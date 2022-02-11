https://tr.sputniknews.com/20220211/rusyanin-bm-yetkilisi-polyanskiy-bati-donbassta-provokasyon-hazirlayabilir---1053741654.html

Rusya'nın BM yetkilisi Polyanskiy: Batı, Donbass'ta provokasyon hazırlayabilir

Rusya'nın BM yetkilisi Polyanskiy: Batı, Donbass'ta provokasyon hazırlayabilir

Rusya'nın BM Daimi Temsilci Yardımcısı Dmitriy Polyanskiy, Batı'nın Rusya'yı Ukrayna'yı istila etmekle suçlamak için Donbass'ta provokasyon hazırlayabileceğini... 11.02.2022, Sputnik Türkiye

2022-02-11T13:16+0300

2022-02-11T13:16+0300

2022-02-11T13:19+0300

ukrayna

rusya

bm

donbass

dmitriy polyanskiy

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Sputnik'e demeç veren Polyanskiy, Batı'nın Rusya'ya suçlamalar yöneltmek için Ukrayna'nın güneydoğusundaki Donbass'ta provokasyonlara başvurabileceği uyarısı yaptı. Polyanskiy, "Böyle bir senaryoyu dışlamazdım, bunun izleri, kendi topraklarımızda birliklerimizin bulunması konusunda tırmandırılan dayanaksız histeride görülüyor" dedi. Rusya'nın partnerlerinin böyle bir yola başvurmamak için yeterli ihtiyata sahip olduklarını umduğunu söyleyen Polyanskiy, Moskova'nın bunun gerçekleşmeyeceğini ve her şeye rağmen sağduyunun galip geleceğini umduğunu vurguladı. Bazı ülkelerin ısrarla ve aşırılıkla yanlış veya doğrulanmamış bilgileri öne sürmeye, provokatif varsayımlarda bulunmaya devam etmesinin son derece endişe verici olduğunun altını çizen Rus diplomat, "Bu gibi durumlarda askeri provokasyon riski katbekat artıyor" diye konuştu.

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ukrayna, rusya, bm, donbass, dmitriy polyanskiy