https://tr.sputniknews.com/20220211/rus-sporcu-valiyeva-gecici-olarak-uzaklastirildigi-kis-olimpiyatlarina-devam-edecek-1053738149.html
Rus sporcu Valiyeva, geçici olarak uzaklaştırıldığı Kış Olimpiyatları’na devam edecek
Rus sporcu Valiyeva, geçici olarak uzaklaştırıldığı Kış Olimpiyatları’na devam edecek
Uluslararası Test Ajansı’nın (ITA) açıklamasına göre, Pekin Kış Olimpiyatları’nda altın madalya alan 15 yaşındaki Rus artistik patinajcı Kamila Valiyeva’dan 25... 11.02.2022, Sputnik Türkiye
2022-02-11T11:57+0300
2022-02-11T11:57+0300
2022-02-11T12:00+0300
2022 kış olimpiyatları
pekin
kamila valiyeva
rusya olimpiyat komitesi (roc)
doping
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ITA, basındaki iddiaları doğrulayarak Valiyeva’nın 25 Aralık’ta St. Petersburg’daki Rusya Artistik Patinaj Şampiyonası sırasında alınan doping numunesi ile yapılan testin pozitif çıktığı açıklamasını yaptı.ITA’ya göre, Valiyeva’nın numunesinde trimetazidin isimli bir madde çıktı. Sonuçlar 8 Şubat’ta Dünya Dopingle Mücadele Ajansı (WADA) tarafından onaylı Stockholm’deki bir laboratuvara bildirildi. Bunun ardından Valiyeva, koşullu olarak Rusya Dopingle Mücadele Ajansı (RUSADA) tarafından oyunlardan uzaklaştırıldı. Ancak Valiyeva’nın geçici uzaklaştırma kararını protesto etmesinin ardından, RUSADA 9 Şubat’ta kararını geri çekti, böylelikle sporcunun Olimpiyat Oyunları’na devam etmesine izin verildi.‘IOC, RUSADA’nın eylemlerine itiraz edecek’Uluslararası Olimpiyat Komitesi’nin (IOC), RUSADA’nın eylemlerine itiraz edeceği ve konunun Uluslararası Spor Tahkim Mahkemesi’nde (CAS) değerlendirileceği belirtilen açıklamaya göre, artistik patinajcılar arasındaki takım turnuvasının nihai sonuçlarına ilişkin karar, ISU tarafından alınacak. ISU, karar öncesinde Valiyeva ile ilgili konuyu tamamıyla inceleyecek.‘Valiyeva yaşı nedeniyle ‘koruma altındaki kişi’ statüsünde’Bununla birlikte ITA, “Dünya Dopingle Mücadele mevzuatına göre, 15 yaşındaki Valiyeva, 16 yaş altındaki kişiler için geçerli olan ‘koruma altındaki kişi’ statüsünde. Bu durumdaki bir sporcu hakkında açılan dava hakkında bilgi verilmesi gibi bir zorunluluk yok. Fakat bazı basın kuruluşlarının bu statüye saygı göstermeyip resmi bilgilere dayanmayan açıklamalar yayınlaması nedeniyle, ITA kamuoyunun ilgisinin de artması doğrultusunda resmi bir açıklama yapma ihtiyacı duymuştur” açıklamasını da yaptı.IOC Sözcüsü: İzin kararının yaşıyla ilgisi yokIOC Sözcüsü Mark Adams da konuyla ilgili yaptığı açıklamada, olanların incelenmesi gerektiğini, sporcunun yaşının oyunlara katılmasına yeniden izin verilmesi ile bir ilgisi olmadığını vurguladı.Adams, “Çeşitli söylentiler duyuyoruz, ortada bir gürültü var. Dayanak oluşturacak belge olmasına rağmen nihai açıklamayı bekliyoruz. IOC dopinge yüzde 100 karşı ve her vakayı derinlemesine araştırıyoruz. Ancak bu konu henüz tamamen araştırılmış değil. Ayrıca burada reşit olmayan bir genç kızdan bahsediyoruz” dedi.Valiyeva yetişkin paten müsabakalalarına ilk kez katılıyor ve tek bir turnuvada dahi mağlubiyeti yok. Aynı zamanda Avrupa ve Rusya şampiyonalarında galibiyetleri bulunuyor. Sporcunun tekli patende bireysel müsabakalara katılması gerekiyor. Kısa program 15 Şubat’ta, 17 Şubat’ta serbest program başlayacak.Ne olmuştu?Valiyeva, Pekin’de devam eden Kış Olimpiyatları’nda Rusya Olimpiyat Komitesi (ROK) ekibi kapsamında takım turnuvası sırasında altın madalya almış, aynı zamanda artistik patinajda dörtlü atlayış gerçekleştirerek olimpiyatlarda bu atlayışı yapan ilk kadın sporcu olmuştu.Madalya takdim töreni önce pazartesiden salıya, daha sonra da belirsiz bir süreliğine ertelenmişti. Uluslararası Olimpiyat Komitesi’nden daha sonra Sputnik’e yapılan açıklamada Uluslararası Paten Birliği (ISU) ile hukuki istişarelerin gerektiği bir durum olduğu belirtilmişti. Daha sonra Inside the Games, ertelemenin Valiyeva’dan alınan doping numunesiyle ilgili olduğunu yazmıştı.
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pekin, kamila valiyeva, rusya olimpiyat komitesi (roc), doping
Rus sporcu Valiyeva, geçici olarak uzaklaştırıldığı Kış Olimpiyatları’na devam edecek
11:57 11.02.2022 (güncellendi: 12:00 11.02.2022) Abone ol
Uluslararası Test Ajansı’nın (ITA) açıklamasına göre, Pekin Kış Olimpiyatları’nda altın madalya alan 15 yaşındaki Rus artistik patinajcı Kamila Valiyeva’dan 25 Aralık’ta alınan doping numunesiyle ilgili yapılan testin sonucu pozitif çıktı. Bu sebeple oyunlardan uzaklaştırılan Valiyeva’nın cezası 9 Şubat’ta kaldırıldı. Sporcu oyunlara devam edecek.
ITA, basındaki iddiaları doğrulayarak Valiyeva’nın 25 Aralık’ta St. Petersburg’daki Rusya Artistik Patinaj Şampiyonası sırasında alınan doping numunesi ile yapılan testin pozitif çıktığı açıklamasını yaptı.
ITA’ya göre, Valiyeva’nın numunesinde trimetazidin isimli bir madde çıktı. Sonuçlar 8 Şubat’ta Dünya Dopingle Mücadele Ajansı (WADA) tarafından onaylı Stockholm’deki bir laboratuvara bildirildi. Bunun ardından Valiyeva, koşullu olarak Rusya Dopingle Mücadele Ajansı (RUSADA) tarafından oyunlardan uzaklaştırıldı. Ancak Valiyeva’nın geçici uzaklaştırma kararını protesto etmesinin ardından, RUSADA 9 Şubat’ta kararını geri çekti, böylelikle sporcunun Olimpiyat Oyunları’na devam etmesine izin verildi.
‘IOC, RUSADA’nın eylemlerine itiraz edecek’
Uluslararası Olimpiyat Komitesi’nin (IOC), RUSADA’nın eylemlerine itiraz edeceği ve konunun Uluslararası Spor Tahkim Mahkemesi’nde (CAS) değerlendirileceği belirtilen açıklamaya göre, artistik patinajcılar arasındaki takım turnuvasının nihai sonuçlarına ilişkin karar, ISU tarafından alınacak. ISU, karar öncesinde Valiyeva ile ilgili konuyu tamamıyla inceleyecek.
‘Valiyeva yaşı nedeniyle ‘koruma altındaki kişi’ statüsünde’
Bununla birlikte ITA, “Dünya Dopingle Mücadele mevzuatına göre, 15 yaşındaki Valiyeva, 16 yaş altındaki kişiler için geçerli olan ‘koruma altındaki kişi’ statüsünde. Bu durumdaki bir sporcu hakkında açılan dava hakkında bilgi verilmesi gibi bir zorunluluk yok. Fakat bazı basın kuruluşlarının bu statüye saygı göstermeyip resmi bilgilere dayanmayan açıklamalar yayınlaması nedeniyle, ITA kamuoyunun ilgisinin de artması doğrultusunda resmi bir açıklama yapma ihtiyacı duymuştur” açıklamasını da yaptı.
IOC Sözcüsü: İzin kararının yaşıyla ilgisi yok
IOC Sözcüsü Mark Adams da konuyla ilgili yaptığı açıklamada, olanların incelenmesi gerektiğini, sporcunun yaşının oyunlara katılmasına yeniden izin verilmesi ile bir ilgisi olmadığını vurguladı.
Adams, “Çeşitli söylentiler duyuyoruz, ortada bir gürültü var. Dayanak oluşturacak belge olmasına rağmen nihai açıklamayı bekliyoruz. IOC dopinge yüzde 100 karşı ve her vakayı derinlemesine araştırıyoruz. Ancak bu konu henüz tamamen araştırılmış değil. Ayrıca burada reşit olmayan bir genç kızdan bahsediyoruz” dedi.
Valiyeva yetişkin paten müsabakalalarına ilk kez katılıyor ve tek bir turnuvada dahi mağlubiyeti yok. Aynı zamanda Avrupa ve Rusya şampiyonalarında galibiyetleri bulunuyor. Sporcunun tekli patende bireysel müsabakalara katılması gerekiyor. Kısa program 15 Şubat’ta, 17 Şubat’ta serbest program başlayacak.
Ne olmuştu?
Valiyeva, Pekin’de devam eden Kış Olimpiyatları’nda Rusya Olimpiyat Komitesi (ROK) ekibi kapsamında takım turnuvası sırasında altın madalya almış, aynı zamanda artistik patinajda dörtlü atlayış gerçekleştirerek olimpiyatlarda bu atlayışı yapan ilk kadın sporcu olmuştu.
Madalya takdim töreni önce pazartesiden salıya, daha sonra da belirsiz bir süreliğine ertelenmişti. Uluslararası Olimpiyat Komitesi’nden daha sonra Sputnik’e yapılan açıklamada Uluslararası Paten Birliği (ISU) ile hukuki istişarelerin gerektiği bir durum olduğu belirtilmişti. Daha sonra Inside the Games, ertelemenin Valiyeva’dan alınan doping numunesiyle ilgili olduğunu yazmıştı.