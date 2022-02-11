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Rusya Dışişleri: Batı, Ukrayna çevresindeki yapay gerilimi tırmandırmak için kumpas başlattı
https://tr.sputniknews.com/20220211/rusya-disisleri-bati-ukrayna-cevresindeki-yapay-gerilimi-tirmandirmak-icin-kumpas-baslatti-1053765255.html
Rusya Dışişleri: Batı, Ukrayna çevresindeki yapay gerilimi tırmandırmak için kumpas başlattı
Rusya Dışişleri: Batı, Ukrayna çevresindeki yapay gerilimi tırmandırmak için kumpas başlattı
Rusya Dışişleri Bakanlığı, "Batılı ülkelerin yetkilileri ve medyası, Ukrayna çevresindeki yapay gerilimi tırmandırmak için kumpas başlattılar" açıklamasını... 11.02.2022, Sputnik Türkiye
2022-02-11T23:48+0300
2022-02-11T23:51+0300
rusya dışişleri bakanlığı
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Rusya Dışişleri Bakanlığı, Ukrayna krizi hakkında Batılı ülkelerin üst düzey yetkililerinden gelen tehditkar açıklamalara yanıt verdi.Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Batılı ülkelerin yetkilileri ve medyası, Ukrayna çevresindeki yapay gerilimi tırmandırmak için kumpas başlattılar" ifadelerine yer verildi.Açıklamada, "Rusya’nın güvenlik garantileri konusundaki haklı taleplerini itibarsızlaştırmak için Moskova'ya karşı koordineli enformasyon saldırısı gerçekleştiriliyor" denildi.
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rusya dışişleri bakanlığı

Rusya Dışişleri: Batı, Ukrayna çevresindeki yapay gerilimi tırmandırmak için kumpas başlattı

23:48 11.02.2022 (güncellendi: 23:51 11.02.2022)
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Rusya Dışişleri Bakanlığı, "Batılı ülkelerin yetkilileri ve medyası, Ukrayna çevresindeki yapay gerilimi tırmandırmak için kumpas başlattılar" açıklamasını yaptı.
Rusya Dışişleri Bakanlığı, Ukrayna krizi hakkında Batılı ülkelerin üst düzey yetkililerinden gelen tehditkar açıklamalara yanıt verdi.
Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Batılı ülkelerin yetkilileri ve medyası, Ukrayna çevresindeki yapay gerilimi tırmandırmak için kumpas başlattılar" ifadelerine yer verildi.
Açıklamada, "Rusya’nın güvenlik garantileri konusundaki haklı taleplerini itibarsızlaştırmak için Moskova'ya karşı koordineli enformasyon saldırısı gerçekleştiriliyor" denildi.
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