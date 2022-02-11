https://tr.sputniknews.com/20220211/ozur-cagrisinda-bulunan-kanye-weste-billie-eilishden-yanit-1053733718.html

Özür çağrısı yapan ve boykotla tehdit eden Kanye West'e Billie Eilish'den yanıt

Özür çağrısı yapan ve boykotla tehdit eden Kanye West'e Billie Eilish'den yanıt

Konseri sırasında hayranlarından birine tıbbi yardım sağlanması için sarf ettiği sözlerle Travis Scott'ın konserinde yaşanan olaya atıfta bulunduğu iddiasıyla... 11.02.2022, Sputnik Türkiye

2022-02-11T10:33+0300

2022-02-11T10:33+0300

2022-02-11T10:37+0300

yaşam

billie eilish

kanye west

travis scott

konser

özür

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Ünlü rapçi Kanye West, Instagram üzerinden yaptığı bir paylaşımda Billie Eilish’den Travis Scott'tan özür dilemesini talep etti.Paylaşımında "Haydi Billie seni seviyoruz" ifadelerini kullanan Kanye, Scott'ın konseri sırasında oluşan izdihamda insanların hayatını kaybetmesini kimsenin istemediğini ve "Trav’ın sahnedeyken neler olduğu hakkında hiçbir fikrinin olmadığını" belirtti.44 yaşındaki rapçi ardından, Billie Eilish'in özür dilememesi durumunda Coachella festivalinde sahne almayabileceğinin sinyalini vererek, "Sahneye çıkmadan önce Billie’nin özür dilemesi gerekiyor" dedi.Geçtiğimiz Kasım ayında Scott'ın konseri sırasında izdiham yaşanmış ve konseri dinlemeye giden 10 kişi hayatını kaybetmişti.Kanye West'in tepki verdiği durum ise, geçtiğimiz Cumartesi günü yaşandı. Billie Eilish konser sırasında fenalaşan bir dinleyiciyi fark edince performansını bir süreliğine durdurarak "Solunum desteğine mi ihtiyacın var? Devam etmeden önce herkesin iyi olması için bekliyorum" ifadelerini kullandı.Ancak Kanye West'in paylaştığı gönderide Eilish'in bu sözleriyle Scott'a atıfta bulunduğu iddiası yer aldı.Kanye, şu ifadeleri kullandı:Billie Eilish ise Kanye'ye söz konusu Instagram paylaşımına yorum yazarak yanıt verdi.

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billie eilish, kanye west, travis scott, konser, özür