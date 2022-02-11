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Son 24 saatte 95 bin 65 yeni vaka tespit edildi, 253 kişi hayatını kaybetti
Son 24 saatte 95 bin 65 yeni vaka tespit edildi, 253 kişi hayatını kaybetti
Türkiye'de son 24 saatte koronavirüsten 253 kişi hayatını kaybetti, 95 bin 65 kişinin testi pozitif çıktı. 11.02.2022, Sputnik Türkiye
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koronavirüs
koronavirüs
fahrettin koca
aşı
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Güncel koronavirüs tablosunu paylaşan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "TURKOVAC, Şehir Hastaneleri, Eğitim ve Araştırma Hastaneleri başta olmak üzere 81 ilimize ulaştırılmış durumda. Turkovac’ı bekleyenler zaman kaybetmesin. Hatırlatma dozu aşısını yaptırmayanlar yerli aşımıza güvensin. Hastalık hafif atlatılıyor düşüncesiyle risk almayalım" dedi.'Sağlıkta şiddet cezasız kalmayacak'Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, İstanbul'da sağlık çalışanına yapılan saldırıya ilişkin "Fail savcılığa sevk edildi, olayla ilgili avukat görevlendirildi. Sağlıkta şiddet cezasız kalmayacak." ifadesini kullandı.Sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, bir Kovid-19 hastasının bir sağlık çalışanına saldırmasına tepki gösteren Koca şunları kaydetti:
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koronavirüs, fahrettin koca, aşı

Son 24 saatte 95 bin 65 yeni vaka tespit edildi, 253 kişi hayatını kaybetti

19:28 11.02.2022 (güncellendi: 19:45 11.02.2022)
© AP Photo / Burhan Ozbilicikar, maske, Türkiye koronavirüs
kar, maske, Türkiye koronavirüs - Sputnik Türkiye, 1920, 11.02.2022
© AP Photo / Burhan Ozbilici
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Türkiye'de son 24 saatte koronavirüsten 253 kişi hayatını kaybetti, 95 bin 65 kişinin testi pozitif çıktı.
Güncel koronavirüs tablosunu paylaşan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "TURKOVAC, Şehir Hastaneleri, Eğitim ve Araştırma Hastaneleri başta olmak üzere 81 ilimize ulaştırılmış durumda. Turkovac’ı bekleyenler zaman kaybetmesin. Hatırlatma dozu aşısını yaptırmayanlar yerli aşımıza güvensin. Hastalık hafif atlatılıyor düşüncesiyle risk almayalım" dedi.

'Sağlıkta şiddet cezasız kalmayacak'

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, İstanbul'da sağlık çalışanına yapılan saldırıya ilişkin "Fail savcılığa sevk edildi, olayla ilgili avukat görevlendirildi. Sağlıkta şiddet cezasız kalmayacak." ifadesini kullandı.
Sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, bir Kovid-19 hastasının bir sağlık çalışanına saldırmasına tepki gösteren Koca şunları kaydetti:
"Dün gece İstanbul'da bir şiddet olayı daha yaşadık. Bir Kovid hastası, enjeksiyon sırasında canını acıttığını söylediği arkadaşımızı yumrukla darbederek burnunda kırığa yol açtı. Fail savcılığa sevk edildi, olayla ilgili avukat görevlendirildi. Sağlıkta şiddet cezasız kalmayacak."
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