye

ankara

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Kaza, saat 15.00 sıralarında, Çankaya ilçesi Dikmen Caddesi'nde meydana geldi. İbrahim C. yönetimindeki otomobil, kavşakta sipariş dönüşü iş yerine gitmek isteyen motokurye Ahmet Rüştü Bayar'ın kullandığı motosiklete çarptı.Otomobil savrularak, yol kenarındaki apartmanın duvarına çarptı. Kazada sürücü İbrahim C. ve motokurye Ahmet Rüştü Bayar yaralandı.Yaralılar, ilk müdahalelerinin ardından ambulansla 29 Mayıs Devlet Hastanesi'ne kaldırdı.Tedaviye alınan yaralılardan Ahmet Rüştü Bayar, doktorların tüm müdahalesine rağmen hayatını kaybetti.Otomobil sürücüsünün ise sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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motokurye, kurye, ankara