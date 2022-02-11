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https://tr.sputniknews.com/20220211/selvi-cumhurbaskani-adayliginda-iyi-partide-degisiklik-var-1053745633.html
Selvi: Cumhurbaşkanı adaylığında İYİ Parti’de değişiklik var
Selvi: Cumhurbaşkanı adaylığında İYİ Parti’de değişiklik var
Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi, Millet İttifakı'nın İYİ Parti kanadında, Cumhurbaşkanlığı adaylığı konusunda değişiklik olduğunu belirterek, "Cumhurbaşkanı... 11.02.2022, Sputnik Türkiye
2022-02-11T14:53+0300
2022-02-11T14:59+0300
politika
abdulkadir selvi
kemal kılıçdaroğlu
iyi parti
cumhurbaşkanlığı
cumhurbaşkanlığı seçimi
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Selvi bugünkü yazısında, İYİ Parti'nin Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde lider konusundaki eğilimin değiştiğini belirterek, "Liderlerin buluşması öncesinde İYİ Parti kulislerine kulak kabarttım. Cumhurbaşkanı adaylığı konusunda İYİ Parti’de eğilimin değişmeye başladığı dikkatimi çekti. Akşener’in İmamoğlu’nu ‘İkinci Fatih’ ilan etmesi nedeniyle genel kanı Akşener’in İmamoğlu’nu desteklediği yönündeydi. Ben de bu eğilimin çok güçlü olduğunu görüyordum. Kılıçdaroğlu ile seçimlerin kazanılamayacağı kanaati hâkimdi. O nedenle, 'Seçilecek aday' formülünü öne atmışlardı" ifadesini kullandı.Selvi yazısının ilgili bölümünde şunları dile getirdi:"Ancak Kılıçdaroğlu’nun cumhurbaşkanı adaylığı konusundaki ısrarlı tutumu nedeniyle İYİ Parti’nin tavrını esnettiği dikkatimi çekti. Özellikle de Kılıçdaroğlu’nun, 'Erken seçim olsun ve Erdoğan karşıma çıksın. Onu sandıkta göndereyim' çıkışından sonra İYİ Parti’de, “Cumhurbaşkanı adayının kim olacağı CHP’nin sorunu” eğilimi ortaya çıktı.Meral Akşener, başbakanlığa talip olduğunu açıkladığı için, 'Cumhurbaşkanı adayını belirlemek CHP’nin işi, seçilemezse bedeli CHP öder' yaklaşımının esas olduğu görülüyor. Bir de İYİ Parti, 2023 seçimlerine giderken cumhurbaşkanı adaylığı üzerinden kriz çıkaran bir parti olmak istemiyor; tam aksine biz her türlü fedakârlığı yaptık ama sonuç ortada demeyi tercih ediyor.Bunda, 'Seçim kaybedilirse biz her türlü fedakârlığı yaptık, Meral Akşener cumhurbaşkanlığına talip olmadığını açıkladı, Cumhurbaşkanı adaylığını kriz haline dönüştürmedik. CHP’nin cumhurbaşkanı adayını destekledik. Biz üzerimize düşeni fazlasıyla yaptık ama Kılıçdaroğlu’nun hırsı yüzünden seçim kaybedildi. O nedenle bunun faturasını da CHP ödemeli” stratejisini izliyor. 2023’te bir başarısızlık yaşanırsa İYİ Parti şimdiden onun faturasını ödemeyeceğini' ilan ediyor"
https://tr.sputniknews.com/20220211/kilicdaroglunun-adayligina-iki-partiden-daha-destek-1053729587.html
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abdulkadir selvi, kemal kılıçdaroğlu, iyi parti, cumhurbaşkanlığı, cumhurbaşkanlığı seçimi

Selvi: Cumhurbaşkanı adaylığında İYİ Parti’de değişiklik var

14:53 11.02.2022 (güncellendi: 14:59 11.02.2022)
© AACumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’i ziyaret etti.
Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’i ziyaret etti. - Sputnik Türkiye, 1920, 11.02.2022
© AA
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Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi, Millet İttifakı'nın İYİ Parti kanadında, Cumhurbaşkanlığı adaylığı konusunda değişiklik olduğunu belirterek, "Cumhurbaşkanı adaylığında İYİ Parti’de değişiklik var. Millet İttifakı liderleri yarın sistem konusunu görüşmek üzere bir araya gelecekler" dedi.
Selvi bugünkü yazısında, İYİ Parti'nin Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde lider konusundaki eğilimin değiştiğini belirterek, "Liderlerin buluşması öncesinde İYİ Parti kulislerine kulak kabarttım. Cumhurbaşkanı adaylığı konusunda İYİ Parti’de eğilimin değişmeye başladığı dikkatimi çekti. Akşener’in İmamoğlu’nu ‘İkinci Fatih’ ilan etmesi nedeniyle genel kanı Akşener’in İmamoğlu’nu desteklediği yönündeydi. Ben de bu eğilimin çok güçlü olduğunu görüyordum. Kılıçdaroğlu ile seçimlerin kazanılamayacağı kanaati hâkimdi. O nedenle, 'Seçilecek aday' formülünü öne atmışlardı" ifadesini kullandı.
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Demokrasi ve Atılım Partisi Genel Başkanı Ali Babacan'ı ziyaret etti. - Sputnik Türkiye, 1920, 11.02.2022
POLİTİKA
Kılıçdaroğlu'nun adaylığına iki partiden daha destek
07:05
Selvi yazısının ilgili bölümünde şunları dile getirdi:
"Ancak Kılıçdaroğlu’nun cumhurbaşkanı adaylığı konusundaki ısrarlı tutumu nedeniyle İYİ Parti’nin tavrını esnettiği dikkatimi çekti. Özellikle de Kılıçdaroğlu’nun, 'Erken seçim olsun ve Erdoğan karşıma çıksın. Onu sandıkta göndereyim' çıkışından sonra İYİ Parti’de, “Cumhurbaşkanı adayının kim olacağı CHP’nin sorunu” eğilimi ortaya çıktı.
Meral Akşener, başbakanlığa talip olduğunu açıkladığı için, 'Cumhurbaşkanı adayını belirlemek CHP’nin işi, seçilemezse bedeli CHP öder' yaklaşımının esas olduğu görülüyor. Bir de İYİ Parti, 2023 seçimlerine giderken cumhurbaşkanı adaylığı üzerinden kriz çıkaran bir parti olmak istemiyor; tam aksine biz her türlü fedakârlığı yaptık ama sonuç ortada demeyi tercih ediyor.
Bunda, 'Seçim kaybedilirse biz her türlü fedakârlığı yaptık, Meral Akşener cumhurbaşkanlığına talip olmadığını açıkladı, Cumhurbaşkanı adaylığını kriz haline dönüştürmedik. CHP’nin cumhurbaşkanı adayını destekledik. Biz üzerimize düşeni fazlasıyla yaptık ama Kılıçdaroğlu’nun hırsı yüzünden seçim kaybedildi. O nedenle bunun faturasını da CHP ödemeli” stratejisini izliyor. 2023’te bir başarısızlık yaşanırsa İYİ Parti şimdiden onun faturasını ödemeyeceğini' ilan ediyor"
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