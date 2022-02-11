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Otomobilin çarptığı 22 yaşındaki motokurye hayatını kaybetti
Otomobilin çarptığı 22 yaşındaki motokurye hayatını kaybetti
Ankara'da, otomobilin çarptığı 22 yaşındaki motokurye Ahmet Rüştü Bayar, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. 11.02.2022, Sputnik Türkiye
2022-02-11T09:10+0300
2022-02-11T09:10+0300
türkiye
motokurye
kurye
ankara
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Kaza, saat 15.00 sıralarında, Çankaya ilçesi Dikmen Caddesi'nde meydana geldi. İbrahim C. yönetimindeki otomobil, kavşakta sipariş dönüşü iş yerine gitmek isteyen motokurye Ahmet Rüştü Bayar'ın kullandığı motosiklete çarptı.Otomobil savrularak, yol kenarındaki apartmanın duvarına çarptı. Kazada sürücü İbrahim C. ve motokurye Ahmet Rüştü Bayar yaralandı.Yaralılar, ilk müdahalelerinin ardından ambulansla 29 Mayıs Devlet Hastanesi'ne kaldırdı.Tedaviye alınan yaralılardan Ahmet Rüştü Bayar, doktorların tüm müdahalesine rağmen hayatını kaybetti.Otomobil sürücüsünün ise sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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motokurye, kurye, ankara

Otomobilin çarptığı 22 yaşındaki motokurye hayatını kaybetti

09:10 11.02.2022
© FlickrKurye
Kurye - Sputnik Türkiye, 1920, 11.02.2022
© Flickr
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Ankara'da, otomobilin çarptığı 22 yaşındaki motokurye Ahmet Rüştü Bayar, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.
Kaza, saat 15.00 sıralarında, Çankaya ilçesi Dikmen Caddesi'nde meydana geldi. İbrahim C. yönetimindeki otomobil, kavşakta sipariş dönüşü iş yerine gitmek isteyen motokurye Ahmet Rüştü Bayar'ın kullandığı motosiklete çarptı.
Otomobil savrularak, yol kenarındaki apartmanın duvarına çarptı. Kazada sürücü İbrahim C. ve motokurye Ahmet Rüştü Bayar yaralandı.
Yaralılar, ilk müdahalelerinin ardından ambulansla 29 Mayıs Devlet Hastanesi'ne kaldırdı.
Tedaviye alınan yaralılardan Ahmet Rüştü Bayar, doktorların tüm müdahalesine rağmen hayatını kaybetti.

Otomobil sürücüsünün ise sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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