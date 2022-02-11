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Sokak köpeklerinin saldırısına uğrayan 7 yaşındaki çocuk ağır yaralandı
Sokak köpeklerinin saldırısına uğrayan 7 yaşındaki çocuk ağır yaralandı
Mardin'in Nusaybin ilçesinde, sokak köpeklerinin saldırısına uğrayan 7 yaşındaki çocuk ağır yaralandı. Küçük çocuğun hayati riskinin olduğu öğrenildi. 11.02.2022, Sputnik Türkiye
2022-02-11T21:28+0300
2022-02-11T21:28+0300
türkiye
köpek
mardin
saldırı
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Mardin'in Nusaybin ilçesine bağlı Girmeli Mahallesi'nde oturan Ahmet D. (7) sokakta oynadığı sırada sokak köpeklerinin saldırısına uğradı. Yüzü, kolları ve başından ağır yaralanan küçük çocuk, mahalle sakinleri tarafından köpeklerden kurtarıldı.Daha sonran Nusaybin Devlet Hastanesine kaldırılan küçük çocuk, burada yapılan ilk tedavisinden sonra Mardin Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.Küçük çocuğun hayati tehlikesinin olduğu öğrenildi.Soruşturma başlatıldıSon dakika haberine göre olayla ilgili Nusaybin Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatılırken vatandaşlar, özellikle sokaklarda dolaşan sahipsiz köpeklere çözüm bulunmasını istedi.
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köpek, mardin, saldırı

Sokak köpeklerinin saldırısına uğrayan 7 yaşındaki çocuk ağır yaralandı

21:28 11.02.2022
© İHA / KÜBRA NUR ATİK-AW541768Sokak köpeklerinin saldırısına uğrayan 7 yaşındaki çocuk ağır yaralandı
Sokak köpeklerinin saldırısına uğrayan 7 yaşındaki çocuk ağır yaralandı - Sputnik Türkiye, 1920, 11.02.2022
© İHA / KÜBRA NUR ATİK-AW541768
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Mardin'in Nusaybin ilçesinde, sokak köpeklerinin saldırısına uğrayan 7 yaşındaki çocuk ağır yaralandı. Küçük çocuğun hayati riskinin olduğu öğrenildi.
Mardin'in Nusaybin ilçesine bağlı Girmeli Mahallesi'nde oturan Ahmet D. (7) sokakta oynadığı sırada sokak köpeklerinin saldırısına uğradı. Yüzü, kolları ve başından ağır yaralanan küçük çocuk, mahalle sakinleri tarafından köpeklerden kurtarıldı.
Daha sonran Nusaybin Devlet Hastanesine kaldırılan küçük çocuk, burada yapılan ilk tedavisinden sonra Mardin Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Küçük çocuğun hayati tehlikesinin olduğu öğrenildi.

Soruşturma başlatıldı

Son dakika haberine göre olayla ilgili Nusaybin Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatılırken vatandaşlar, özellikle sokaklarda dolaşan sahipsiz köpeklere çözüm bulunmasını istedi.
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