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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://tr.sputniknews.com/20220211/rusya-batinin-guvenlik-garantileri-muzakerelerindeki-bahis-yukseltme-oyunu-trajediye-yol-acabilir-1053727637.html
Rusya: Batı’nın güvenlik garantileri müzakerelerindeki bahis yükseltme oyunu trajediye yol açabilir
Rusya: Batı’nın güvenlik garantileri müzakerelerindeki bahis yükseltme oyunu trajediye yol açabilir
Rusya’nın Birleşmiş Milletler Cenevre Ofisi Daimi Temsilcisi Gennadiy Gatilov, Batı’nın güvenlik garantileriyle ilgili müzakerelerde bahisleri yükseltmeye... 11.02.2022, Sputnik Türkiye
2022-02-11T01:48+0300
2022-02-11T01:49+0300
rusya
moskova
abd
avrupa
batı
nato
ukrayna krizi
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Sputnik’e konuşan Gatilov, “ABD ve müttefiklerinin durumu, bahisleri yükseltmeye yönelik oyunun gerçek bir trajediye dönüşebileceği bir seviyeye kadar gerginleştirmesinden ciddi endişe duyuyoruz. Bu trajedinin sorumluluları bize ve daha çok da uluslararası topluma bu tehlikeli oyunu dayatanlar olacaktır” ifadelerini kullandı.Yapılanların diplomaside bilindik bir yöntem olduğunu ve uluslararası ilişkiler tarihinde de birçok kez kullanıldığını belirten Gatilov, ABD ve bazı müttefiklerinin Rusya ile gerçek bir çatışmanın ortaya çıkmasına hazır olmadığını kaydetti.Washington ve Brüksel son aylarda Moskova’yı Ukrayna’yı işgal etmeye hazırlanmak ve Avrupa’nın doğusundaki varlığını artırmakla suçluyor. Moskova askerlerini kendi topraklarına konuşlandırdığını belirterek iddiaları reddediyor.Kremlin ve Rusya Dışişleri Bakanlığı ‘Rusya saldırganlığı’ ile ilgili iddiaların Rusya sınırlarındaki yabancı asker sayısının artırmak için kullanıldığını belirtiyor.
rusya
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rusya, moskova, abd, avrupa, batı, nato

Rusya: Batı’nın güvenlik garantileri müzakerelerindeki bahis yükseltme oyunu trajediye yol açabilir

01:48 11.02.2022 (güncellendi: 01:49 11.02.2022)
© Sputnik / Fotoğraf bankasına girGennadiy Gatilov
Gennadiy Gatilov - Sputnik Türkiye, 1920, 11.02.2022
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Rusya’nın Birleşmiş Milletler Cenevre Ofisi Daimi Temsilcisi Gennadiy Gatilov, Batı’nın güvenlik garantileriyle ilgili müzakerelerde bahisleri yükseltmeye yönelik oyunlarının trajediye yol açabileceğini ifade etti.
Sputnik’e konuşan Gatilov, ABD ve müttefiklerinin durumu, bahisleri yükseltmeye yönelik oyunun gerçek bir trajediye dönüşebileceği bir seviyeye kadar gerginleştirmesinden ciddi endişe duyuyoruz. Bu trajedinin sorumluluları bize ve daha çok da uluslararası topluma bu tehlikeli oyunu dayatanlar olacaktır” ifadelerini kullandı.
Yapılanların diplomaside bilindik bir yöntem olduğunu ve uluslararası ilişkiler tarihinde de birçok kez kullanıldığını belirten Gatilov, ABD ve bazı müttefiklerinin Rusya ile gerçek bir çatışmanın ortaya çıkmasına hazır olmadığını kaydetti.
Washington ve Brüksel son aylarda Moskova’yı Ukrayna’yı işgal etmeye hazırlanmak ve Avrupa’nın doğusundaki varlığını artırmakla suçluyor. Moskova askerlerini kendi topraklarına konuşlandırdığını belirterek iddiaları reddediyor.
Kremlin ve Rusya Dışişleri Bakanlığı ‘Rusya saldırganlığı’ ile ilgili iddiaların Rusya sınırlarındaki yabancı asker sayısının artırmak için kullanıldığını belirtiyor.
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