https://tr.sputniknews.com/20220211/rusyanin-new-york-baskonsoloslugunda-ilk-kez-sadece-bes-kisi-kaldi-1053725160.html

Rusya'nın New York Başkonsolosluğu'nda ilk kez sadece beş kişi kaldı

Rusya'nın New York Başkonsolosluğu'nda ilk kez sadece beş kişi kaldı

Rusya’nın New York Başkonsolosu Ovsyannikov, ABD’nin politikası yüzünden başkonsoloslukta tarihinde ilk kez sadece 5 çalışanın kaldığını belirtti. 11.02.2022, Sputnik Türkiye

2022-02-11T00:17+0300

2022-02-11T00:17+0300

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Rusya’nın New York Başkonsolosu Sergey Ovsyannikov, Sputnik’e açıklamasında, başkonsolosluktan onun dışında 4 çalışanın kaldığını kaydederek, “Ocak sonunda 5 aile gitti. Tamı tamına dört kişi kaldı” ifadesini kullandı.Eskiden konsolosluktan 12 diplomatın çalıştığını anımsatan Ovsyannikov, “İlk kez başkonsoloslukta güvenlik yetkilisi yok, bu bir skandal” dedi.Çalışan sayısının daha da azalabileceğini dile getiren Başkonsolos, sözlerini şöyle sürdürdü: “Haziranda iki çalışan daha gidiyor. Halihazırda sürücüm yok, Ocak ayında ülkeyi terk etmesi istendi. Bu durumdan çıkış yolu arıyoruz. Bazı ziyaretleri iptal etmek zorunda kaldım, çünkü tek başıma gitmem tavsiye edilmiyor. Diplomatlar kabul yerinde oturuyor. Şehir içinde 25 millik bölge içinde kısa hareketler hala mümkün, ama daha uzun mesafelere mümkün değil”Yerine geçmesi gereken Anatoliy Kargapolov’un yaklaşık bir yıldır ABD vizesini alamadığını anlatan Ovsyannikov, New York’ta hiç başkonsolosun kalmayabileceğini söyledi.Rusya yönetiminin, görev süresini bir ay uzatma kararı aldığını dile getiren Başkonsolos, “Sonra ne olacağını bilmiyorum. Eğer bir karar alınmazsa Rusya’ya dönmek zorunda olacağım. Görevi vekaleten baş diplomat Vyaçeslav Slavkin yürütecek” ifadesini kullandı.

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