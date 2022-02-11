Rusya Dışişleri Bakanlığı, Ukrayna krizi hakkında Batılı ülkelerin üst düzey yetkililerinden gelen tehditkar açıklamalara yanıt verdi.Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Batılı ülkelerin yetkilileri ve medyası, Ukrayna çevresindeki yapay gerilimi tırmandırmak için kumpas başlattılar" ifadelerine yer verildi.Açıklamada, "Rusya’nın güvenlik garantileri konusundaki haklı taleplerini itibarsızlaştırmak için Moskova'ya karşı koordineli enformasyon saldırısı gerçekleştiriliyor" denildi.
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2022
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rusya dışişleri bakanlığı
Rusya Dışişleri: Batı, Ukrayna çevresindeki yapay gerilimi tırmandırmak için kumpas başlattı