Rusya'nın BM yetkilisi Polyanskiy: Batı, Donbass'ta provokasyon hazırlayabilir

Sputnik'e demeç veren Polyanskiy, Batı'nın Rusya'ya suçlamalar yöneltmek için Ukrayna'nın güneydoğusundaki Donbass'ta provokasyonlara başvurabileceği uyarısı yaptı. Polyanskiy, "Böyle bir senaryoyu dışlamazdım, bunun izleri, kendi topraklarımızda birliklerimizin bulunması konusunda tırmandırılan dayanaksız histeride görülüyor" dedi. Rusya'nın partnerlerinin böyle bir yola başvurmamak için yeterli ihtiyata sahip olduklarını umduğunu söyleyen Polyanskiy, Moskova'nın bunun gerçekleşmeyeceğini ve her şeye rağmen sağduyunun galip geleceğini umduğunu vurguladı. Bazı ülkelerin ısrarla ve aşırılıkla yanlış veya doğrulanmamış bilgileri öne sürmeye, provokatif varsayımlarda bulunmaya devam etmesinin son derece endişe verici olduğunun altını çizen Rus diplomat, "Bu gibi durumlarda askeri provokasyon riski katbekat artıyor" diye konuştu.
Rusya'nın BM Daimi Temsilci Yardımcısı Dmitriy Polyanskiy, Batı'nın Rusya'yı Ukrayna'yı istila etmekle suçlamak için Donbass'ta provokasyon hazırlayabileceğini söyledi.
Sputnik'e demeç veren Polyanskiy, Batı'nın Rusya'ya suçlamalar yöneltmek için Ukrayna'nın güneydoğusundaki Donbass'ta provokasyonlara başvurabileceği uyarısı yaptı.
Polyanskiy, "Böyle bir senaryoyu dışlamazdım, bunun izleri, kendi topraklarımızda birliklerimizin bulunması konusunda tırmandırılan dayanaksız histeride görülüyor" dedi.
Rusya'nın partnerlerinin böyle bir yola başvurmamak için yeterli ihtiyata sahip olduklarını umduğunu söyleyen Polyanskiy, Moskova'nın bunun gerçekleşmeyeceğini ve her şeye rağmen sağduyunun galip geleceğini umduğunu vurguladı.
Bazı ülkelerin ısrarla ve aşırılıkla yanlış veya doğrulanmamış bilgileri öne sürmeye, provokatif varsayımlarda bulunmaya devam etmesinin son derece endişe verici olduğunun altını çizen Rus diplomat, "Bu gibi durumlarda askeri provokasyon riski katbekat artıyor" diye konuştu.