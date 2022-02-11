https://tr.sputniknews.com/20220211/safak-mahmutyazicioglu-cinayetinde-iki-supheliden-biri-tutuklandi--1053724881.html

Şafak Mahmutyazıcıoğlu cinayetinde iki şüpheliden biri tutuklandı

Şafak Mahmutyazıcıoğlu cinayetinde iki şüpheliden biri tutuklandı

Avukat Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun 27 Ocak'ta Yeşilköy Balıkçılar Çarşısı'nda uğradığı silahlı saldırıda hayatını kaybetmesine ilişkin soruşturma kapsamında... 11.02.2022, Sputnik Türkiye

2022-02-11T00:11+0300

2022-02-11T00:11+0300

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türkiye

şafak mahmutyazıcıoğlu

cinayet

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İstanbul Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince Şafak Mahmutyazıcıoğlu cinayetine ilişkin çalışmalarda bugüne kadar 18 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerden 8'i, 7 Şubat'ta sevk edildikleri adliyede tutuklanırken, 8 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest kaldı.Önceki gün Bursa'da yakalanan Seccad Yeşil ile Kovid-19 testi pozitif çıktığı için karantinada tutulan şüpheli Mehmet A, işlemleri tamamlandıktan sonra Bakırköy Adliyesi'ne gönderildi.Savcılık, Seccad Yeşil'in tutuklanmasını, Mehmet A'nın adli kontrol tedbirleri uygulanarak serbest bırakılmasını talep etti.Nöbetçi Bakırköy Sulh Ceza Hakimliği, şüpheli Seccad Yeşil'in tutuklanmasına, Mehmet A'nın ise adli kontrol tedbiriyle serbest bırakılmasına karar verdi.Aralarında alacak meselesi bulunan iki grup, 27 Ocak gecesi Yeşilköy Balıkçılar Çarşısı'ndaki restoranda görüşmek üzere bir araya gelmiş, çıkan tartışmada silahla ateş açılmıştı.Olay sırasında gruplar arasında aracılık yaptığı öğrenilen Sunucu Ece Erken'in eşi ve Beşiktaş Kulübü eski yöneticilerinden Avukat Şafak Mahmutyazıcıoğlu ile şoförü Murat B. silahla vurulmuştu. Ağır yaralanan Mahmutyazıcıoğlu, hayatını kaybetmişti.

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şafak mahmutyazıcıoğlu, cinayet