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Sakarya'da internetten sahte ilanla bungalov kiralayan bir kişi tutuklandı
Sakarya'da internetten sahte ilanla bungalov kiralayan bir kişi tutuklandı
Sakarya'nın Sapanca ilçesinde, kendisini bungalov işletmecisi olarak gösterip sahte ilanlarla dolandırıcılık yapan şüpheli tutuklandı. 11.02.2022, Sputnik Türkiye
2022-02-11T01:23+0300
2022-02-11T01:23+0300
2022-02-11T01:23+0300
türkiye
bungalov
sahte
sakarya
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İhbarları değerlendiren İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, T.Y'nin internetten kendisini Sapanca'daki bazı bungalovların işletmecisi gibi göstererek çok sayıda kişiden kapora aldığını tespit etti.Ekipler, sahte ilanlarla rezervasyon alan ve çok sayıda kişiyi dolandıran şüphelinin Adapazarı ilçesindeki evine operasyon düzenledi.Evdeki aramada çok sayıda dijital materyal ele geçirildi, şüpheli T.Y. gözaltına alındı.T.Y'nin hırsızlık ve dolandırıcılık başta olmak üzere çok sayıda suçtan kaydı olduğu tespit edildi.Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen T.Y, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
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bungalov, sahte, sakarya
Sakarya'da internetten sahte ilanla bungalov kiralayan bir kişi tutuklandı Abone ol
Sakarya'nın Sapanca ilçesinde, kendisini bungalov işletmecisi olarak gösterip sahte ilanlarla dolandırıcılık yapan şüpheli tutuklandı.
İhbarları değerlendiren İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, T.Y'nin internetten kendisini
Sapanca'daki bazı bungalovların işletmecisi gibi göstererek çok sayıda kişiden kapora aldığını tespit etti.
Ekipler, sahte ilanlarla rezervasyon alan ve çok sayıda kişiyi dolandıran şüphelinin Adapazarı ilçesindeki evine operasyon düzenledi.
Evdeki aramada çok sayıda
dijital materyal ele geçirildi, şüpheli T.Y. gözaltına alındı.
T.Y'nin hırsızlık ve dolandırıcılık başta olmak üzere çok sayıda suçtan kaydı olduğu tespit edildi.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen T.Y, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.