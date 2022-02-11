https://tr.sputniknews.com/20220211/son-24-saatte-95-bin-65-yeni-vaka-tespit-edildi-253-kisi-hayatini-kaybetti-1053758696.html

Son 24 saatte 95 bin 65 yeni vaka tespit edildi, 253 kişi hayatını kaybetti

Son 24 saatte 95 bin 65 yeni vaka tespit edildi, 253 kişi hayatını kaybetti

Türkiye'de son 24 saatte koronavirüsten 253 kişi hayatını kaybetti, 95 bin 65 kişinin testi pozitif çıktı. 11.02.2022, Sputnik Türkiye

2022-02-11T19:28+0300

2022-02-11T19:28+0300

2022-02-11T19:45+0300

koronavirüs

koronavirüs

fahrettin koca

aşı

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Güncel koronavirüs tablosunu paylaşan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "TURKOVAC, Şehir Hastaneleri, Eğitim ve Araştırma Hastaneleri başta olmak üzere 81 ilimize ulaştırılmış durumda. Turkovac’ı bekleyenler zaman kaybetmesin. Hatırlatma dozu aşısını yaptırmayanlar yerli aşımıza güvensin. Hastalık hafif atlatılıyor düşüncesiyle risk almayalım" dedi.'Sağlıkta şiddet cezasız kalmayacak'Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, İstanbul'da sağlık çalışanına yapılan saldırıya ilişkin "Fail savcılığa sevk edildi, olayla ilgili avukat görevlendirildi. Sağlıkta şiddet cezasız kalmayacak." ifadesini kullandı.Sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, bir Kovid-19 hastasının bir sağlık çalışanına saldırmasına tepki gösteren Koca şunları kaydetti:

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Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

koronavirüs, fahrettin koca, aşı