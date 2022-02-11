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https://tr.sputniknews.com/20220211/sanayi-ve-teknoloji-bakani-varank-aralik-2021-doneminde-sanayi-uretimi-beklentileri-asti-1053755202.html
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank: Aralık 2021 döneminde sanayi üretimi beklentileri aştı
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank: Aralık 2021 döneminde sanayi üretimi beklentileri aştı
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Aralık 2021 döneminde sanayi üretiminin beklentileri aştığını belirterek, "En büyük artış da yüksek teknolojili... 11.02.2022, Sputnik Türkiye
2022-02-11T17:58+0300
2022-02-11T17:58+0300
ekonomi
mustafa varank
sanayi
üretim
büyüme
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Varank, Twitter hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda, sanayi üretim verilerini değerlendirdi.Yüksek teknolojili ürün üretimindeki artışa dikkati çeken Varank, şunları kaydetti:"Aralık 2021 döneminde sanayi üretimimiz beklentileri aşarak aylık bazda yüzde 1.6, yıllık bazda ise yüzde 14.4 arttı. En büyük artış da yüksek teknolojili ürünlerde gerçekleşti. Sanayi öncülüğünde üreterek büyüme hedefimizde kararlılıkla ilerliyoruz."Varank, paylaşımında, Aralık 2021 döneminde teknoloji seviyesine göre üretim endeksindeki aylık ve yıllık değişime de yer verdi.Buna göre, yüksek teknoloji üretiminde yıllık bazda yüzde 49.2'lik artış dikkati çekti. Bunu, yüzde 15.1 ile düşük teknoloji, yüzde 12 ile orta-düşük teknoloji ve yüzde 11.5 ile orta-yüksek teknoloji izledi.Endeksteki aylık değişime bakıldığında ise Aralık 2021'de yüksek teknolojide yüzde 28.3, orta-düşük teknolojide yüzde 0,9, orta-yüksek teknolojide yüzde 0.6 ve düşük teknolojide yüzde 0,3'lük artış dikkati çekti.
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mustafa varank, sanayi, üretim, büyüme

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank: Aralık 2021 döneminde sanayi üretimi beklentileri aştı

17:58 11.02.2022
© İHA / İHA-AW526725Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank - Sputnik Türkiye, 1920, 11.02.2022
© İHA / İHA-AW526725
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Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Aralık 2021 döneminde sanayi üretiminin beklentileri aştığını belirterek, "En büyük artış da yüksek teknolojili ürünlerde gerçekleşti." ifadesini kullandı.
Varank, Twitter hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda, sanayi üretim verilerini değerlendirdi.
Yüksek teknolojili ürün üretimindeki artışa dikkati çeken Varank, şunları kaydetti:
"Aralık 2021 döneminde sanayi üretimimiz beklentileri aşarak aylık bazda yüzde 1.6, yıllık bazda ise yüzde 14.4 arttı. En büyük artış da yüksek teknolojili ürünlerde gerçekleşti. Sanayi öncülüğünde üreterek büyüme hedefimizde kararlılıkla ilerliyoruz."
Varank, paylaşımında, Aralık 2021 döneminde teknoloji seviyesine göre üretim endeksindeki aylık ve yıllık değişime de yer verdi.
Buna göre, yüksek teknoloji üretiminde yıllık bazda yüzde 49.2'lik artış dikkati çekti. Bunu, yüzde 15.1 ile düşük teknoloji, yüzde 12 ile orta-düşük teknoloji ve yüzde 11.5 ile orta-yüksek teknoloji izledi.
Endeksteki aylık değişime bakıldığında ise Aralık 2021'de yüksek teknolojide yüzde 28.3, orta-düşük teknolojide yüzde 0,9, orta-yüksek teknolojide yüzde 0.6 ve düşük teknolojide yüzde 0,3'lük artış dikkati çekti.
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