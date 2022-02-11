https://tr.sputniknews.com/20220211/rusya-disisleri-bati-ukrayna-cevresindeki-yapay-gerilimi-tirmandirmak-icin-kumpas-baslatti-1053765255.html

Rusya Dışişleri: Batı, Ukrayna çevresindeki yapay gerilimi tırmandırmak için kumpas başlattı

Rusya Dışişleri: Batı, Ukrayna çevresindeki yapay gerilimi tırmandırmak için kumpas başlattı

Rusya Dışişleri Bakanlığı, "Batılı ülkelerin yetkilileri ve medyası, Ukrayna çevresindeki yapay gerilimi tırmandırmak için kumpas başlattılar" açıklamasını... 11.02.2022, Sputnik Türkiye

2022-02-11T23:48+0300

2022-02-11T23:48+0300

2022-02-11T23:51+0300

rusya dışişleri bakanlığı

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Rusya Dışişleri Bakanlığı, Ukrayna krizi hakkında Batılı ülkelerin üst düzey yetkililerinden gelen tehditkar açıklamalara yanıt verdi.Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Batılı ülkelerin yetkilileri ve medyası, Ukrayna çevresindeki yapay gerilimi tırmandırmak için kumpas başlattılar" ifadelerine yer verildi.Açıklamada, "Rusya’nın güvenlik garantileri konusundaki haklı taleplerini itibarsızlaştırmak için Moskova'ya karşı koordineli enformasyon saldırısı gerçekleştiriliyor" denildi.

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2022

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Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

rusya dışişleri bakanlığı