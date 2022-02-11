Rusya: Batı’nın güvenlik garantileri müzakerelerindeki bahis yükseltme oyunu trajediye yol açabilir

Sputnik’e konuşan Gatilov, “ABD ve müttefiklerinin durumu, bahisleri yükseltmeye yönelik oyunun gerçek bir trajediye dönüşebileceği bir seviyeye kadar gerginleştirmesinden ciddi endişe duyuyoruz. Bu trajedinin sorumluluları bize ve daha çok da uluslararası topluma bu tehlikeli oyunu dayatanlar olacaktır” ifadelerini kullandı.Yapılanların diplomaside bilindik bir yöntem olduğunu ve uluslararası ilişkiler tarihinde de birçok kez kullanıldığını belirten Gatilov, ABD ve bazı müttefiklerinin Rusya ile gerçek bir çatışmanın ortaya çıkmasına hazır olmadığını kaydetti.Washington ve Brüksel son aylarda Moskova’yı Ukrayna’yı işgal etmeye hazırlanmak ve Avrupa’nın doğusundaki varlığını artırmakla suçluyor. Moskova askerlerini kendi topraklarına konuşlandırdığını belirterek iddiaları reddediyor.Kremlin ve Rusya Dışişleri Bakanlığı ‘Rusya saldırganlığı’ ile ilgili iddiaların Rusya sınırlarındaki yabancı asker sayısının artırmak için kullanıldığını belirtiyor.
Rusya’nın Birleşmiş Milletler Cenevre Ofisi Daimi Temsilcisi Gennadiy Gatilov, Batı’nın güvenlik garantileriyle ilgili müzakerelerde bahisleri yükseltmeye yönelik oyunlarının trajediye yol açabileceğini ifade etti.
Sputnik’e konuşan Gatilov, “ABD ve müttefiklerinin durumu, bahisleri yükseltmeye yönelik oyunun gerçek bir trajediye dönüşebileceği bir seviyeye kadar gerginleştirmesinden ciddi endişe duyuyoruz. Bu trajedinin sorumluluları bize ve daha çok da uluslararası topluma bu tehlikeli oyunu dayatanlar olacaktır” ifadelerini kullandı.
Yapılanların diplomaside bilindik bir yöntem olduğunu ve uluslararası ilişkiler tarihinde de birçok kez kullanıldığını belirten Gatilov, ABD ve bazı müttefiklerinin Rusya ile gerçek bir çatışmanın ortaya çıkmasına hazır olmadığını kaydetti.
Washington ve Brüksel son aylarda Moskova’yı Ukrayna’yı işgal etmeye hazırlanmak ve Avrupa’nın doğusundaki varlığını artırmakla suçluyor. Moskova askerlerini kendi topraklarına konuşlandırdığını belirterek iddiaları reddediyor.
Kremlin ve Rusya Dışişleri Bakanlığı ‘Rusya saldırganlığı’ ile ilgili iddiaların Rusya sınırlarındaki yabancı asker sayısının artırmak için kullanıldığını belirtiyor.