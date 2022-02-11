https://tr.sputniknews.com/20220211/peskov-rus-filosunun-karadenizdeki-tatbikati-ticari-gemilerin-gecislerini-engellemiyor-1053725418.html

Peskov: Rus filosunun Karadeniz'deki tatbikatı, ticari gemilerin geçişlerini engellemiyor

Peskov: Rus filosunun Karadeniz'deki tatbikatı, ticari gemilerin geçişlerini engellemiyor

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rus savaş gemilerinin Karadeniz'deki tatbikat sırasında ticari gemilerin geçişlerini engellemediğini söyledi. 11.02.2022, Sputnik Türkiye

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Kiev'in Karadeniz'de tatbikat yapan Rus savaş gemilerinin ticari gemilerin geçişlerini engellediği yönündeki iddiaları, bugünkü basın toplantısında Peskov'a soruldu. "Hayır" yanıtını veren Peskov, tüm askeri manevraların ve Rus savaş gemilerinin Karadeniz havzasındaki tüm hareketlerinin uluslararası deniz hukukuna uygun olarak gerçekleştirildiğini vurguladı.'ABD ve NATO'ya cevabımız, Putin gerekli gördüğü zaman hazır olacak'Gazetecilerin gündeme getirdiği bir diğer konu, ABD ve NATO'nun güvenlik garantileriyle ilgili tekliflere verdiği yanıtlara Moskova tarafından verilecek cevabın ne zaman hazırlanacağı oldu.Moskova'nın cevabının temel hususlarının hazır olduğunu ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'a Rusya'nın ana bakış açısını anlattığını kaydeden Peskov, "Rusya Devlet Başkanı, ABD ve NATO'nun yanıtlarında rasyonel noktalar bulunduğunu ancak bunların ikinci derecede önem arz ettiğini birçok kez söyledi. Teklifimizdeki kritik konular ise maalesef gözardı edildi. Bu nedenle, ortak bir anlayış mevcut ancak bu cevap Devlet Başkanı gerekli gördüğü zaman hazır olacak" ifadelerini kullandı.

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dmitriy peskov, kremlin, kiev, karadeniz, abd, nato