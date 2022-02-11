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Peskov: Rus filosunun Karadeniz'deki tatbikatı, ticari gemilerin geçişlerini engellemiyor
Peskov: Rus filosunun Karadeniz'deki tatbikatı, ticari gemilerin geçişlerini engellemiyor
Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rus savaş gemilerinin Karadeniz'deki tatbikat sırasında ticari gemilerin geçişlerini engellemediğini söyledi. 11.02.2022, Sputnik Türkiye
2022-02-11T00:26+0300
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dünya
dmitriy peskov
kremlin
kiev
karadeniz
abd
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Kiev'in Karadeniz'de tatbikat yapan Rus savaş gemilerinin ticari gemilerin geçişlerini engellediği yönündeki iddiaları, bugünkü basın toplantısında Peskov'a soruldu. "Hayır" yanıtını veren Peskov, tüm askeri manevraların ve Rus savaş gemilerinin Karadeniz havzasındaki tüm hareketlerinin uluslararası deniz hukukuna uygun olarak gerçekleştirildiğini vurguladı.'ABD ve NATO'ya cevabımız, Putin gerekli gördüğü zaman hazır olacak'Gazetecilerin gündeme getirdiği bir diğer konu, ABD ve NATO'nun güvenlik garantileriyle ilgili tekliflere verdiği yanıtlara Moskova tarafından verilecek cevabın ne zaman hazırlanacağı oldu.Moskova'nın cevabının temel hususlarının hazır olduğunu ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'a Rusya'nın ana bakış açısını anlattığını kaydeden Peskov, "Rusya Devlet Başkanı, ABD ve NATO'nun yanıtlarında rasyonel noktalar bulunduğunu ancak bunların ikinci derecede önem arz ettiğini birçok kez söyledi. Teklifimizdeki kritik konular ise maalesef gözardı edildi. Bu nedenle, ortak bir anlayış mevcut ancak bu cevap Devlet Başkanı gerekli gördüğü zaman hazır olacak" ifadelerini kullandı.
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dmitriy peskov, kremlin, kiev, karadeniz, abd, nato

Peskov: Rus filosunun Karadeniz'deki tatbikatı, ticari gemilerin geçişlerini engellemiyor

00:26 11.02.2022
© SputnikDmitriy Peskov
Dmitriy Peskov - Sputnik Türkiye, 1920, 11.02.2022
© Sputnik
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Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rus savaş gemilerinin Karadeniz'deki tatbikat sırasında ticari gemilerin geçişlerini engellemediğini söyledi.
Kiev'in Karadeniz'de tatbikat yapan Rus savaş gemilerinin ticari gemilerin geçişlerini engellediği yönündeki iddiaları, bugünkü basın toplantısında Peskov'a soruldu.
"Hayır" yanıtını veren Peskov, tüm askeri manevraların ve Rus savaş gemilerinin Karadeniz havzasındaki tüm hareketlerinin uluslararası deniz hukukuna uygun olarak gerçekleştirildiğini vurguladı.


'ABD ve NATO'ya cevabımız, Putin gerekli gördüğü zaman hazır olacak'

Gazetecilerin gündeme getirdiği bir diğer konu, ABD ve NATO'nun güvenlik garantileriyle ilgili tekliflere verdiği yanıtlara Moskova tarafından verilecek cevabın ne zaman hazırlanacağı oldu.

Moskova'nın cevabının temel hususlarının hazır olduğunu ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'a Rusya'nın ana bakış açısını anlattığını kaydeden Peskov, "Rusya Devlet Başkanı, ABD ve NATO'nun yanıtlarında rasyonel noktalar bulunduğunu ancak bunların ikinci derecede önem arz ettiğini birçok kez söyledi. Teklifimizdeki kritik konular ise maalesef gözardı edildi. Bu nedenle, ortak bir anlayış mevcut ancak bu cevap Devlet Başkanı gerekli gördüğü zaman hazır olacak" ifadelerini kullandı.
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