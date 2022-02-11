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Özür çağrısı yapan ve boykotla tehdit eden Kanye West'e Billie Eilish'den yanıt
Özür çağrısı yapan ve boykotla tehdit eden Kanye West'e Billie Eilish'den yanıt
Konseri sırasında hayranlarından birine tıbbi yardım sağlanması için sarf ettiği sözlerle Travis Scott'ın konserinde yaşanan olaya atıfta bulunduğu iddiasıyla... 11.02.2022, Sputnik Türkiye
2022-02-11T10:33+0300
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yaşam
billie eilish
kanye west
travis scott
konser
özür
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Ünlü rapçi Kanye West, Instagram üzerinden yaptığı bir paylaşımda Billie Eilish’den Travis Scott'tan özür dilemesini talep etti.Paylaşımında "Haydi Billie seni seviyoruz" ifadelerini kullanan Kanye, Scott'ın konseri sırasında oluşan izdihamda insanların hayatını kaybetmesini kimsenin istemediğini ve "Trav’ın sahnedeyken neler olduğu hakkında hiçbir fikrinin olmadığını" belirtti.44 yaşındaki rapçi ardından, Billie Eilish'in özür dilememesi durumunda Coachella festivalinde sahne almayabileceğinin sinyalini vererek, "Sahneye çıkmadan önce Billie’nin özür dilemesi gerekiyor" dedi.Geçtiğimiz Kasım ayında Scott'ın konseri sırasında izdiham yaşanmış ve konseri dinlemeye giden 10 kişi hayatını kaybetmişti.Kanye West'in tepki verdiği durum ise, geçtiğimiz Cumartesi günü yaşandı. Billie Eilish konser sırasında fenalaşan bir dinleyiciyi fark edince performansını bir süreliğine durdurarak "Solunum desteğine mi ihtiyacın var? Devam etmeden önce herkesin iyi olması için bekliyorum" ifadelerini kullandı.Ancak Kanye West'in paylaştığı gönderide Eilish'in bu sözleriyle Scott'a atıfta bulunduğu iddiası yer aldı.Kanye, şu ifadeleri kullandı:Billie Eilish ise Kanye'ye söz konusu Instagram paylaşımına yorum yazarak yanıt verdi.
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billie eilish, kanye west, travis scott, konser, özür

Özür çağrısı yapan ve boykotla tehdit eden Kanye West'e Billie Eilish'den yanıt

10:33 11.02.2022 (güncellendi: 10:37 11.02.2022)
© AP Photo / Evan Agostini / Invision2020'de en çok kazanan ünlü kadınlar
2020'de en çok kazanan ünlü kadınlar - Sputnik Türkiye, 1920, 11.02.2022
© AP Photo / Evan Agostini / Invision
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Konseri sırasında hayranlarından birine tıbbi yardım sağlanması için sarf ettiği sözlerle Travis Scott'ın konserinde yaşanan olaya atıfta bulunduğu iddiasıyla Billie Eilish'e özür çağrısında bulunan Kanye West'e yanıt geldi. Scott'a atıfta bulunduğu iddiasını yalanlayan Eilish, "Travis hakkında hiçbir şey söylemedim" dedi.
Ünlü rapçi Kanye West, Instagram üzerinden yaptığı bir paylaşımda Billie Eilish’den Travis Scott'tan özür dilemesini talep etti.
Paylaşımında "Haydi Billie seni seviyoruz" ifadelerini kullanan Kanye, Scott'ın konseri sırasında oluşan izdihamda insanların hayatını kaybetmesini kimsenin istemediğini ve "Trav’ın sahnedeyken neler olduğu hakkında hiçbir fikrinin olmadığını" belirtti.
44 yaşındaki rapçi ardından, Billie Eilish'in özür dilememesi durumunda Coachella festivalinde sahne almayabileceğinin sinyalini vererek, "Sahneye çıkmadan önce Billie’nin özür dilemesi gerekiyor" dedi.
Geçtiğimiz Kasım ayında Scott'ın konseri sırasında izdiham yaşanmış ve konseri dinlemeye giden 10 kişi hayatını kaybetmişti.
Kanye West'in tepki verdiği durum ise, geçtiğimiz Cumartesi günü yaşandı. Billie Eilish konser sırasında fenalaşan bir dinleyiciyi fark edince performansını bir süreliğine durdurarak "Solunum desteğine mi ihtiyacın var? Devam etmeden önce herkesin iyi olması için bekliyorum" ifadelerini kullandı.
Ancak Kanye West'in paylaştığı gönderide Eilish'in bu sözleriyle Scott'a atıfta bulunduğu iddiası yer aldı.
Kanye, şu ifadeleri kullandı:
"Hadi Billie, seni seviyoruz. Lütfen Trav'dan ve olayda hayatını kaybedenlerinden özür dile. Bunun yaşanmasını kimse istemedi ve sahnede olduğu sırada Trav'ın neler yaşandığı hakkında hiçbir fikri yoktu, daha sonra da yaşananlardan büyük üzüntü duydu. Coachella'da Trav benimle birlikte olacak ancak performansa çıkabilmek için Billie'nin özür dilemesine ihtiyacım var."
Billie Eilish ise Kanye'ye söz konusu Instagram paylaşımına yorum yazarak yanıt verdi.
"Travis hakkında gerçekten hiçbir şey söylemedim. Yalnızca bir hayranıma yardım ediyordum."
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