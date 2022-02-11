Mardin'in Nusaybin ilçesine bağlı Girmeli Mahallesi'nde oturan Ahmet D. (7) sokakta oynadığı sırada sokak köpeklerinin saldırısına uğradı. Yüzü, kolları ve başından ağır yaralanan küçük çocuk, mahalle sakinleri tarafından köpeklerden kurtarıldı.Daha sonran Nusaybin Devlet Hastanesine kaldırılan küçük çocuk, burada yapılan ilk tedavisinden sonra Mardin Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.Küçük çocuğun hayati tehlikesinin olduğu öğrenildi.Soruşturma başlatıldıSon dakika haberine göre olayla ilgili Nusaybin Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatılırken vatandaşlar, özellikle sokaklarda dolaşan sahipsiz köpeklere çözüm bulunmasını istedi.
Mardin'in Nusaybin ilçesinde, sokak köpeklerinin saldırısına uğrayan 7 yaşındaki çocuk ağır yaralandı. Küçük çocuğun hayati riskinin olduğu öğrenildi.
Mardin'in Nusaybin ilçesine bağlı Girmeli Mahallesi'nde oturan Ahmet D. (7) sokakta oynadığı sırada sokak köpeklerinin saldırısına uğradı. Yüzü, kolları ve başından ağır yaralanan küçük çocuk, mahalle sakinleri tarafından köpeklerden kurtarıldı.
Daha sonran Nusaybin Devlet Hastanesine kaldırılan küçük çocuk, burada yapılan ilk tedavisinden sonra Mardin Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Küçük çocuğun hayati tehlikesinin olduğu öğrenildi.
Soruşturma başlatıldı
Son dakika haberine göre olayla ilgili Nusaybin Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatılırken vatandaşlar, özellikle sokaklarda dolaşan sahipsiz köpeklere çözüm bulunmasını istedi.