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https://tr.sputniknews.com/20220211/sozcu-yazari-ozdil-erdoganin-avukatlari-14-yasindaki-cocuk-hakkindaki-sikayeti-geri-cekti-1053730256.html
Sözcü yazarı Özdil: Erdoğan, 14 yaşındaki çocuk hakkındaki şikayetini geri çekti
Sözcü yazarı Özdil: Erdoğan, 14 yaşındaki çocuk hakkındaki şikayetini geri çekti
Sözcü yazarı Yılmaz Özdil, Erdoğan'ın özel avukatı aracılığıyla 'cumhurbaşkanına hakaret'ten yargılanan 14 yaşındaki çocuk hakkındaki şikayetini geri çektiğini... 11.02.2022, Sputnik Türkiye
2022-02-11T08:11+0300
2022-02-11T08:12+0300
politika
cumhurbaşkanına hakaret
recep tayyip erdoğan kapısı
dava
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Özdil, "14 yaşında bir çocuğumuz, cumhurbaşkanına hakaret ettiği gerekçesiyle cumhurbaşkanlığı iletişim merkezine şikayet edilmiş, evinden polisle aldırılmış, karakola çektirilmiş, savcıya götürülmüş, adli tıp'a götürülmüş, dava açılmış, üç yıla kadar hapsi isteniyordu" ifadelerini kullandı. "Üstelik, 14 yaşındaki çocuğumuz bir instagram paylaşımı nedeniyle şikayet edilmişti ama, o mesajda ne cumhurbaşkanının adı geçiyordu, ne de cumhurbaşkanlığı makamı… Bırakın cumhurbaşkanını, herhangi bir kişiye bile hakaret yoktu" diyen Özdil, çocuğun paylaşımında, “813 Mit ajanı nerde? 128 milyar dolar nerede? Rahip Brunson nerede? Hacı hoca dediğiniz Gülen nerede? Ruslar tarafından bombalanan şehitlerimiz nerede? Şanlı şehitlerimize leş, Apo'ya sayın diyen kişi neden hâlâ orda? Kozmik odada Avrupa'ya verilen gizli bilgiler nerede?” diye yazdığını aktardı. İlk duruşmanın gerçekleşmesi beklenirken, davada yeni bir gelişme olduğunu ifade eden Özdil, şu ifadeleri kullandı: "Bunların hepsi gazetelerde zaten bangır bangır yazılan sorulardı. Her akşam haber kanallarında saatlerce konuşulan konulardı. Milletvekillerinin Tbmm'de soru önergesini bile verdiği sorulardı.Ben de oturdum, “bu dava tarihe geçecek” başlığıyla bir yazı kaleme aldım. 14 yaşındaki çocuğumuzun savunmasını Celal Ülgen'in üstlendiğini, ilk duruşmasının önümüzdeki ay yapılacağını yazdım.Dava henüz görülmeden tarihe geçti! Çünkü tarihte görülmemiş bir olay yaşandı. Asrın liderimiz şikayetini geri çekti.Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dün, özel avukatı aracılığıyla İstanbul Anadolu Mahkemesi'ne şu resmi dilekçeyi gönderdi:“Mahkemenizin dosyasındaki çocuk hakkında, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşım nedeniyle, her ne kadar ‘Cumhurbaşkanına Hakaret' suçu kapsamında kamu davası açılmışsa da, çocuğun yaşı gözetilerek, gördüğümüz lüzum üzerine suç hakkında şikayetimiz bulunmamaktadır. Şikayet hakkından feragat ettiğimizi bildirir, gereğinin yapılmasını arz ederiz. Müşteki Sn. Recep Tayyip Erdoğan Vekili Av. Ahmet Özel”Böylece yüreğimizi sızlatan hadise, sürpriz ve tarihi şekilde tatlıya bağlandı."Özdil, olayla ilgili şu değerlendirmede bulundu: "Hadise zaten hazindi ama, zamanlaması ekstra hazindi.Çünkü bir yandan, dokuz yaşındaki çocuğun eline mikrofon tutuşturuluyor, Chp genel başkanına “hain” diye bağırması gevrek gevrek gülerek seyrediliyor, “çocuk ne demiş önemli değil, nihayetinde çocuktur” deniyor… Beri yandan, 14 yaşındaki çocuğun üç yıla kadar hapsi isteniyordu."
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cumhurbaşkanına hakaret, recep tayyip erdoğan kapısı, dava

Sözcü yazarı Özdil: Erdoğan, 14 yaşındaki çocuk hakkındaki şikayetini geri çekti

08:11 11.02.2022 (güncellendi: 08:12 11.02.2022)
© AACumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan - Sputnik Türkiye, 1920, 11.02.2022
© AA
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Sözcü yazarı Yılmaz Özdil, Erdoğan'ın özel avukatı aracılığıyla 'cumhurbaşkanına hakaret'ten yargılanan 14 yaşındaki çocuk hakkındaki şikayetini geri çektiğini yazdı.
Özdil, "14 yaşında bir çocuğumuz, cumhurbaşkanına hakaret ettiği gerekçesiyle cumhurbaşkanlığı iletişim merkezine şikayet edilmiş, evinden polisle aldırılmış, karakola çektirilmiş, savcıya götürülmüş, adli tıp'a götürülmüş, dava açılmış, üç yıla kadar hapsi isteniyordu" ifadelerini kullandı.
"Üstelik, 14 yaşındaki çocuğumuz bir instagram paylaşımı nedeniyle şikayet edilmişti ama, o mesajda ne cumhurbaşkanının adı geçiyordu, ne de cumhurbaşkanlığı makamı… Bırakın cumhurbaşkanını, herhangi bir kişiye bile hakaret yoktu" diyen Özdil, çocuğun paylaşımında, “813 Mit ajanı nerde? 128 milyar dolar nerede? Rahip Brunson nerede? Hacı hoca dediğiniz Gülen nerede? Ruslar tarafından bombalanan şehitlerimiz nerede? Şanlı şehitlerimize leş, Apo'ya sayın diyen kişi neden hâlâ orda? Kozmik odada Avrupa'ya verilen gizli bilgiler nerede?” diye yazdığını aktardı.
İlk duruşmanın gerçekleşmesi beklenirken, davada yeni bir gelişme olduğunu ifade eden Özdil, şu ifadeleri kullandı:
"Bunların hepsi gazetelerde zaten bangır bangır yazılan sorulardı. Her akşam haber kanallarında saatlerce konuşulan konulardı. Milletvekillerinin Tbmm'de soru önergesini bile verdiği sorulardı.
Ben de oturdum, “bu dava tarihe geçecek” başlığıyla bir yazı kaleme aldım. 14 yaşındaki çocuğumuzun savunmasını Celal Ülgen'in üstlendiğini, ilk duruşmasının önümüzdeki ay yapılacağını yazdım.
Dava henüz görülmeden tarihe geçti! Çünkü tarihte görülmemiş bir olay yaşandı. Asrın liderimiz şikayetini geri çekti.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dün, özel avukatı aracılığıyla İstanbul Anadolu Mahkemesi'ne şu resmi dilekçeyi gönderdi:
“Mahkemenizin dosyasındaki çocuk hakkında, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşım nedeniyle, her ne kadar ‘Cumhurbaşkanına Hakaret' suçu kapsamında kamu davası açılmışsa da, çocuğun yaşı gözetilerek, gördüğümüz lüzum üzerine suç hakkında şikayetimiz bulunmamaktadır. Şikayet hakkından feragat ettiğimizi bildirir, gereğinin yapılmasını arz ederiz. Müşteki Sn. Recep Tayyip Erdoğan Vekili Av. Ahmet Özel”
Böylece yüreğimizi sızlatan hadise, sürpriz ve tarihi şekilde tatlıya bağlandı."
Özdil, olayla ilgili şu değerlendirmede bulundu:
"Hadise zaten hazindi ama, zamanlaması ekstra hazindi.
Çünkü bir yandan, dokuz yaşındaki çocuğun eline mikrofon tutuşturuluyor, Chp genel başkanına “hain” diye bağırması gevrek gevrek gülerek seyrediliyor, “çocuk ne demiş önemli değil, nihayetinde çocuktur” deniyor… Beri yandan, 14 yaşındaki çocuğun üç yıla kadar hapsi isteniyordu."
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