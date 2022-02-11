Spor Toto Süper Lig'de 25. haftada hangi maçlar oynanacak?

Spor Toto Süper Lig'de 25. hafta heyecanı yarın, 12 Şubat Cumartesi, 13 Şubat Pazar ve 14 Şubat Pazartesi oynanacak maçlarla yaşanacak. Haftanın açılış mücadelesinde Altay, Rizespor'u konuk edecek. Bu hafta Galatasaray sahasında Kayserispor ile, Fenerbahçe de deplasmanda Giresunspor ile karşılaşacak. Lider Trabzonspor ise evinde Konyaspor ile mücadele edecek. Beşiktaş da haftanın son günü Adana Demirspor'a konuk olacak.Süper Lig'de 25. haftanın programı şöyle:11 Şubat Cuma20.00 Altay - Rizespor12 Şubat Cumartesi16.00 Başakşehir - Gaziantep FK16.00 Giresunspor - Fenerbahçe19.00 Galatasaray - Kayserispor13 Şubat Pazar13.30 Sivasspor - Yeni Malatyaspor16.00 Antalyaspor - Karagümrük19.00 Kasımpaşa - Alanyaspor19.00 Trabzonspor - Konyaspor14 Şubat Pazartesi20.00 Hatayspor - Göztepe20.00 Adana Demirspor - Beşiktaş
Spor Toto Süper Lig'de 25. hafta yarın oynanacak Altay - Rizespor karşılaşması ile başlayacak.
Spor Toto Süper Lig'de 25. hafta heyecanı yarın, 12 Şubat Cumartesi, 13 Şubat Pazar ve 14 Şubat Pazartesi oynanacak maçlarla yaşanacak. Haftanın açılış mücadelesinde Altay, Rizespor'u konuk edecek. Bu hafta Galatasaray sahasında Kayserispor ile, Fenerbahçe de deplasmanda Giresunspor ile karşılaşacak. Lider Trabzonspor ise evinde Konyaspor ile mücadele edecek. Beşiktaş da haftanın son günü Adana Demirspor'a konuk olacak.