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Spor Toto Süper Lig'de 25. haftada hangi maçlar oynanacak?
Spor Toto Süper Lig'de 25. haftada hangi maçlar oynanacak?
Spor Toto Süper Lig'de 25. hafta yarın oynanacak Altay - Rizespor karşılaşması ile başlayacak. 11.02.2022, Sputnik Türkiye
2022-02-11T12:41+0300
2022-02-11T12:41+0300
spor
spor toto süper lig
fenerbahçe
beşiktaş
galatasaray
maç
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Spor Toto Süper Lig'de 25. hafta heyecanı yarın, 12 Şubat Cumartesi, 13 Şubat Pazar ve 14 Şubat Pazartesi oynanacak maçlarla yaşanacak. Haftanın açılış mücadelesinde Altay, Rizespor'u konuk edecek. Bu hafta Galatasaray sahasında Kayserispor ile, Fenerbahçe de deplasmanda Giresunspor ile karşılaşacak. Lider Trabzonspor ise evinde Konyaspor ile mücadele edecek. Beşiktaş da haftanın son günü Adana Demirspor'a konuk olacak.Süper Lig'de 25. haftanın programı şöyle:11 Şubat Cuma20.00 Altay - Rizespor12 Şubat Cumartesi16.00 Başakşehir - Gaziantep FK16.00 Giresunspor - Fenerbahçe19.00 Galatasaray - Kayserispor13 Şubat Pazar13.30 Sivasspor - Yeni Malatyaspor16.00 Antalyaspor - Karagümrük19.00 Kasımpaşa - Alanyaspor19.00 Trabzonspor - Konyaspor14 Şubat Pazartesi20.00 Hatayspor - Göztepe20.00 Adana Demirspor - Beşiktaş
https://tr.sputniknews.com/20220203/spor-toto-super-ligde-bu-hafta-hangi-maclar-oynanacak-1053434446.html
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spor toto süper lig, fenerbahçe, beşiktaş, galatasaray, maç

Spor Toto Süper Lig'de 25. haftada hangi maçlar oynanacak?

12:41 11.02.2022
© AASpor Toto Süper Lig'de bu hafta hangi maçlar oynanacak?
Spor Toto Süper Lig'de bu hafta hangi maçlar oynanacak? - Sputnik Türkiye, 1920, 11.02.2022
© AA
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Spor Toto Süper Lig'de 25. hafta yarın oynanacak Altay - Rizespor karşılaşması ile başlayacak.
Spor Toto Süper Lig'de 25. hafta heyecanı yarın, 12 Şubat Cumartesi, 13 Şubat Pazar ve 14 Şubat Pazartesi oynanacak maçlarla yaşanacak. Haftanın açılış mücadelesinde Altay, Rizespor'u konuk edecek. Bu hafta Galatasaray sahasında Kayserispor ile, Fenerbahçe de deplasmanda Giresunspor ile karşılaşacak. Lider Trabzonspor ise evinde Konyaspor ile mücadele edecek. Beşiktaş da haftanın son günü Adana Demirspor'a konuk olacak.
Süper Lig'de 25. haftanın programı şöyle:
11 Şubat Cuma
20.00 Altay - Rizespor
12 Şubat Cumartesi
16.00 Başakşehir - Gaziantep FK
16.00 Giresunspor - Fenerbahçe
19.00 Galatasaray - Kayserispor
13 Şubat Pazar
13.30 Sivasspor - Yeni Malatyaspor
16.00 Antalyaspor - Karagümrük
19.00 Kasımpaşa - Alanyaspor
19.00 Trabzonspor - Konyaspor
14 Şubat Pazartesi
20.00 Hatayspor - Göztepe
20.00 Adana Demirspor - Beşiktaş
Spor Toto Süper Lig - Sputnik Türkiye, 1920, 03.02.2022
SPOR
Spor Toto Süper Lig'de bu hafta hangi maçlar oynanacak?
3 Şubat, 16:15
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