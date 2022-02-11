https://tr.sputniknews.com/20220211/rusya-savunma-bakani-soygudan-batili-ulkelere-avrupada-gerilimi-azaltma-teklifi-1053756718.html

Rusya Savunma Bakanı Şoygu'dan Batılı ülkelere Avrupa'da gerilimi azaltma teklifi

Rusya Savunma Bakanı Şoygu'dan Batılı ülkelere Avrupa'da gerilimi azaltma teklifi

Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu, Batılı ülkelere Avrupa'daki gerilimi azaltmayı ve Ukrayna'ya silah tedarikini durdurmayı önerdi. 11.02.2022, Sputnik Türkiye

2022-02-11T18:20+0300

2022-02-11T18:20+0300

2022-02-11T18:20+0300

dünya

sergey şoygu

avrupa

rusya

çatışma

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Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'un dün Moskova'da İngiliz mevkidaşı Liz Truss'la yaptığı görüşmenin ardından, bugün Rusya Savunma Bakanı Şoygu, İngiliz mevkidaşı Ben Wallace'la bir araya geldi.Görüşmenin başında konuşan Şoygu, "Kendi adıma, bu gerilimin azaltılmasına ve ve Ukrayna'ya silah pompalanmasına son verilmesine katkı sunmayı teklif etmek isterim. Bu (silah pompalama) tüm taraflardan yapılıyor, kamuoyu önünde yapılıyor. Göstere göstere yapılıyor. Ne için olduğu tam anlaşılmıyor. İngiltere'nin kendi özel kuvvetlerini Ukrayna'ya neden gönderdiğini ve ne zamana kadar orada bulunacağını da anlamak isterim" ifadelerini kullandı.'Avrupa'da gerilimin tırmanmasında Rusya'nın suçu yok'Avrupa'daki askeri ve siyasi durumun giderek daha gerilimli hale geldiğini ve bunda Rusya'nın suçu bulunmadığını belirten Şoygu, gerilimin tırmandırılmasının nedenlerini asla anlamadıklarını vurguladı.'ABD ve NATO'ya en yakın zamanda yanıt vereceğiz'Rusya'nın güvenlik garantisi tekliflerine ABD ve NATO'dan aldığı yanıtlara en yakın zamanda karşılık vereceğini anlatan Şoygu, "Görüşmede, gerilimin düşürülmesine yönelik güncel konuları ele alma şansımız olacağını umuyorum. Avrupa'da gerilimin düşürülmesi konusunda ABD ve NATO'ya sunduğumuz teklifleri de. Teklifleri Aralık'ta gönderdik, Ocak'ta yanıt aldık. Şu anda tüm bunlar gözden geçirildi. En yakın zamanda cevap vereceğimizi düşünüyorum" diye konuştu.'Batı koalisyonunun Afganistan'da bıraktığı silahlar teröristlerin eline geçebilir'Batı koalisyonunun Afganistan'da bıraktığı silahların teröristlerin eline geçebileceği uyarısında bulundu.Ukrayna'ya silah pompalanması bağlamında bu konuda diğer ülkelerde yaşanan üzücü deneyimleri anımsatan Şoygu, "Afganistan'da çok kısa süre önce yaklaşık 80 milyar dolar değerinde silah bırakıldı. Javelin tanksavar sistemlerini ele alırsak, 100'den fazla sistem Afganistan'da bırakıldı. Hava araçlarıyla mücadele için kullanılan taşınabilir hava savunma sistemlerinden bahsedersek, onlardan da 150'den fazla bırakıldı" diye konuştu.Şoygu, Afganistan'daki IŞİD militanlarının sayısının sadece son dönemde iki kat arttığı dikkate alındığında, elbette tüm bunların tehdit oluşturduğunun altını çizdi.Şoygu, "Bu silahların nereye ve kimlerin eline geçeceğini anlamamız zor. Bu konunun ikinci plana itilmesini istemeyiz. Tıpkı Afganistan'dan giden sığınmacılar konusu gibi. Tıpkı Afganistan'dan giden uyuşturucu trafiği gibi" diye ekledi.

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sergey şoygu, avrupa, rusya, çatışma