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2022 Kış Olimpiyatları
Çin'in başkenti Pekin, 2008 yılındaki yaz olimpiyat oyunlarının ardından bu kez kış olimpiyat oyunlarını ağırlıyor. 20 Şubat'a dek sürecek ve bir dizi ülkenin diplomatik boykot kararı aldığı organizasyonda 91 ülkeden sporcu 15 dalda yarışacak. Rusya 217, Türkiye 7 sporcu ile temsil ediliyor.
https://tr.sputniknews.com/20220211/rusada-rus-artistik-patinajci-valievanin-ekibi-hakkinda-sorusturma-baslatti-1053758798.html
RUSADA, Rus artistik patinajcı Valieva’nın ekibi hakkında soruşturma başlattı
RUSADA, Rus artistik patinajcı Valieva’nın ekibi hakkında soruşturma başlattı
Rusya Dopingle Mücadele Ajansı (RUSADA), Rus artistik patinajcı Kamila Valiyeva’nın ekibi hakında soruşturma başlatıldığını duyurdu. 11.02.2022, Sputnik Türkiye
2022-02-11T19:30+0300
2022-02-11T19:31+0300
2022 kış olimpiyatları
kamila valiyeva
buz pateni
rusya dopingle mücadele ajansı
pekin olimpiyatları
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RUSADA’dan yapılan açıklamada, doping numunesinde yasaklı madde tespit edilen artistik patinajcı Kamila Valieva'nın ekibi hakkında dopingle mücadele kurallarının ihlal edildiği gerekçesiyle soruşturma başlatıldığı belirtildi.Açıklamada, “Rusya Anti-Doping Ajansı, doping numunesinde yasaklı madde tespit edilen Rus artistik patinajcı Kamila Valieva’nın teknik ekibi hakkında soruşturma başlattı” denildi.Valiyeva’nın doping testinin sonucuna ilişkin raporun gecikmesinin Stockholm’daki dopingle mücadele laboratuvarında görevli personel arasında görülen koronavirüs vakalarından kaynaklandığı kaydedildi.Uluslararası Test Ajansı (ITA), Valiyeva’nın 25 Aralık’ta St. Petersburg’daki Rusya Artistik Patinaj Şampiyonası sırasında alınan doping numunesi ile yapılan testin pozitif çıktığını açıklamıştı. Testin sonucu 8 Şubat'ta Stockholm'deki dopingle mücadele laboratuvarı tarafından iletilmişti.RUSADA’nın Valiyeva'ya verdiği geçici uzaklaştırma cezasını, yapılan itiraz üzerine 9 Şubat’ta geri çekmesinin ardından, sporcunun Olimpiyat Oyunları’na devam etmesine izin verilmişti.Dünya Anti-Doping Ajansı, Uluslararası Olimpiyat Komitesi ve Uluslararası Buz Pateni Birliği, cezanın ertelenmesine karşı CAS'a başvurmayı planlıyor.
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kamila valiyeva, buz pateni, rusya dopingle mücadele ajansı, pekin olimpiyatları

RUSADA, Rus artistik patinajcı Valieva’nın ekibi hakkında soruşturma başlattı

19:30 11.02.2022 (güncellendi: 19:31 11.02.2022)
© Sputnik / Fotoğraf bankasına girRus artistik patinajcı Kamila Valiyeva
Rus artistik patinajcı Kamila Valiyeva - Sputnik Türkiye, 1920, 11.02.2022
© Sputnik
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Rusya Dopingle Mücadele Ajansı (RUSADA), Rus artistik patinajcı Kamila Valiyeva’nın ekibi hakında soruşturma başlatıldığını duyurdu.
RUSADA’dan yapılan açıklamada, doping numunesinde yasaklı madde tespit edilen artistik patinajcı Kamila Valieva'nın ekibi hakkında dopingle mücadele kurallarının ihlal edildiği gerekçesiyle soruşturma başlatıldığı belirtildi.
Açıklamada, Rusya Anti-Doping Ajansı, doping numunesinde yasaklı madde tespit edilen Rus artistik patinajcı Kamila Valieva’nın teknik ekibi hakkında soruşturma başlattı” denildi.
Valiyeva’nın doping testinin sonucuna ilişkin raporun gecikmesinin Stockholm’daki dopingle mücadele laboratuvarında görevli personel arasında görülen koronavirüs vakalarından kaynaklandığı kaydedildi.
Uluslararası Test Ajansı (ITA), Valiyeva’nın 25 Aralık’ta St. Petersburg’daki Rusya Artistik Patinaj Şampiyonası sırasında alınan doping numunesi ile yapılan testin pozitif çıktığını açıklamıştı. Testin sonucu 8 Şubat'ta Stockholm'deki dopingle mücadele laboratuvarı tarafından iletilmişti.
RUSADA’nın Valiyeva'ya verdiği geçici uzaklaştırma cezasını, yapılan itiraz üzerine 9 Şubat’ta geri çekmesinin ardından, sporcunun Olimpiyat Oyunları’na devam etmesine izin verilmişti.
Dünya Anti-Doping Ajansı, Uluslararası Olimpiyat Komitesi ve Uluslararası Buz Pateni Birliği, cezanın ertelenmesine karşı CAS'a başvurmayı planlıyor.
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