https://tr.sputniknews.com/20220211/sokak-kopeklerinin-saldirisina-ugrayan-7-yasindaki-cocuk-agir-yaralandi-1053761450.html

Sokak köpeklerinin saldırısına uğrayan 7 yaşındaki çocuk ağır yaralandı

Sokak köpeklerinin saldırısına uğrayan 7 yaşındaki çocuk ağır yaralandı

Mardin'in Nusaybin ilçesinde, sokak köpeklerinin saldırısına uğrayan 7 yaşındaki çocuk ağır yaralandı. Küçük çocuğun hayati riskinin olduğu öğrenildi. 11.02.2022, Sputnik Türkiye

2022-02-11T21:28+0300

2022-02-11T21:28+0300

2022-02-11T21:28+0300

türkiye

köpek

mardin

saldırı

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/02/0b/1053761425_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_ec1419032f85208e16b4f5ae5c1f40ec.jpg

Mardin'in Nusaybin ilçesine bağlı Girmeli Mahallesi'nde oturan Ahmet D. (7) sokakta oynadığı sırada sokak köpeklerinin saldırısına uğradı. Yüzü, kolları ve başından ağır yaralanan küçük çocuk, mahalle sakinleri tarafından köpeklerden kurtarıldı.Daha sonran Nusaybin Devlet Hastanesine kaldırılan küçük çocuk, burada yapılan ilk tedavisinden sonra Mardin Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.Küçük çocuğun hayati tehlikesinin olduğu öğrenildi.Soruşturma başlatıldıSon dakika haberine göre olayla ilgili Nusaybin Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatılırken vatandaşlar, özellikle sokaklarda dolaşan sahipsiz köpeklere çözüm bulunmasını istedi.

türkiye

mardin

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

köpek, mardin, saldırı