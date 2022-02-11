https://tr.sputniknews.com/20220211/rehin-aldiklari-2-gencin-agzina-silah-dayayip-kadin-elbisesi-giydirdiler-1053755231.html
Rehin aldıkları 2 gencin ağzına silah dayayıp kadın elbisesi giydirdiler
Rehin aldıkları 2 gencin ağzına silah dayayıp kadın elbisesi giydirdiler
Bursa'da 3 kişilik grup, aralarında kız arkadaş meselesi nedeniyle husumet bulunan 2 genci rehin alıp, ağızlarına silah dayadıktan sonra dövdü. İşkenceye maruz... 11.02.2022, Sputnik Türkiye
2022-02-11T17:58+0300
2022-02-11T17:58+0300
2022-02-11T17:57+0300
rehin
elbise
bursa
kız
kız arkadaş
işkence
silah
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Bursa'da 28 yaşındaki Y.Ç. ve iki arkadaşı, bir eve götürdükleri 26 yaşındaki E.M. ve bir diğer gencin ellerini ve ayaklarını bağlayarak tekme tokat dövdü.Y.Ç., rehin aldıkları gençlerin önce ağzına silah namlusu sokarak tehdit etti.Silah zoruyla mermi yutturdularHareket etmekte zorluk çeken gençleri tekme tokat döven grup daha sonra E.M.'ye silah zoruyla mermi yutturdu.Dün akşam saatlerinde meydana gelen olayda, Y.Ç. ve yanındaki 2 arkadaşı aralarındaki kız arkadaş meselesi yüzünden husumet bulunan E.M.'yi ve bir başka genci zorla eve götürdü.Burada taraflar arasında tartışma çıktı. Y.Ç. ve arkadaşları, E.M.'nin ve diğer gencin ellerini ve ayaklarını bağlayıp ağzını bantladı. Y.Ç. ve arkadaşları yere yatırdıkları E.M.'yi ve diğer genci önce tekme ve yumruklarla dövdü.Daha sonra Y.Ç. belinden çıkardığı tabancayı E.M.'nin ve diğer gencin ağzına sokup tehdit etti. Tehdit sonrası Y.Ç. tabancanın şarjöründen çıkardığı mermiyi E.M.'ye yutturdu.Sabaha kadar işkence yaptılarYaşananların ardından şüpheliler, kıyafetlerini çıkardıkları E.M.'ye kadın elbisesi giydirdi. Şüpheliler E.M.'ye ve diğer gence sabaha kadar işkence yaptı.3 zanlı yakalandıE.M.'nin arkadaşlarının ihbarı üzerine İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, harekete geçti. Y.Ç.'nin adresini tespit eden ekipler, bu sabah saatlerinde eve baskın yaptı. E.M. kurtarılırken, Y.Ç. ve diğer iki şüpheli polis tarafından yakalanıp, gözaltına alındı.Zanlıların emniyetteki işlemleri sürüyor.
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rehin, elbise, bursa, kız, kız arkadaş, işkence, silah
Rehin aldıkları 2 gencin ağzına silah dayayıp kadın elbisesi giydirdiler
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Bursa'da 3 kişilik grup, aralarında kız arkadaş meselesi nedeniyle husumet bulunan 2 genci rehin alıp, ağızlarına silah dayadıktan sonra dövdü. İşkenceye maruz kalan gençlerden birine kadın elbisesi giydirilip, silah zoruyla mermi yutturuldu. Gruba operasyon düzenleyen polis, 3 zanlıyı gözaltına aldı.
Bursa'da 28 yaşındaki Y.Ç. ve iki arkadaşı, bir eve götürdükleri 26 yaşındaki E.M. ve bir diğer gencin ellerini ve ayaklarını bağlayarak tekme tokat dövdü.
Y.Ç., rehin aldıkları gençlerin önce ağzına silah namlusu sokarak tehdit etti.
Silah zoruyla mermi yutturdular
Hareket etmekte zorluk çeken gençleri tekme tokat döven grup daha sonra E.M.'ye silah zoruyla mermi yutturdu.
Dün akşam saatlerinde meydana gelen olayda, Y.Ç. ve yanındaki 2 arkadaşı aralarındaki kız arkadaş meselesi yüzünden husumet bulunan E.M.'yi ve bir başka genci zorla eve götürdü.
Burada taraflar arasında tartışma çıktı. Y.Ç. ve arkadaşları, E.M.'nin ve diğer gencin ellerini ve ayaklarını bağlayıp ağzını bantladı. Y.Ç. ve arkadaşları yere yatırdıkları E.M.'yi ve diğer genci önce tekme ve yumruklarla dövdü.
Daha sonra Y.Ç. belinden çıkardığı tabancayı E.M.'nin ve diğer gencin ağzına sokup tehdit etti. Tehdit sonrası Y.Ç. tabancanın şarjöründen çıkardığı mermiyi E.M.'ye yutturdu.
Sabaha kadar işkence yaptılar
Yaşananların ardından şüpheliler, kıyafetlerini çıkardıkları E.M.'ye kadın elbisesi giydirdi. Şüpheliler E.M.'ye ve diğer gence sabaha kadar işkence yaptı.
3 zanlı yakalandı
E.M.'nin arkadaşlarının ihbarı üzerine İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, harekete geçti. Y.Ç.'nin adresini tespit eden ekipler, bu sabah saatlerinde eve baskın yaptı. E.M. kurtarılırken, Y.Ç. ve diğer iki şüpheli polis tarafından yakalanıp, gözaltına alındı.
Zanlıların emniyetteki işlemleri sürüyor.