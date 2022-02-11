https://tr.sputniknews.com/20220211/rehin-aldiklari-2-gencin-agzina-silah-dayayip-kadin-elbisesi-giydirdiler-1053755231.html

Rehin aldıkları 2 gencin ağzına silah dayayıp kadın elbisesi giydirdiler

Rehin aldıkları 2 gencin ağzına silah dayayıp kadın elbisesi giydirdiler

Bursa'da 3 kişilik grup, aralarında kız arkadaş meselesi nedeniyle husumet bulunan 2 genci rehin alıp, ağızlarına silah dayadıktan sonra dövdü. İşkenceye maruz... 11.02.2022, Sputnik Türkiye

2022-02-11T17:58+0300

2022-02-11T17:58+0300

2022-02-11T17:57+0300

rehin

elbise

bursa

kız

kız arkadaş

işkence

silah

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Bursa'da 28 yaşındaki Y.Ç. ve iki arkadaşı, bir eve götürdükleri 26 yaşındaki E.M. ve bir diğer gencin ellerini ve ayaklarını bağlayarak tekme tokat dövdü.Y.Ç., rehin aldıkları gençlerin önce ağzına silah namlusu sokarak tehdit etti.Silah zoruyla mermi yutturdularHareket etmekte zorluk çeken gençleri tekme tokat döven grup daha sonra E.M.'ye silah zoruyla mermi yutturdu.Dün akşam saatlerinde meydana gelen olayda, Y.Ç. ve yanındaki 2 arkadaşı aralarındaki kız arkadaş meselesi yüzünden husumet bulunan E.M.'yi ve bir başka genci zorla eve götürdü.Burada taraflar arasında tartışma çıktı. Y.Ç. ve arkadaşları, E.M.'nin ve diğer gencin ellerini ve ayaklarını bağlayıp ağzını bantladı. Y.Ç. ve arkadaşları yere yatırdıkları E.M.'yi ve diğer genci önce tekme ve yumruklarla dövdü.Daha sonra Y.Ç. belinden çıkardığı tabancayı E.M.'nin ve diğer gencin ağzına sokup tehdit etti. Tehdit sonrası Y.Ç. tabancanın şarjöründen çıkardığı mermiyi E.M.'ye yutturdu.Sabaha kadar işkence yaptılarYaşananların ardından şüpheliler, kıyafetlerini çıkardıkları E.M.'ye kadın elbisesi giydirdi. Şüpheliler E.M.'ye ve diğer gence sabaha kadar işkence yaptı.3 zanlı yakalandıE.M.'nin arkadaşlarının ihbarı üzerine İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, harekete geçti. Y.Ç.'nin adresini tespit eden ekipler, bu sabah saatlerinde eve baskın yaptı. E.M. kurtarılırken, Y.Ç. ve diğer iki şüpheli polis tarafından yakalanıp, gözaltına alındı.Zanlıların emniyetteki işlemleri sürüyor.

bursa

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