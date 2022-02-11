https://tr.sputniknews.com/20220211/rus-disisleri-lavrovun-mektubuna-ab-ve-natonun-cevabini-kabul-edemeyiz-1053757539.html
Rus Dışişleri: Lavrov’un mektubuna AB ve NATO’nun cevabını kabul edemeyiz
Rus Dışişleri: Lavrov’un mektubuna AB ve NATO’nun cevabını kabul edemeyiz
Rusya Dışişleri Bakanlığı, NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ve AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell’in, Dışişleri... 11.02.2022, Sputnik Türkiye
2022-02-11T18:59+0300
2022-02-11T18:59+0300
2022-02-11T18:59+0300
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rusya
abd
mektup
sergey lavrov
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Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Lavrov’un, güvenliğinin bölünmezliği ilkesinin nasıl anlaşıldığı ve nasıl uygulamayı planlandığı sorusunu içeren mektubun Avrupa ve Kuzey Amerika’daki 37 ülkenin dışişleri bakanlarına gönderildiğini anımsatarak, her bir ülkeden ayrı ayrı ayrıntılı cevap beklediklerini ama “esaslı tepkinin” gelmediğini söyledi.“Bunun yerine bize Jens Stoltenberg ve Josep Borrell yazdı. Oysa onlara mektup göndermedik. Böyle bir adım, diplomatik kabalık ve talebimize saygısızlıktan başka türlü nitelendirilemez” diyen Sözcü, “Bu yüzden ‘birbirini idare etmeyi’ andıran bu ‘kolektif’ cevabı kabul edemeyiz. Her bir ülkeden sorularımıza ayrıntılı cevap bekliyoruz” diye ekledi.Güvenliğin bölünmezliği ilkesinin belirtildiği Avrupa Güvenlik İşbirliği Teşkilatı (AGİT) ve Rusya-NATO belgeleri altında, ilgili ülkelerin liderlerinin imzalarının bulunduğunu kaydeden Zaharova, “Cevaptan kaçınma, Batı’nın, AGİT ve Rusya-NATO kapsamındaki taahhütlerini tanımak istemedikleri ve güvenliklerini Rusya’nın pahasına sağlamaya çalıştıkları anlamına geliyor” ifadesini kullandı.NATO ve AB’nin, Avrupa-Atlantik’teki güvenliği sağlamada öncü rolünde ısrar etmesini kabul etmediklerini kaydeden Rus diplomat, “Bize, Avrupa güvenliğinin bölünmezliğiyle ilgili yeni müzakere turunu teklif etmelerini de kabul etmiyoruz. Bu ilke, AGİT ve Rusya-NATO kuruluş belgelerinde belirtildi. Burada tartışılacak hiçbir şey yok” diye ekledi.
https://tr.sputniknews.com/20220210/rus-disisleri-lavrov-italya-disisleri-bakani-ile-guvenlik-garantilerini-ve-ukraynayi-gorustu-1053722987.html
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Rus Dışişleri: Lavrov’un mektubuna AB ve NATO’nun cevabını kabul edemeyiz
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Rusya Dışişleri Bakanlığı, NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ve AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell’in, Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov’un mektubuna cevabını kabul edemeyeceklerini belirtti.
Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Lavrov’un, güvenliğinin bölünmezliği ilkesinin nasıl anlaşıldığı ve nasıl uygulamayı planlandığı sorusunu içeren mektubun Avrupa ve Kuzey Amerika’daki 37 ülkenin dışişleri bakanlarına gönderildiğini anımsatarak, her bir ülkeden ayrı ayrı ayrıntılı cevap beklediklerini ama “esaslı tepkinin” gelmediğini söyledi.
“Bunun yerine bize Jens Stoltenberg ve Josep Borrell yazdı. Oysa onlara mektup göndermedik. Böyle bir adım, diplomatik kabalık ve talebimize saygısızlıktan başka türlü nitelendirilemez” diyen Sözcü, “Bu yüzden ‘birbirini idare etmeyi’ andıran bu ‘kolektif’ cevabı kabul edemeyiz. Her bir ülkeden sorularımıza ayrıntılı cevap bekliyoruz” diye ekledi.
Güvenliğin bölünmezliği ilkesinin belirtildiği Avrupa Güvenlik İşbirliği Teşkilatı (AGİT) ve Rusya-NATO belgeleri altında, ilgili ülkelerin liderlerinin imzalarının bulunduğunu kaydeden Zaharova, “Cevaptan kaçınma, Batı’nın, AGİT ve Rusya-NATO kapsamındaki taahhütlerini tanımak istemedikleri ve güvenliklerini Rusya’nın pahasına sağlamaya çalıştıkları anlamına geliyor” ifadesini kullandı.
NATO ve AB’nin, Avrupa-Atlantik’teki güvenliği sağlamada öncü rolünde ısrar etmesini kabul etmediklerini kaydeden Rus diplomat, “Bize, Avrupa güvenliğinin bölünmezliğiyle ilgili yeni müzakere turunu teklif etmelerini de kabul etmiyoruz. Bu ilke, AGİT ve Rusya-NATO kuruluş belgelerinde belirtildi. Burada tartışılacak hiçbir şey yok” diye ekledi.