Kayıt işlemi başarıyla tamamlanmıştır!
Lütfen 'a gönderilen e-postadaki bağlantıya tıklayın
Türkiye
https://tr.sputniknews.com/20220211/rusyanin-bm-yetkilisi-polyanskiy-bati-donbassta-provokasyon-hazirlayabilir---1053741654.html
Rusya'nın BM yetkilisi Polyanskiy: Batı, Donbass'ta provokasyon hazırlayabilir
Rusya'nın BM yetkilisi Polyanskiy: Batı, Donbass'ta provokasyon hazırlayabilir
Rusya'nın BM Daimi Temsilci Yardımcısı Dmitriy Polyanskiy, Batı'nın Rusya'yı Ukrayna'yı istila etmekle suçlamak için Donbass'ta provokasyon hazırlayabileceğini... 11.02.2022, Sputnik Türkiye
2022-02-11T13:16+0300
2022-02-11T13:19+0300
ukrayna
rusya
bm
donbass
dmitriy polyanskiy
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/02/0b/1053741937_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_39f0e26bb9f66d08146ee4d30a836d59.jpg
Sputnik'e demeç veren Polyanskiy, Batı'nın Rusya'ya suçlamalar yöneltmek için Ukrayna'nın güneydoğusundaki Donbass'ta provokasyonlara başvurabileceği uyarısı yaptı. Polyanskiy, "Böyle bir senaryoyu dışlamazdım, bunun izleri, kendi topraklarımızda birliklerimizin bulunması konusunda tırmandırılan dayanaksız histeride görülüyor" dedi. Rusya'nın partnerlerinin böyle bir yola başvurmamak için yeterli ihtiyata sahip olduklarını umduğunu söyleyen Polyanskiy, Moskova'nın bunun gerçekleşmeyeceğini ve her şeye rağmen sağduyunun galip geleceğini umduğunu vurguladı. Bazı ülkelerin ısrarla ve aşırılıkla yanlış veya doğrulanmamış bilgileri öne sürmeye, provokatif varsayımlarda bulunmaya devam etmesinin son derece endişe verici olduğunun altını çizen Rus diplomat, "Bu gibi durumlarda askeri provokasyon riski katbekat artıyor" diye konuştu.
ukrayna
rusya
donbass
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/02/0b/1053741937_313:0:3044:2048_1920x0_80_0_0_9278992604de3f9061f8aac81adf6551.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
ukrayna, rusya, bm, donbass, dmitriy polyanskiy

Rusya'nın BM yetkilisi Polyanskiy: Batı, Donbass'ta provokasyon hazırlayabilir

13:16 11.02.2022 (güncellendi: 13:19 11.02.2022)
© REUTERS / ALEXANDER ERMOCHENKODonbass
Donbass - Sputnik Türkiye, 1920, 11.02.2022
© REUTERS / ALEXANDER ERMOCHENKO
Abone ol
Rusya'nın BM Daimi Temsilci Yardımcısı Dmitriy Polyanskiy, Batı'nın Rusya'yı Ukrayna'yı istila etmekle suçlamak için Donbass'ta provokasyon hazırlayabileceğini söyledi.
Sputnik'e demeç veren Polyanskiy, Batı'nın Rusya'ya suçlamalar yöneltmek için Ukrayna'nın güneydoğusundaki Donbass'ta provokasyonlara başvurabileceği uyarısı yaptı.
Polyanskiy, "Böyle bir senaryoyu dışlamazdım, bunun izleri, kendi topraklarımızda birliklerimizin bulunması konusunda tırmandırılan dayanaksız histeride görülüyor" dedi.
Rusya'nın partnerlerinin böyle bir yola başvurmamak için yeterli ihtiyata sahip olduklarını umduğunu söyleyen Polyanskiy, Moskova'nın bunun gerçekleşmeyeceğini ve her şeye rağmen sağduyunun galip geleceğini umduğunu vurguladı.
Bazı ülkelerin ısrarla ve aşırılıkla yanlış veya doğrulanmamış bilgileri öne sürmeye, provokatif varsayımlarda bulunmaya devam etmesinin son derece endişe verici olduğunun altını çizen Rus diplomat, "Bu gibi durumlarda askeri provokasyon riski katbekat artıyor" diye konuştu.
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
© 2022 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Önce yenilerÖnce eskiler
loader
LIVE
Заголовок открываемого материала
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала